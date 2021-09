Consecuencias del abuso de fármacos para potenciar la virilidad

De acuerdo con expertos, consumir viagra u otra pastilla para el mismo fin, sin receta, puede traer graves consecuencias. Pixabay

El miedo a no cumplir en el plano íntimo o a no tener una erección, lleva a muchos jóvenes a consumir fármacos indicados exclusivamente para la disfunción eréctil, como la viagra (sildenafil) u otras como la levitra o el staxyn (vardenafil), cialis (tadalafil) y stendra (avanafil), lo que puede repercutir de forma negativa en el organismo, incluso causando daños severos a la salud de la persona dependiendo del uso que le dé al medicamento.

Jamil Rivera Sánchez, psicóloga y especialista en conductas sexuales, detalló a La Estrella de Panamá que el abuso de medicamentos con fines sexuales se ha vuelto un problema cada vez mayor entre los jóvenes.

“Hay que ser conscientes de que esto no es un juego y de que la erección en la persona joven no depende de si toma o no un fármaco para ser efectivo en la cama”, explicó.

El abuso de este tipo de medicamentos en la población joven se puede evitar. Pixabay

Rivera resaltó que consumir ya sea la llamada 'pastilla azul' u otras, sin que un médico la recete, puede traer graves consecuencias porque sus componentes pueden no estar hechos para el organismo de esa persona o no ser necesarios; por ende, es recomendable visitar a un especialista antes de tomar decisiones que con el tiempo pueden ocasionar consecuencias negativas.

“El abuso de este tipo de medicamentos en la población joven se puede evitar con la intervención temprana, antes de que se convierta en una adicción”, subrayó Rivera.

“Sin duda la viagra cambió la vida de los hombres con disfunción eréctil para mejorar las relaciones sexuales, haciéndolas más duraderas y de mejor calidad. Sin embargo, abusar de este u otros medicamentos con la misma finalidad, tiene consecuencias a largo plazo como problemas de esterilidad”, dijo.

El miedo a no cumplir en la cama lleva a muchos jóvenes a consumir fármacos. Pixabay

Por su parte, Carmen Sánchez Martín, codirectora del Instituto de Sexología de Barcelona, indicó a CuídatePlus, un portal especializado en salud, que los jóvenes que recurren a estos medicamentos suelen tener una sensación de inseguridad que les conduce a querer quedar bien ante la pareja. Por tanto, no sufren una disfunción eréctil por un problema orgánico, sino una ansiedad anticipatoria de origen psicológico. Mientras que en otras ocasiones lo hacen por contrarrestar el efecto del alcohol u otras drogas.

No obstante, la experta en sexología reconoció que el algunos casos “consultan con nosotros y, si lo consideramos necesario, les damos el fármaco para disminuir esa ansiedad, pero luego lo vamos quitando, explicándoles aspectos como cuáles son los mecanismos naturales de la respuesta sexual (por ejemplo, qué es una erección natural) y les ofrecemos estrategias concretas”.

De acuerdo con una publicación de Boston Medical Group, sitio especializado en salud sexual masculina, los hombres una vez que presentan un episodio de disfunción eréctil recurren a la ingesta de productos químicos o farmacológicos obtenidos entre sus amigos o conocidos, con los que se sienten más en confianza que acudir con un médico especialista en disfunción sexual, arriesgándose a consumir un fármaco sin prescripción médica, obviando el control en cuanto a la dosis y la duración del tratamiento. Todo lo anterior puede repercutir de forma negativa en el organismo, causando daños severos a la salud.

Si tiene algún problema con la erección, lo mejor es visitar a un especialista antes de tomar decisiones inadecuadas. Archivo | La Estrella de Panamá

“Muchos de los problemas que se pueden presentar por el uso indiscriminado de estos medicamentos para la disfunción eréctil son a nivel nervioso, cardíaco, dependencia psicológica al medicamento”, redactan los especialistas de Boston Medical Group.

A su vez, reseñan que son muchos los jóvenes que por problemas psicológicos o bien sea por estrés, conflictos familiares o de trabajo se ven afectados en algún momento por la disfunción eréctil, y sin tener un diagnóstico preciso se automedican exponiéndose a riesgos físicos, sexuales y cardíacos.

Causas de disfunción eréctil en jóvenes

Según los especialistas, en los jóvenes las principales causas de disfunción eréctil son producidas por el consumo elevado de alcohol, tabaco y drogas de forma indiscriminada, trayendo como consecuencia trastornos a nivel del sistema nervioso y del sistema cardiovascular.

“Una vez que se inician en las relaciones sexuales debido a su inexperiencia ante la primera relación sexual, recurren al consumo de medicamentos para la ansiedad o para aumentar el nivel de excitación; esto lo hacen pensando que la ingesta de este fármaco les ayudará a tener relaciones sexuales más prolongadas y de esa manera quedar bien ante la pareja. En estos momentos pueden llegar a mezclar fármacos con drogas que pudieran resultar letales en algunos casos, producto de una hipotensión severa que pudiera causar la muerte”, reconocieron.

Además, señalaron que los jóvenes no necesitan ningún medicamento para mantener una erección o aumentar el deseo sexual. “Ellos los utilizan por moda, solo por el hecho de mantener una erección prolongada y brindarle mayor satisfacción sexual a su pareja. En muchos casos son inducidos por amigos, quienes refieren que no desean fallar durante el acto sexual; según ellos, tomar un medicamento les dan mayor seguridad”.

De acuerdo con estos especialistas, el riesgo que corren los jóvenes cuando se inician en el consumo de estos fármacos es que se pueden volver dependientes, llegando a tener verdaderos problemas de erección una vez que desde el punto de vista psicológico se sientan desprotegidos.

Todo lo anterior puede desencadenar en cuadros depresivos y la aparición de enfermedades psicológicas que no padecían.

La disfunción eréctil

Según Rivera, la disfunción eréctil es una condición que ocurre cuando el pene no recibe suficiente sangre para producir una erección que sea capaz de tener relaciones sexuales. Para los hombres con disfunción eréctil, esto ocurre repetidamente y afecta la capacidad de un hombre para mantener una vida sexual activa.

“Si bien se cree que los problemas de erección son un asunto que compete a los hombres mayores, lo cierto es que también puede afectar a los varones más jóvenes. Puede ser frustrante y vergonzoso para un hombre admitir que tiene disfunción eréctil. Pocos hombres jóvenes, especialmente los menores de 40 años, quieren reconocer que pueden tenerla”, puntualizó.