La adicción a la pornografía puede causar disfunción eréctil y ansiedad. Cedida

El consumo de material pornográfico tiene sus defensores y detractores. Algunos se oponen debido a aspectos morales y religiosos, y otros lo apoyan por razones comerciales.

El psicólogo y escritor Zariel Espada señala que existen personas que no están de acuerdo con la forma en que es producido el contenido, y lo que esto acarrea, como la prostitución, el abuso sexual, el abuso infantil o la discriminación de género.

En su libro Pornografía: la enfermedad silente del siglo XXI , Espada analiza a profundidad las consecuencias del abuso de la pornografía y presenta lo que la industria no les dice a los usuarios con relación a este tema.

Desde su escrito plasma las experiencias de personas que han estado inmersas en este mundo. La pornografía “cubre un gran espacio en la sociedad y genera millones de reproducciones”. Sin embargo, afirma que su consumo construye una telaraña de la cual no es tan sencillo escapar.

Háblenos de su libro.

El libro tiene el objetivo de ser una herramienta que se pueda utilizar para ayudar a todo adolescente que necesite la información. Cuando hablamos acerca de la pornografía surgen muchas opiniones; un grupo de la sociedad está de acuerdo con su consumo, y otro no. Este libro no busca debatir si la pornografía es buena o mala, porque será un debate de nunca acabar. Lo que buscamos aclarar es que la salud mental de nuestros niños y adolescentes no es relativa y va más allá de opiniones o comentarios. La salud mental de nuestros adolescentes está siendo deteriorada a diario mediante contenido pornográfico auditivo, escrito y visual.

¿Cuál es su mensaje para los lectores?

El libro busca explicar una problemática real y peligrosa que están enfrentando nuestros adolescentes. Un conflicto silencioso que lleva años haciendo daño, siendo capaz de distorsionar el pensamiento sexual adolescente. El inicio del consumo de pornografía cada vez se va desarrollando en edades más tempranas. Entendemos que la pornografía seguirá generando millones de dólares anuales en todo el mundo, pero si logramos ayudar a un puñado de adolescentes, créame que me sentiré satisfecho. El libro es breve y conciso, con ejemplos y experiencias reales de actores que han podido estar dentro de este mundo. Brindamos información acerca de lo que hay detrás de los videos, secuestros, violaciones, abusos a niñas y mujeres simplemente con el fin de satisfacer a una audiencia.

“Todo lo que se convierte en una adicción es peligroso y destructivo. El detalle está en que el apetito del consumidor cada vez irá en aumento y quizá ya no le satisfagan imágenes o videos”

ZARIEL ESPADA,

PSICÓLOGO Y ESCRITOR

¿La pornografía afecta o no al individuo?

Todo lo que se convierte en una adicción es peligroso y destructivo. El detalle está en que el apetito del consumidor cada vez irá en aumento y quizá ya no le satisfagan imágenes o videos de parejas heterosexuales y entonces salta a parejas homosexuales y lésbicas. Luego esto ya no lo satisface y empieza a consumir pedofilia. En ocasiones, el apetito provoca una fantasía sexual que exige ser saciada. Esta es una de las tantas razones por las cuales se producen violaciones carnales a niños, niñas y mujeres. Cuando hablamos de relaciones sexuales entre seres humanos hay muchos factores que se deben analizar; sin embargo, la adicción a la pornografía puede generar múltiples conflictos en la intimidad, por ejemplo, tener la mala percepción de que 'la mujer tiene que hacer todo lo que yo quiera o pida y debe complacer por completo todas mis exigencias', provocando un sometimiento y una satisfacción unilateral e incomplacencia en la otra parte, porque solamente percibo a la mujer como un objeto sexual que debe provocarme placer. En el diario vivir esta adicción puede hasta provocar que pierda el empleo. Es importante aclarar que cuando hablamos de adicción, estamos hablando de algo que no logro controlar, y como la adicción me domina debo complacer esa necesidad, aunque esté en mi jornada laboral, disminuyendo el rendimiento. También logra afectar las relaciones interpersonales que pueda tener el individuo.

¿Qué lleva a una persona a tener este tipo de comportamiento?

No existe una causa única que explique la adicción al porno, por lo general la curiosidad natural que existe dentro del desarrollo sexual de los preadolescentes y de los adolescentes los lleva a consumir este tipo de contenidos. Podemos hablar también de la exposición de estos contenidos en series, películas, música que logran incitar al consumo. La adicción a la pornografía también puede ser provocada por alguna distorsión química de nuestro cerebro y el porno se emplea como un autotratamiento para regular diversos problemas como desequilibrio hormonal. El estrés, la depresión, la ansiedad, también son causas del consumo de porno.

¿Qué medidas existen para lidiar con esta adicción?

En el escrito plasmo esas alternativas. Es importante buscar ayuda psicológica si eres esclavo del porno, si desayunas, almuerzas y cenas porno, y si al no consumirlo te amargas y empiezas a sentir ansiedad, dolor de cabeza, entre otros síntomas. Sin ningún tipo de complejos se debe buscar ayuda. Nuestra salud mental no es un juego. Existen diferentes corrientes psicológicas con las que se pueden trabajar sesiones de terapia; esta parte va a depender bastante del especialista, ya que se puede trabajar psicoanálisis o mediante la corriente cognitivo conductual o humanista, entre otras. Dentro de cada corriente hay métodos para corregir conductas que nos afectan como individuos. El paso número uno es reconocer que tenemos un problema que se nos escapa de las manos y necesitamos ayuda.

¿Puede ocasionar disfunción eréctil?

Por supuesto que sí, en ocasiones se llega a depender del porno para poder lograr una erección, y otro problema que puede causar esta adicción es la eyaculación precoz.

Psicológicamente, ¿cómo perjudica al individuo?

En los niños puede provocar una hipersexualización, de manera que empiezan a interesarse por actividades que no van de acuerdo con su edad. El pensamiento sexual adolescente es alterado y quedan propensos a tener sexo sin protección y ser contagiados de alguna enfermedad de trasmisión sexual. Se crea un desequilibrio en la libido, siendo individuos propensos a cometer un acto de violación. Asimismo, se desarrolla una percepción machista y se afecta la concentración.

¿Cómo se puede autodetectar la dependencia a material pornográfico?

Uno de los factores principales para detectar si tenemos una dependencia a materiales pornográficos es reconocer el hecho de no ser capaces de eliminar el consumo, aunque conozca sus consecuencias negativas. Otro de los agentes importantes es reconocer qué cosas me provoca cuando no estoy consumiendo; por ejemplo, si el no consumir me provoca dolor de cabeza, ansiedad, sudoración en manos, y todo esto se calma cuando consumo porno.

¿La adicción se manifiesta de igual manera o cambia de acuerdo con la edad?

No, no se manifiesta igual en todas las edades, pero sí es peligrosa en todas y muy dañina en niños y adolescentes porque ellos aún se encuentran lejos de la maduración de su cerebro, aún hay conexiones neuronales que no se han establecido. Ahora, imagínese agregar un descontrol de dopamina a nuestro cerebro, es un caos lo que se puede provocar, por eso escribí este libro, por la salud mental de nuestros niños y adolescentes.

¿Cuáles son sus conclusiones con respecto a la pornografía?

No vamos a tapar el sol con un dedo, si bien es cierto que a la pornografía quizá la cambien y sea menos machista, tal vez todo siga igual o peor. Lo importante es ayudar a quien quiera recibir ayuda, rescatar a quien desee ser rescatado y justamente estamos para eso, el libro tiene esa intención y espero que llegue a todos los rincones en donde alguien esté gritando por auxilio.

¿Quién es Zariel Espada?

'Pornografía: la enfermedad silente del siglo XXI'

Perfil

Colonense y psicólogo de profesión. Obtuvo un máster en psicología forense en la Universidad Latina de Panamá. En su libro, el estudioso de la conducta humana analiza con gran profundidad las consecuencias del abuso de la pornografía y lo que la industria no dice a los usuarios sobre este tema. Para ello se fundamenta en las experiencias de personas que han estado inmersas en este mundo y que cuentan la odisea que ello ocasionó en sus vidas.