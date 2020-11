France eMotion, un viaje virtual que cruza la fotografía y la animación

Algunos de los sitios que se podrán apreciar son: el viaducto de Millau, la villa Cavrois, el castillo de Amboise, el Valle del Loira, el castillo de Thoiry, el palacio de los Papas, el castillo real de Blois y la ciudadela de Besançon. Pixabay

Entra a la exposición, descarga la aplicación gratuita France eMotion, autoriza el acceso a la cámara de su teléfono móvil o tableta, enfoca las fotografías y disfruta el viaje por paisajes y sitios únicos de Francia. Sí, es posible.

Se trata de la exposición de fotografías con realidad aumentada France eMotion, una experiencia que cruza la fotografía y la animación, donde los espectadores podrán sumergirse en un viaje por las riquezas del patrimonio francés.

Para France eMotion se convocó a cuatro fotógrafos internacionales, el beninés Ishola Akpo, el brasilero Edu Monteiro, el estadounidense David Schalliol y la española Lourdes Segade. Estos profesionales de la fotografía recorrieron el territorio francés, cámara en mano, para proponer su visión de 35 sitios del patrimonio cultural de la nación europea.

El dúo de artistas digitales Thomas Pons y Julie Stephen Chhenn aportó la dimensión digital al proyecto France eMotion. Concibieron un personaje animado que entra en escena gracias a un aplicativo gratuito de realidad aumentada, simple y accesible para todos. Tras enfocar la fotografía aparece el singular personaje virtual el cual circula entre las fotos y las transforma. Estas animaciones serán visibles durante la exposición gracias a la utilización de la aplicación.

La exposición se divide en cuatro grandes capítulos: 'De un arco a otro: admiración por la permanencia y la evolución de una forma arquitectónica simple como el arco'. 'Oh estaciones, oh castillos: nostalgia de una rica historia donde los castillos y ciudades fortificadas guardan la impronta'. 'El imaginario de los museos: asombro delante de la variedad de lugares que albergan exposiciones artísticas como palacios y hoteles particulares, antiguos sitios industriales y construcciones de avant-garde' y 'Metamorfosis: fascinación por lugares donde la magia se revela gracias al talento de los fotógrafos que los escenifican en una manera original'.

En la muestra se podrán apreciar “35 dípticos, abarcando todas las épocas desde la prehistoria hasta nuestros días con puntos de vista admirativos y curiosos. Correspondencias y oposiciones se manifiestan en la elección de colores, ángulos de disparo y de encuadre”, señala Muriel Enjalran, curadora de la exposición.

Castillo de Chenonceau, perteneciente al siglo XVI.

“Siguiendo los pasos de los artistas, el espectador será atraído por los múltiples escenarios, todos ilustran una historia en movimiento y un patrimonio en reinvención permanente. Una animación en realidad aumentada propuesta por Julie Stephen Chheng y Thomas Pons se superpone a la exposición para aportar una dimensión lúdica y poética”, agrega Enjalran.

Algunos de los sitios que se podrán apreciar son: el Arco del triunfo, el centro histórico de Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, abadía del Mont-Saint-Michel, Normandía, el viaducto de Millau, la Villa Cavrois, el castillo de Amboise, el Valle del Loira, el castillo de Thoiry, el palacio de los Papas, el castillo real de Blois, y la ciudadela de Besançon.

France eMotion se inició bajo las medidas de bioseguridad, en la Alianza Francesa de Panamá este 24 de noviembre y será de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. La iniciativa es impulsada por el cluster Turismo y Cultura de Atout France (que reúne 51 grandes sitios culturales franceses) y por el Institut Français, operador de la acción cultural francesa en el extranjero del Ministerio de Europa y Relaciones Extranjeras y del Ministerio de Cultura.

Sobre los fotógrafos y artistas digitales:

Lourdes Segade: su trabajo fotográfico ha sido publicado por The New York Times, el Sunday Times o el Chicago Tribune. En 2013 fue nominada por el Magnum Foundation Emergency Grant y en 2014 por la Unicef Photo of The Year award.

Ishola Akpo: es un artista multimedia y fotógrafo beninés. Ha recibido numerosos premios, entre ellos el de la Fondation Heintich Boëll, Freelesn du webdoc en el Festival de Fotografía de Toulouse.

El Arco del triunfo, en París, uno de los sitios emblemáticos para el turismo en la ciudad. Pixabay

David Shalliol: fotógrafo, cineasta y profesor. Sus fotos y creaciones han sido publicadas en el Social Science Resarch y The New York Times, así como en numerosas exposiciones, como Festival Belfast Photo y el proyecto Midwest Photographers del Museum of Contemporary Photography.

Edu Monteiro: nacido en Brasil, es fotógrafo desde 1991. Especializado en fotografía contemporánea busca crear interacciones entre la fotografía y el performance. Ha expuesto en Brasil, China y Rusia.

Julien Stephen Chhenn: desarrolla aplicativos y realiza libros trans-mediáticos.

Thomas Pons: es dibujante de novela gráfica y realiza películas de animación y clips de video.