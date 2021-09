La ley cripto persigue la atracción de inversión y generación de empleos

Para la propuesta de ley se hizo un estudio donde se comparó la legislación de más de 50 países acerca del tema. Pixabay

La criptomoneda, también llamada moneda virtual o criptodivisa, ha logrado masificarse en el mercado internacional. Sin embargo, las criptomonedas no están aseguradas por los gobiernos o entidades financieras, como sí lo están los depósitos bancarios.

En Panamá se han presentado algunos anteproyectos de ley para regular el uso de las criptomonedas; el más reciente obedece al del pasado 6 de septiembre, de la mano del diputado independiente Gabriel Silva llamado: 'ley de cripto: que hace a Panamá compatible con la economía digital, el blockchain, los criptoactivos y el internet', una iniciativa que según el diputado es muy diferente a la ley establecida en El Salvador, país que se convirtió el pasado 7 de septiembre en la primera nación del mundo en adoptar esta divisa como de curso legal.

De acuerdo con el diputado, la ley de cripto es muy diferente a la de El Salvador por lo siguiente: “En Panamá no buscamos establecer una moneda de curso obligatorio ni forzoso, como sí lo es en El Salvador. Primero, porque no lo consideramos pertinente, además de que en nuestra Constitución se establece que no puede haber moneda de curso forzoso”.

Silva también señaló a La Estrella de Panamá que esta iniciativa lo que busca es que exista la posibilidad de dar la seguridad jurídica de comprar cosas con criptomonedas y que las personas lo puedan hacer de manera voluntaria y no de forma obligada.

El bitcoin fue la primera criptomoneda en aparecer y operar, en el 2009, internacionalmente. Pixabay

“Lo segundo es que con este anteproyecto no estamos promoviendo crear una billetera digital para criptomonedas ni tampoco crear un fondo con millones de dólares para comprar y vender la moneda digital como sí lo ha hecho El Salvador. Lo único que estamos planteando es darle a la población la certeza jurídica de que la puedan usar, si desean, para comprar sus cosas”, insistió.

También planteó que El Salvador solo se enfocó en el uso de las criptomonedas, pero que en Panamá a través del anteproyecto buscan crear una licencia nueva para traer empresas que se dediquen a la criptodivisa y a la economía digital en general y también apoyar emprendimientos locales que tengan que ver con este tipo de operaciones.

Impulso al emprendimiento

“Lo que buscamos realmente es apoyar la creación de emprendimientos y negocios que puedan pagar impuestos y crear empleos en el país, es decir, que Panamá crezca económicamente a través de un ecosistema de empresas que trabajen con banca digital, blockchain y criptoactivos”, enfatizó Silva.

El diputado independiente Gabriel Silva Tomada de Asamblea Nacional

El diputado agregó que la tecnología blockchain que apoya algunos criptoactivos como el bitcoin también se usa para muchos otros temas, como comparaciones de precios, organización de base de datos, eficiencia, y tiene muchas cosas más por usar y lo que “buscamos es que en la agenda digital que lleva la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG) se incluya también en la tecnología blockchain para que los procesos gubernamentales sean más transparentes, eficientes, menos costosos y más ágiles”.

La seguridad

Con respecto a la seguridad de las criptomonedas, añadió que es entendible que quienes no conozcan el tema a profundidad tengan ciertas reservas, sin embargo, “hoy podemos trabajar, pagar, comprar, hablar por medio del internet, lo que nos ha facilitado mucho la vida. Así mismo pasa con cualquier tipo de tecnología, como es el uso de la moneda digital, e incluso nos hemos dado cuenta de que no es un peligro y no nos afecta negativamente y no es de uso obligado, sino lo contrario, nos trae muchos beneficios económicos, seguridad y nos permite depender menos de instituciones bancarias”, resaltó.

Según Silva, esta iniciativa tiene mucho apoyo en Panamá porque para construir la propuesta se consideró a muchas personas que se unieron a más de un grupo digital y se habilitaron líneas de comunicación a través de Télegram, redes sociales y páginas web, donde recibieron opiniones diversas, porque “quieren que el istmo se potencie en esto para invertir en el país y crear empleos”.

El diputado reconoció que para presentar este anteproyecto tuvieron que hacer un estudio en el cual analizaron y compararon la legislación de más de 50 países acerca del tema.

Países como Estados Unidos, Canadá, México, Suiza, Japón, Reino Unido, Australia, Estonia, Alemania, Países Bajos e Israel son solo algunos ejemplos de la tendencia creciente hacia legislar para darle claridad al uso de los criptoactivos y promover el uso de esta tecnología y del blockchain, pero estableciendo requisitos que incentiven a los usuarios a hacerlo de una manera informada y responsable.

“Panamá, al igual que otros países de la región y de África, no ha hablado del tema. Somos uno de los posos países del mundo que no se ha manifestado gubernamentalmente al respecto, algo que deberíamos hacer para estar montados en el tren de la modernización, lo que se traduce en más empleo para la gente y mejor calidad de vida”, apuntó.

Para garantizar que la regulación de este campo se haga con la misma seriedad y siempre tomando en cuenta la vanguardia global, “hemos propuesto un novedoso procedimiento de participación ciudadana digital y mejora de calidad regulatoria. Toda regulación que sea emitida con base en la propuesta debe seguir un proceso abierto, transparente, informado y bien fundamentado para transparentar la discusión en la adopción de dichas normas y promover que Panamá siga adoptando regulaciones competitivas en la materia”, puntualizó Silva.

No obstante, es importante mencionar que el primer anteproyecto de ley sobre el tema fue el 203 del 22 de octubre de 2020, “por el cual se regula el uso de las monedas virtuales o criptomonedas y las formas de transacción con estas en el territorio de la República de Panamá y se dictan otras disposiciones”, una propuesta que fue efectuada por el diputado Rolando Rodríguez y a la que hasta hoy no se le ha dado seguimiento.

Otro anteproyecto del ley es el 111 “Por el cual se regula la minería de criptomonedas a nivel nacional”, presentado el 25 de agosto de 2021 por Participación Ciudadana.

“Panamá no se puede quedar atrás. Si queremos ser un verdadero hub de tecnología y emprendimiento, tenemos que apoyar las criptomonedas”, matizó Silva.