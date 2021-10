Facebook trabaja en el control parental de la función 'Ver juntos' para dispositivos Portal Go

Facebook está desarrollando una nueva función de control parental para el servicio de 'Watch Together' ('Ver juntos' en España) en los dispositivos inalámbricos Portal Go, con la que pretende asegurar la protección de los menores ante ciertos contenidos.

Aunque estos dispositivos se comercializan desde hace más de un año, la compañía no ha implementado hasta ahora un filtro que permita bloquear contenido no apto para menores. No obstante, muchos usuarios habían reclamado esta opción, que sí permiten otras aplicaciones como WhatsApp o plataformas como Netflix.

Si bien es cierto que cuenta con el llamado 'Household Mode' (aquí conocido como Modo hogar), que permite a los usuarios compartir el dispositivo y controlar el acceso de otros a sus contactos o 'apps', cuando se activa el 'Watch Together' no existe ningún tipo de limitación de contenido.

Esta función sirve para descubrir vídeos y visualizarlos de forma simultánea con otro usuario de Portal a través de una videollamada. Ese es precisamente uno de los motivos por los que en la pandemia este dispositivo ha tenido mucha demanda.

Debido a la ausencia de este recurso, Buzzfeed publicó un artículo que alertaba sobre la desprotección de la seguridad de los menores, que podían acceder libremente a contenido dañino a través de 'Watch Together'.

A raíz de esta publicación, el vicepresidente de Facebook Reality Labs, Andrew Bosworth, confirmado en Twitter que en el próximo mes de diciembre se podrá desactivar la función de 'Ver juntos' desde el Modo hogar.

"Todos los dispositivos de Portal son para que las familias los usen juntos y no están diseñados para que los niños los usen sin la supervisión de sus padres", ha aclarado antes de dar a conocer que esta función está en proceso de desarrollo.