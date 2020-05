No es de sorprenderse que en medio de una pandemia hayan miles de personas buscando soluciones rápidas, así como escaleras para llegar a sus sueños de obtener millones de dólares y poder retirarse con gloria y sin pena. Para el joven de 17 años, Avi Schiffmann, la creación de su sitio web para recopilar información sobre la evolución de los casos de infectados lo ha llevado a ser considerado un joven “Steve Jobs” y recibir espacio en el foco público.

Estudiante de secundaria en Washington (Estados Unidos), su proyecto ha tenido tanta relevancia que ha recibido una oferta de 8 millones de dólares (7,3 millones de euros) para adquirir el sitio, la cual rechazó. Su interés va más allá de volverse millonario de la noche a la mañana, sino en dar ayuda a quienes se han visto afectados por la pandemia.

Su página web, www.ncov2019.live , nació al mismo momento en que en China los casos positivos de Covid-19 aumentaron a mil y estaba en la etapa más temprana de propagación. Esta se actualiza constantemente con estadísticas de países de todo el mundo sobre nuevos casos de infecciones, muertes y recuperaciones, además de brindar un porcentaje verificado a través de datos recogidos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), los diferentes Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) y de los datos oficiales de los países afectados. A su vez, se incorporan métricas interesantes como las probabilidades de supervivencia de un infectado.

Si bien Schiffmann no buscaba convertirse en una fuente de información, eso es lo que ha conseguido atrayendo más de 30 millones de visitantes todos los días y acumulando unos 700 millones de usuarios únicos, según el medio francés Ouest. Estos datos han atraído a ojos de grandes inversores tecnológicos que han puesto su atención en el joven prodigioso, considerado “el próximo Bill Gates”, por diversos medios de comunicación.

“Solo tengo 17 años, no necesito 8 millones de dólares” , señaló en declaraciones al medio especializado Business Insider, “No quiero ser un especulador”. El joven decidió rechazar la importante suma millonaria en parte por estropear la experiencia de los usuarios en su página web, que se habría llenado de anuncios y otros plug-ins “innecesarios”, además no quería verse involucrado en el detallado mantenimiento técnico que requeriría un sitio web de mayor volumen. “No quiero que me deje una mancha en el futuro. La gente de mi entorno piensa que lamentaré esta decisión [rechazar la oferta], pero planeo hacer muchas cosas en los próximos años”, confesó.

El sitio web ncovid2019.live presenta diversas aristas de estadísticas mundiales. Cedida

Avi indicó que su proyecto consume el “cien por ciento (100%) de mi tiempo libre”, ya que se mantiene en constante actualización con datos verificables y una amplia base de datos, dado que no planea cerrarla antes de que el Covid-19 desaparezca, o la pandemia se reduzca considerablemente. Con más de 100 horas invertidas en su sitio web —y hasta 50 horas sin dormir— , Avi no quiere convertirse en un ejemplo de cómo “hacerse un nombre por sí mismo en medio de una crisis mundial”, y espera poder hacer una página comparativa entre el Covid-19, el SARS y la influenza española que sirva como recurso histórico en un futuro.

Según Business Insider, Schiffmann ya recibió ofertas de trabajo, incluida una de Microsoft, pero no está interesado en aceptar uno de esos trabajos ahora, ya que Avi dijo: "Lo último que quieres hacer es codificar más, después de un día entero codificando”. En cambio, se preocupa más por las conexiones que ha conseguido con su proyecto: “Ahora conozco un montón de capital de riesgo e inversores... si comenzara una empresa mañana, al menos leerían mi plan de negocios", dijo.