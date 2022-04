Ciberseguridad: una profesión con alta demanda empresarial

De acuerdo con el reporte de CompTIA 'The Evolution of Security Skills' del año 2018, anualmente se aperturan 4,66 millones de posiciones laborales en ciberseguridad que no son cubiertas en su totalidad.

Esta demanda de profesionales se mantiene en un crecimiento sostenido, toda vez que las empresas están enfocadas, tanto en el proceso de transformación digital, como también en el análisis con inteligencia de negocios para mejorar sus procesos operativos, siendo estos últimos los que mayormente dependen de servicios de nube pública, como Google Cloud BI o Amazon Quick Sight, debido a que resultan más flexibles para tales acciones; haciendo que, cada vez más, las empresas sean dependientes de la tecnología para garantizar la integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información de los procesos de negocios.

Dado el caso anterior, organismos internacionales como la OEA, desarrollan constantes estudios en materia de ciberseguridad y avances tecnológicos en toda la región americana, de los cuales se destaca que mientras mayor sea la prioridad de la ciberseguridad empresarial, mayor impacto tendrá en su grado de inversión y valor de negocio, apuntando a un crecimiento financiero sostenido en el tiempo y teniendo como resultado, a su vez, que la demanda de contratar profesionales calificados en ciberseguridad sea mucho mayor, en comparación con los 10 años anteriores (cuando esta profesión no era tan demandada).

Cabe señalar que en la región centroamericana y de el Caribe, las personas muestran una tendencia sostenida en el interés por optar por profesiones relacionadas con la gestión de proyectos o gerencia de negocios con énfasis en tecnología de la información. No obstante, existen muy pocos profesionales interesados y/o calificados (certificados) en ciberseguridad, lo que nos hace reflexionar sobre la importancia de resaltar el potencial existente del renglón de ciberseguridad corporativa para generar mayor valor en el comercio y las industrias.

Basándonos en lo anterior, las capacidades más buscadas en profesionales ciberseguridad se encuentran en:

Seguridad de redes e infraestructura tecnológica.

Seguridad de aplicaciones, datos y terminales.

Gestión de amenazas.

Gestión de identidades.

Respuesta a incidentes.

Cumplimiento y operaciones de ciberseguridad.

Un dato interesante es que, en América Latina, el salario anual de un profesional en ciberseguridad oscila alrededor de los $38,000.00 americanos anuales, el cual es superior al promedio de los profesionales de tecnologías de la información de la mayoría de los países de la región latinoamericana; a diferencia de los Estados Unidos, cuyo salario es de $90,000.00 americanos anuales.

Valorando los datos anteriores, es oportuno enfatizar la importancia de la formación de profesionales en ciberseguridad, sobre todo dirigida a nuestros estudiantes, con el objetivo de que puedan desarrollar capacidades y habilidades, desde edades tempranas, de modo que hagan frente a la demanda existente que requiere el mercado, generando valor incremental en las organizaciones, mediante la generación de entornos virtuales seguros, los cuales se convierten en una pieza clave para el desarrollo sostenible corporativo.

Gerente de Ingeniería para América Latina – Ridgesecurity Sillicon Valley