Surfea el veto, al menos hasta febrero del año que viene

Huawaei estrenaba esta semana el teléfono Mate 30 pro, el móvil que ya padece las consecuencias del veto de Estados Unidos: la empresa china acusada como “una amenaza para la seguridad” por Donald Trump, tiene limitadas las aplicaciones de Google en el sistema operativo Android. Este lanzamiento coincide con una nueva prórroga del Departamento de Comercio de EEUU, que ha permitido a las empresas estadounidenses disponer de otros tres meses de relaciones comerciales con Huawei.

Una “tregua”, de 90 días, que se le ha aplicado a la empresa china desde el pasado lunes, 18 de noviembre. Google, con su sistema operativo Android, podría seguir con vínculos comerciales.

“Extender la licencia no tendrá, en ningún caso, un impacto sustancial en los negocios de Huawei. No obstante, esta decisión no cambia tampoco el hecho de que Huawei sigue recibiendo un trato injusto”, aseveró la empresa china al conocerse la prórroga, según publicó el diario El Mundo.