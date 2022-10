Conozca las ETS enemigas silenciosas de la fertilidad

Una buena salud sexual y reproductiva es un estado general de bienestar físico, mental y social en todos los aspectos relacionados con el sistema reproductivo. Pixabay

Muchas mujeres jóvenes, especialmente aquellas que viven en países en desarrollo (Latinoamérica y África), sufren de forma desproporcionada complicaciones y hasta la muerte durante el embarazo y el parto, debido al mal manejo de las enfermedades de transmisión sexual (ETS) como la clamidia, la gonorrea, la sífilis, VPH, incluyendo VIH/sida. De ahí que la Organización Mundial de la Salud (OMS) hace un llamado a la población en general a disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riesgos en todas las etapas de la vida.

Pero, ¿qué se debe hacer para lograr una buena salud sexual y reproductiva?, ¿cómo las ETS mal atendidas o sin atender pueden provocar infertilidad femenina?

El doctor Mario Vega Croker, ginecólogo y obstetra, menciona que una de cada cinco mujeres sexualmente activas puede padecer una enfermedad de transmisión sexual, la cual puede provocar infertilidad si no es atendida a tiempo.

Según el médico, quien labora en Panamá Fertility, las enemigas silenciosas de la fertilidad son la clamidia y la gonorrea, ya que pueden pasar desapercibidas.

Tanto el hombre como la mujer tienen derecho a estar informados y acceder a métodos de regulación de la fertilidad seguros. Pixabay

“Esto se debe a la falta de síntomas notables. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, la Agencia Nacional de Salud Pública) de Estados Unidos, recomiendan hacer una prueba anual en ginecología a todas las mujeres menores de 25 años o a aquellas que tienen diferentes parejas sexuales, para prevenir o lograr un diagnóstico temprano de una ETS”, explica Vega.

De acuerdo con el experto, si estas enfermedades no se detectan a tiempo causarán inflamación en la pelvis. “Todo esto puede provocar que las mujeres se presenten en el cuarto de urgencias con mucho dolor, debido a que esta infección se disemina desde la vagina (útero) hacia las trompas de falopio, causando una cicatrización, inflamación y bloqueo en los órganos reproductivos y problemas de fertilidad a futuro”, detalla Vega.

El ginecólogo alerta que las visitas al ginecólogo han disminuido en los últimos años y recuerda que es necesario acudir a chequeos anuales.

Según Vega, las mujeres creen que no es necesario hacerse un papanicolau y muchas veces no saben que corren el riesgo o que ya tienen una ETS. “Es necesario que todos los años se realicen un chequeo ginecológico y pruebas específicas aunque no tengan síntomas de ETS, especialmente en mujeres menores de 25 años”, reitera el médico.

“Es necesario que todos los años se realicen un chequeo ginecológico y pruebas específicas aunque no tengan síntomas de ETS, especialmente en mujeres menores de 25 años” MARIO VEGA CROKER

GINECÓLOGO Y OBSTETRA

Una de las barreras eficaces contra las ETS, según los expertos, es el uso del condón. Pixabay

A su vez, sugiere que tanto hombres como mujeres prevengan estas enfermedades utilizando métodos de barreras tipo condones, que hasta ahora es el método más efectivo para evitar las ETS.

Para Vega, todos deben tener acceso a información veraz y a un método anticonceptivo de su elección que sea seguro, eficaz, asequible y aceptable.

Vega también subraya que el 30% de todos los casos de infertilidad en el mundo se deben a problemas en las trompas de falopio causados por las ETS.

“El diagnóstico de infertilidad se divide en masculina y femenina o mixta. Si se trata de un problema en las trompas de falopio o con el semen, con una cirugía se puede corregir en muchos de los casos. Pero también hay ciertos diagnósticos que necesitan tratamientos más avanzados y que a veces suelen ser costosos.

Pero, ¿cuántas veces hay que realizar el análisis de semen? A esta interrogante, Vega responde que depende de la calidad del mismo. “No hay una respuesta concreta porque las muestras pueden resultar malas para ese día específico. Sin embargo, la mayoría de los expertos en fertilidad coinciden en que dos muestras tomadas con un mes de diferencia deberían ser un buen indicador de la salud del semen”.

Recordó que en su consultorio atendió a una paciente que tenía cinco años buscando un embarazo. Luego de invertir alrededor de $10 mil (no ovulaba), y de un nuevo diagnóstico, con nuevos medicamentos que solo costaban $15, después de un mes quedó embarazada. “No teman y acudan al médico correcto, al momento indicado y a tiempo”, dice el galeno.

Los hombres y la infertilidad

Para el comité médico de IVI Panamá, aunque las ETS son más perjudiciales para la fertilidad femenina, si el hombre llega a contagiarse con alguna, como la gonorrea o clamidia, también puede padecer infertilidad, ya que estas pueden bloquear los epidídimos (tubo que traslada los espermatozoides desde los testículos durante la eyaculación).

“Un epidídimo bloqueado no permitirá que ningún espermatozoide se encuentre con los óvulos de la mujer durante el coito. Pero la forma más probable de que una ETS masculina pueda causar infertilidad es transmitirle la enfermedad a su pareja femenina”, detalla el doctor Saúl Barrera, director de IVI Panamá.

Barrera recomienda que, ante la sospecha de tener alguna ETS o duda de alguna relación sexual sin protección en el pasado, se realicen los chequeos médicos necesarios.

Ante un diagnóstico positivo, lo más recomendable es contárselo a la pareja, quien debe examinarse también, para que ambos sean tratados y evitar un ciclo de reinfecciones sin fin.

Según la OMS, “la infección por clamidia no complicada puede curarse fácilmente con antibióticos y generalmente se resuelve en días o semanas. Aproximadamente 70% de las mujeres y 50% de los hombres no muestran ningún síntoma de las infecciones genitales debidas a la clamidia”.

De acuerdo con datos de la OMS, más de 1 millón de personas de 15 a 49 años se contagian cada día por una infección de transmisión sexual (ITS) que se puede curar. En total, se registran anualmente más de 376 millones de nuevos casos de estas cuatro infecciones: clamidiasis, gonorrea, tricomoniasis y sífilis.

Peter Salama, director ejecutivo de Cobertura Sanitaria Universal y Curso de la Vida en la OMS, señala que “estamos constatando una preocupante falta de progresos en la lucha por detener la propagación de las enfermedades de transmisión sexual en el mundo. Se trata de una señal de alarma para que despertemos y trabajemos juntos a fin de que todas las personas, en todas partes, puedan acceder a los servicios que necesitan para prevenir y tratar esas enfermedades debilitantes”.

Actualmente se están desarrollando otros análisis rápidos que podrían mejorar el diagnóstico y el tratamiento de las ETS, sobre todo en los entornos de escasos recursos.