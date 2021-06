La infertilidad afecta hasta un 20% de las parejas en Panamá Shutterstock

Actualmente la fertilidad es un reto para las parejas que deciden planificar un embarazo después de los 30 años, ya que, según los expertos la edad fértil de las mujeres se sitúa entre los 20 y 25 años, y disminuye gradualmente a partir de los 30.

Debido a ello, hoy muchas parejas han tenido que acudir a las clínicas de fertilidad en busca de tratamientos que, aparte de ser costosos, requieren de paciencia, además de una gran fortaleza emocional.

Saúl Barrera, director del Instituto Valenciano de Infertilidad (IVI) en Panamá, aseguró a La Estrella de Panamá que uno de los principales causantes de los problemas de fertilidad en el país es postergar la maternidad, porque muchas parejas deciden planificar los embarazos para después de los 30 años. “Está totalmente comprobado que después de los 35 años de edad la calidad de los óvulos y cromosomas de la mujer disminuye a un punto en que podrían influir en la salud de los embriones. Con esto no estoy diciendo que no se pueda concebir; pero la probabilidad es muy baja”, dijo.

Según Barrera, la infertilidad es un problema de pareja que afecta aproximadamente del 15% al 20% de las parejas en edades reproductivas en el país.

“Es importante mencionar que la infertilidad se define como la incapacidad de concebir después de 12 meses de relaciones sexuales regulares sin protección en mujeres menores de 35 años o bien, después de seis meses cuando se trata de mujeres mayores de 35 años; de allí la importancia de considerar buscar ayuda de un experto, pues el tiempo puede ser crucial entre lograr o no un embarazo”, reconoció Barrera.

Jorge Castillo Baso, especialista en ginecología y obstetricia en Pacífica Salud, mencionó que pocas mujeres saben que al nacer tienen entre un millón a dos millones de óvulos y que conforme van avanzando en edad este número disminuye. Incluso se estima que para los 37 años de edad, a la mujer le quedan solo 25,000 óvulos por producir.

Los hombres también pueden ver afectada su capacidad reproductiva. Pixabay

El especialista en reproducción humana asistida destacó mediante un comunicado que “es comprensible que debido a la covid-19, muchas parejas hayan decidido dejar en pausa sus tratamientos de fertilidad o bien, hayan pospuesto sus citas de diagnóstico, no obstante, es preciso que tomen en consideración los factores que pueden impactar de manera positiva o negativa un tratamiento de fertilidad”.

“Lo más conveniente es asistir a un especialista, para que ante una evaluación y asesoría guiada se tomen las mejores decisiones”, dijo.

Este 4 de junio se celebra el Día Mundial de la Fertilidad, con el objetivo de llamar la atención sobre los problemas que han aumentado en esta materia, tanto en hombres como en mujeres, a fin de identificar el momento indicado para consultar a un especialista.

Avances terapéuticos

Para el doctor Camilo Alleyne, ginecólogo obstetra en el Centro de Infertilidad y Esterilidad en el hospital Pacífica Salud, pese a la pandemia los problemas de fertilidad se siguen atendiendo en Panamá.

Aseguró que los tratamientos para la infertilidad, considerada como una enfermedad por la Organización Mundial de la Salud (OMS), han mejorado con el paso de los años gracias a la tecnología que ha permitido toda una serie de procesos que garantizan una mayor calidad de embarazo.

“Con los avances tecnológicos se ha mejorado la calidad de los embriones, la transferencia y aspiración del huevo, y la calidad de las incubadoras ha cambiado, permitiendo una mayor calidad de implantaciones y logrando en la mayoría de los casos un éxito en el embarazo”, reconoció Alleyne a este diario.

Añadió que Panamá es uno de los países de la región que está a la vanguardia en tratamientos tanto a nivel privado como en hospitales públicos (Santo Tomás). “La ciencia ha avanzado en la calidad de los procesos; incluso los panameños no tienen la necesidad de viajar a otros países a realizarse una fertilización in vitro o una inseminación artificial cuyos precios oscilan entre $3,800 y $10,000 dependiendo del centro y el tipo de tratamiento. Para nosotros es importante la comunicación con la pareja y por eso le hablamos con honestidad sobre las posibilidades que tiene la mujer para quedar embarazada y de ellos depende si se realiza el tratamiento o no”, explicó el médico.

Del 15% al 20% de la población en Panamá tiene problemas reproductivos. Pixabay

Según Alleyne, cuando las personas quieren lograr un embarazo hacen un gran sacrificio económico.

Lo principal es poder ayudar a las parejas a lograr su objetivo. “Es enriquecedor ver a una pareja formar una familia cuando sentían que no era posible y esa es una de nuestras misiones al ofrecer estas alternativas”, detalló Alleyne.

Por su parte, Barrera explicó que una vez se diagnostica la causa de infertilidad, los tratamientos pueden ser simples o más complejos. “Si hablamos de un tratamiento de fertilización in vitro que es la técnica de reproducción asistida de alta complejidad, la probabilidad acumulada de embarazo es por arriba del 75% con al menos dos embriones, a diferencia de hace 15 años”.

Con respecto a la inseminación artificial, se trata de una técnica donde el proceso del embarazo ocurre dentro del cuerpo de la mujer y la tasa de éxito es del 25%, la misma de hace 15 o 20 años, es decir, de cada 10 parejas que se hacen este tratamiento, en un primer intento dos o tres se embarazan.

El médico enfatizó que no se debe confundir fertilización in vitro con inseminación artificial. “Una inseminación artificial cuesta alrededor de los $900 más los medicamentos, y una fertilización in vitro alrededor de los $5,000 más los medicamentos”, dijo.

Otras consideraciones

Según el doctor Castillo, aunque las técnicas de reproducción han avanzado gracias a la ciencia, es importante considerar todos aquellos factores de riesgo que impactan no solo la salud femenina, sino también la masculina, y que acudir al especialista con todas las medidas de seguridad permitirá tener un diagnóstico temprano y entonces determinar la mejor solución para cada caso.

El galeno enumeró otras variables que intervienen en la fertilidad femenina.

“Si el periodo es irregular o simplemente no llega, se tiene sobrepeso o peso debajo de lo normal, podrían presentarse problemas de ovulación, los cuales corresponden al 25% de los inconvenientes de reproducción”, señaló.

A su vez detalló que las trompas de falopio suelen ser muy delicadas y fácilmente pueden dañarse o bloquearse, algunas de estas obstrucciones que impiden el paso de los espermatozoides hacia el óvulo para ser fecundado pueden ser causadas por infecciones o bien si la mujer se realizó alguna cirugía abdominal.

Por otra parte, entre un 30% y un 50% de las mujeres con problemas en el endometrio son infértiles.

Una endometriosis normalmente ocurre cuando el tejido que recubre el interior del útero se desplaza y crece alrededor de los ovarios, las trompas de falopio o por fuera del útero, comentó.

Según los especialistas, el 30% de los casos de infertilidad son masculinos y la mayoría de los procedimientos e investigaciones están dedicados a la mujer.

El estudio 'Total motile sperm count trend over time across two continents: evaluation of semen analyses from 119,972 infertile men', liderado por la doctora Ashley Tiegs, de RMA New Jersey, EE.UU. en 2019 dejó al descubierto un “importante deterioro” en la calidad del semen a lo largo de los años.

“Este estudio demostró que la proporción de hombres con riesgo de requerir un tratamiento de fertilidad aumentó “considerablemente” en los últimos años, al pasar de un 12% en 2004 a un 21% en 2017, señaló Barrera.