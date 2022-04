La ciencia y el emprendimiento:una herramienta de cambio social

Hilario Castillo y Juan Diego Rodríguez, durante la presentación del proyecto 'EKOM'. Cedida

“El cielo es el límite y la ciencia es un ejemplo de que cada día se puede superar o innovar”. Bajo esta premisa, jóvenes panameños continúan en la labor de destacarse en este ámbito, esta vez en el Innova Nation Pitch, tras el cual representarán a Panamá en el Conrad Challenge, organizado por la Conrad Foundation, creada por Nancy Conrad en honor a su esposo, el astronauta Peter Conrad, quien fue el tercer hombre en pisar la luna.

Hilario Castillo y Juan Diego Rodríguez, estudiantes del Colegio Agustiniano Nuestra Señora del Buen Consejo de Chitré, fueron los ganadores del Innova Nation Pitch Challenge con su proyecto llamado 'EKOM', una plataforma virtual en donde es posible la compra y venta de ecoproductos y ecoservicios.

Los jóvenes han recibido mentorías y capacitaciones de Innova Nation, y sus aliados como la Ciudad del Saber, Leafsinc, Baker Tilly, aparte de ESRI y otros profesionales y empresas que han aportado a la ya excelente preparación, disposición e ideas de Hilario y Juan Diego.

En entrevista con La Estrella de Panamá, Karin Sempf, directora y fundadora del Innova Nation Fest relata un poco más sobre esta iniciativa en apoyo a los jóvenes estudiantes de nuestro país.

El Innova Nation Pitch Challenge es un concurso de emprendimiento social. Cedida

“El Innova Nation Pitch Challenge es un concurso de emprendimiento social en el cual jóvenes desde los 13 a los 18 años presentan en equipos ideas de productos o servicios concebidos desde la sostenibilidad”, declaró la fundadora.

Este concurso se celebra anualmente como cierre al Innova Nation Fest, durante la Semana Global de Emprendimiento, “los equipos, conformados por estudiantes cursando entre sétimo a duodécimo grado, provenientes de escuelas oficiales y particulares de todas partes del país, presentan su emprendimiento en base a una de las categorías del concurso: transporte, educación, turismo, energía o ciber-tecnología”.

Luego de la exposición de los proyectos, el siguiente paso es la evaluación por los jurados, donde los ganadores serán los representantes de Panamá en el Conrad Challenge 2022 en Houston, Texas, Estados Unidos.

Este último, es un concurso de emprendimiento juvenil global, celebrado desde hace 15 años en conjunto con la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), Dell y otras instituciones de renombre.

Este concurso se celebra anualmente como cierre al Innova Nation Fest, durante la Semana Global de Emprendimiento. Cedida

Participaron estudiantes de más de 20 escuelas oficiales y particulares a nivel nacional, ubicadas en las provincias de Herrera, Coclé, Panamá, Panamá Oeste, Colón y Chiriquí.

Según la fundadora de la compañía Innova Nation, precursora de estas iniciativas, buscan “hacer un aporte concreto a la educación a través de un programa que visibiliza el talento de nuestros jóvenes y ofrece las herramientas para el desarrollo de las competencias y habilidades del siglo XXI, tales como el liderazgo, el pensamiento crítico y creativo, la resiliencia y otros”.

Entre sus objetivos están la “generación de ideas de emprendimiento viables a favor del planeta, así como ideas que integren las tres dimensiones del desarrollo sostenible: lo social, lo económico y lo medio ambiental”.

“Más allá de esto, es la creación de una generación de líderes y agentes de cambio que entiendan, que a través de sus acciones pueden lograr cambios positivos en sus comunidades, en su país y en el planeta”, ya que “el emprendimiento es la chispa que enciende ese interés”.

Voces de los protagonistas

Hilario Castillo y Juan Diego Rodríguez coincidieron en que el concurso fue un “antes y después” para sus vidas.

“Descubrimos a Innova Nation gracias a un programa de becas que estaban dando a los colegios para recibir un curso de un mes, sobre el mundo del emprendimiento, la innovación y sostenibilidad”, declararon.

Continuaron, con que fueron “afortunados” al tener la posibilidad de participar en el curso. “Nos aventuramos en el mundo del emprendimiento que hasta ese momento era totalmente desconocido. En las sesiones recibimos una formación muy completa, didáctica e interactiva de temas que van desde el liderazgo hasta la innovación”.

“Durante las sesiones, nos comentaban constantemente que en el mes de noviembre de 2021 iba a haber un concurso llamado Innova Nation Pitch Challenge en el cual los equipos tenían que presentar una idea de emprendimiento; en ese momento decidimos emprender el camino que nos trajo hasta aquí”.

Desde el momento en que Castillo y Rodríguez se enteraron del concurso, se pusieron manos a la obra. “Realizamos varias llamadas, y empezaron a surgir las ideas”.

El primer paso, fue asegurar, que lo que e planteaban era factible y buscaron información sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, “una de nuestras principales fuentes sobre historia, biología, filosofía, protección del medio ambiente; un poco de todo”.

“Empezamos a investigar en la región de Azuero y conseguimos una gran base de información y de organizaciones sostenibles de la región”, comentaron.

Aparte de ser un emprendimiento de compras en línea, los estudiantes esperan que su proyecto brinde una “visibilidad digital en el mercado nacional, principalmente a las empresas que no cuentan con los medios tecnológicos adecuados, no saben cómo hacerlo o simplemente no cuentan con los medios económicos”, afirmaron.

Añadieron que, además del comercio electrónico, también brindarán una biblioteca virtual que mostrará la historia de todo aquel que ofrezca un servicio ambiental, para que puedan conocer mucho más sobre el origen de lo que consumen, su historia, y cultura.

A nivel personal, desde la perspectiva de Castillo, hay un sentimiento de orgullo al ser miembro del primer equipo panameño que participará en un Conrad Challenge. “Sabemos que lo que hemos logrado hasta la fecha tiene mucho mérito y representa un gran hito para el país”.

Y profundizó, “somos plenamente conscientes de que haber impactado de esta manera, no solo nos beneficia a nosotros, sino que le abrirá las puertas a muchas personas para que conozcan el mundo de la innovación. El país cuenta con mucho potencial para explotar, solo se necesitan las herramientas para hacerlo. Estoy muy feliz de ser panameño y daré lo mejor de mí en este concurso”.

Mientras tanto, Juan Diego afirmó sentirse “emocionado por crear un camino para más oportunidades. Sabemos que marcaremos un precedente. Vamos a esforzarnos mucho, para inspirar, y sobre todo; abrir el espacio a que más personas se atrevan a emprender de forma significativa y profunda, logrando como país, crecer todos juntos”.