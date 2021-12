Consejos para retomar la actividad sexual después del parto

Los expertos recomiendan retomar la actividad sexual después de 40 días de haber dado a luz, sea por parto natural o mediante cesárea. Igualmente mencionan que fuera de las prácticas coitales, no debe haber limitaciones en este período

Retomar las relaciones sexuales después del parto suele ser complicado para muchas mujeres, sobre todo porque aseguran que pierden el deseo sexual, lo que según expertos se debe a muchos factores tantos psicológicos como físicos.

Afortunadamente esa falta de deseo sexual no durará para siempre. Igualmente está el hecho de que durante la lactancia hay un descenso en la producción de estrógenos que puede conllevar a una reducción de la libido, lo que a su vez provoca la disminución de la lubricación vaginal, un problema que puede desaparecer al regresar la menstruación con regularidad.

De acuerdo con el psicólogo y psicoterapeuta de parejas y familia Eliécer Pérez Rivera, ya sea que la mujer tenga un parto natural o recurra a una cesárea, sus órganos tardarán al menos unas seis semanas en volver a su estado 'normal'.

“Es un error por parte de los hombres pretender que después del parto todo será igual. Indudablemente, cambios importantes llegan la vida de la mujer y hay que adaptarse poco a poco a ellos. Afortunadamente, esta falta de deseo después del parto es temporal y no para toda la vida. Al cabo de un tiempo, la pareja reanudará sus relaciones sexuales con la misma entrega o hasta mayor que antes”, explicó Pérez.

La sexualidad es fuente de salud, placer, afecto y creatividad, y estará presente a lo largo de la vida del ser humano, añadió.

Sobre el coito en el encuentro

Modesto Rey, portavoz de la Sociedad Española de Contracepción (SEC), también dijo al diario El País que “desde el punto de vista médico, no se recomienda el coito en los primeros 30 o 40 días para evitar posibles infecciones; si ha habido cesárea, se puede iniciar a los 20 días, siempre que la evolución de la mujer sea buena y no hayan surgido complicaciones”. Igualmente mencionó que fuera de las prácticas coitales, no debe haber limitaciones, es decir, si la mujer se encuentra bien física y emocionalmente, la pareja puede llevar a cabo otras maniobras sexuales.

La razón de evitar el coito no es otra que dar tiempo al organismo para que se recupere: el útero ha de volver a su tamaño, la vagina debe reponerse del traumatismo del parto, han de cesar los loquios (pequeñas hemorragias que suelen durar 30 días) y, si ha habido desgarros o episiotomía, conviene esperar a que cicatricen.

Sin embargo, el inicio de las relaciones coitales tras el parto varía de una mujer a otra, explicó a El País Esther de la Viuda, ginecóloga en el Hospital Universitario de Guadalajara y miembro del Comité Científico de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (Sego).

Por su parte, Pérez mencionó que el tiempo de 'cuarentena sexual' después de un parto puede ser de hasta tres meses o más. “Luego de transcurridos tres meses de que la mujer ha dado a luz, las parejas pueden reiniciar su vida sexual, sin embargo hay que tomar en cuenta cómo empezar este proceso, porque quizá haya mujeres que aún no estén preparadas para tener contacto sexual con su pareja. Lo recomendable es no precipitarse y comenzar con caricias y masajes hasta que la mujer esté completamente decidida”, dijo Pérez.

Juan Carlos Acosta, sexólogo clínico y médico cirujano, explicó en el programa de revista matutino de México, A las 9, que si el parto no se atiende de forma adecuada y hay que hacer una episiotomía o hay desgarros perineales, para ello “lo que hacemos es una sutura para que todos los músculos vaginales después del parto vuelvan a su lugar. Durante este proceso, muchas mujeres quedan con parte de la vagina con cero sensibilidad”, afirmó.

Además, aseguró que después de un parto los músculos del suelo pélvico “jamás vuelven a la normalidad, igual sucede con la cesárea, ya que la mujer al cargar al bebé durante el embarazo, la vejiga y la matriz tienden a caerse, por lo que nada vuelve a estar como antes”, aseguró Acosta.

Según el sexólogo, para resolver este problema existe un tratamiento llamado fisioterapia perineal, donde le colocan a la mujer electrodos vaginales para poder recuperar aquellos músculos que se han perdido. “Otras veces realizamos un procedimiento llamado vaginoplastía, la cual se hace para reconstruir los labios vaginales que se inflamaron durante el embarazo”.

¿Y si no hay interés en la intimidad?

De acuerdo con información reseñada en el portal oficial Mayo Clinic, la intimidad no es solo sexo, especialmente cuando la mujer se está adaptando a la vida con un bebé recién nacido.

Si no se siente sexy o tiene miedo de que el sexo ocasione dolor o molestias, debe hablar con su pareja. “Hasta que estén listas para tener sexo, mantengan la intimidad de otras maneras. Pasen tiempo juntos sin el bebé, aunque solo sean unos minutos por la mañana y después de que el bebé se duerma. Busquen otras formas de expresar afecto entre sí”.

A su vez, desde Mayo Clinic detallaron que si luego de un periodo es difícil para la mujer tener relaciones, esta debe estar alerta a los signos y síntomas de la depresión posparto, como cambios importantes de humor, pérdida del apetito, fatiga abrumadora y falta de alegría en la vida. Si crees que puedes tener depresión posparto, consultar al ginecólogo.

El tratamiento en el momento justo puede acelerar la recuperación para mantener viva la pasión.