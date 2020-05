'Animal Crossing' y la revolución de los videojuegos como escape de la cuarentena

Para los amantes de las consolas y del 'PC Master Race' (competiciones de videojuegos en computadora por encima de las consolas tradicionales), el confinamiento ha llegado para cumplir el sueño de todo adolescente de pasar horas desarrollando sus habilidades en los videojuegos populares que se destacan en grupos de amigos y foros de jugadores internacionales.

Los videojuegos han sido un gran escape para quienes sufren de ansiedad o quieren desconectarse de la pandemia. Pexels

Si bien los videojuegos ya venían reinando desde hace décadas –quienes recuerden los Atari o Nintendo 64 lo sabrán–, en la situación actual son vistos como salvación frente al aburrimiento o la ansiedad que produce el confinamiento en jóvenes, adultos e incluso niños. Así, en medio de celebraciones como el trigésimo aniversario de Pac-Man, el pasado 8 de mayo, y el futuro lanzamiento oficial de la secuela de The Last Of Us, el próximo 29 de este mes, hacemos un listado de aquellos videojuegos que han cautivado a los jugadores por sus historias, gráficos y modalidades sencillas, haciendo pasar las horas de manera más amena.

Animal Crossing

Definido como el más tranquilo, complejo y 'bonito' de la cuarentena, este juego de la familia Nintendo se estrenó en la consola Nintendo Switch el 20 de marzo de este año con su nueva faceta: Animal Crossing: New Horizons. Hasta el 31 del pasado marzo había vendido 11 millones de copias y ahora ha sobrepasado las 13 millones.

Su atractivo es la sencillez de comandos, los gráficos y fondos que destacan con colores vivos y personajes agradables a la vista para todas las edades. Además, su historia que gira alrededor de la representación de la vida en un entorno rural en el que los vecinos se conocen, se ayudan, aprecian y quieren, busca hacer a cada jugador parte de los detalles realistas.

“New Horizons, y cualquier Animal Crossing es terapéutico. Y lo digo muy en serio”, expresó el experto en videojuegos Bruno Toledano al diario El Mundo, “poder viajar a una isla desierta, construir cosas al aire libre, hablar con gente nueva y tratar de arrimar el hombro para que la isla prospere, me parece un sanísimo ejercicio mental”.

Un paso muy notorio de su evolución para las generaciones es la versatilidad que posee para jugarse en versión de computadora, así como conectado de la consola a la televisión. Su sistema de recompensas y obtención de dinero se basa en tareas sencillas, como recolectar frutos, ayudar a las personas, pescar, entre otros; así, el juego presenta las millas nook, un nuevo tipo de divisa secundaria con la que puedes comprar algunos objetos en el juego y que se canjean poco a poco.

Para pasar los días en casa, sea cuarenta o no, Animal Crossing: New Horizons se ha vuelto un especial favorito alrededor del mundo y digno de darle una oportunidad para despejar la mente y olvidarse del virus que acecha fuera de nuestras puertas.

Fortnite

Ya conocido y amado por muchos, Fortnite asciende a la notoriedad aún más durante el confinamiento, agregando nuevos usuarios a su base de seguidores mundiales. “¡Fortnite tiene ya más de 350 millones de usuarios registrados! En abril, los jugadores pasaron más de 3,200 millones de horas en el juego”, anunció el juego a través de su cuenta oficial en Twitter.

Si recordamos los inicios de este videojuego creado por la compañía Epic Games y que se volvió viral, colocarlo en nuestra lista de videojuegos populares era inevitable. El juego ha contado con la participación de celebridades de la vida real como el Dj Marshmello, el rapero Travis Scott, Steve Aoki, Dillon Francis y deadMAU5, congregando hasta más de 10 millones de usuarios en sus eventos virtuales.

El popular videojuego para computadoras, consolas y dispositivos móviles que ha hecho unos sencillos bailes tan icónicos –y rentables– apelando a la juventud global, se diferencia de otros por su estilo de negocios free-to-play (juego gratuito) que “genera ingresos mediante el uso de microtransacciones, pequeñas (o grandes) compras que el usuario realiza dentro de la aplicación y que sirven para adquirir objetos o ventajas dentro del juego”, explicó el diseñador de economía para videojuegos Rafa Bernabé al diario La Vanguardia.

'The Last of Us' se estrenó para PlayStation 3 en 2013 y llegará a su fin el 19 de junio este año. Sony

Bernabé afirmó que Fortnite se ha convertido en el gigante en ventas y descargas que hoy es, por la astucia de “tomar un concepto que ya estaba de moda, como son los juegos tipo 'Battle Royale' popularizados por Player Unknown's Battlegrounds, y pasarlo del modelo de negocio tradicional al modelo free-to-play. La tercera temporada de su segundo capítulo (como se designan sus actualizaciones) será el 4 de junio, lo que deja un tiempo considerable para que más personas se unan a la plataforma.

Podría decirse que su categorización como un juego de disparos, también juega un papel importante para su descarga, dada la diversificación de personajes y modalidades ('Salvar el mundo' o Battle royale) y la facilidad de conexión con otros jugadores por más de 20 minutos, lo que lo posiciona como una de las mejores opciones de diversión para estar en casa.

Parchís, estrella en línea

La nueva tendencia de pasar los juegos de mesa más populares del mundo a una versión portátil en línea apareció hace algunos años. El UNO, el Monopoly, ahora el parchís que se jugaba en la mesa del comedor o en el piso junto a la familia, se puede compartir con familia y amigos a distancia, en partidas ilimitadas y con recompensas por las victorias.

La plataforma que se puede descargar desde Apple o Play Store permite jugar partidas con varias modalidades: uno contra uno, de equipos de dos o de cuatro contra cuatro. Los jugadores pueden decidir jugar con sus amigos enviando una invitación con un código o enfrentarse a un usuario al azar de cualquier parte del mundo. Además, los usuarios se pueden comunicar con sus contrincantes mediante mensajes de texto en un chat abierto durante la partida, sin embargo, existen reglas de lenguaje ofensivo que pueden bloquearte de la partida en caso de insultos.

Google Trends reflejó que Parchís Star cuenta con un alto número de descargas en países como Colombia, México, Ecuador y EEUU.

La mánager del producto de la compañía creadora del juego, Gameberry Labs, Sahana H.S., aseguró al diario El Comercio que desde la concepción del juego ya habían registrado alrededor de 40 millones de descargas mundiales y sigue siendo el juego más descargado de sus catálogos.

The Last of Us

Un mundo postapocalíptico, relaciones de amistad y compañerismo, aventuras y una banda sonora impecable son algunas de las características que han hecho de The Last of Us uno de los videojuegos para consola más populares de los últimos años. Sin embargo, en las últimas semanas algunas partes del contenido de la nueva entrega (The Last of Us 2) fueron filtrados a través de las redes sociales, causando conmoción a los fanáticos y enojo a la compañía Sony y Naughty Dog, responsables de la distribución del videojuego exclusivo para PlayStation 4.

Aunque Sony ya confirmó que encontraron al culpable y que se están llevando a cabo investigaciones legales para evitar que vuelva a suceder antes del lanzamiento oficial de la secuela el próximo 19 de junio. "SIE (Sony Interactive Entertainment) ha identificado a los individuos primarios responsables por el lanzamiento no autorizado de los bienes de TLOU2. Ellos no están afiliados con Naughty Dog o SIE. No podemos comentar más porque la información está sujeta a una investigación en curso”, dijeron.

Más allá de estos inconvenientes, no sería sorpresa que The Last of Us se posicione como uno de los más jugados en casa. Aunque la historia es para solitarios y sigue una corriente de eventos consecutivos, logra atrapar al jugador por horas, conociendo más de la relación de los protagonistas Ellie y Joel, quienes pasan por diversas etapas profundas con las que muchos jugadores han quedado asombrados.

La trama de The Last of Us llegó en septiembre de 2013, basada en el caos de una pandemia en Estados Unidos ocasionada por una cepa del hongo Cordyceps (que se aloja en hormigas), que al infectar a los humanos los convierte en criaturas caníbales, y que se transmite a través de una simple mordida. En un EEUU caótico y en cuarentena obligatoria y permanente, Joel deberá llevar a Ellie, una adolescente, hasta el oeste del país hasta un lugar donde estará sana y salva, pero diversos problemas alteran su ruta, para bien o para mal, su relación de amistad (o incluso padre/hija) florece y empieza la verdadera aventura.

Tras siete años llegará la conclusión de la historia de Joel y Ellie, que también servirá de despedida para la consola, ya que llegará la nueva tecnología de PlayStation 5, una nueva generación para las generaciones del futuro y para quienes aman los videojuegos de alta calidad.