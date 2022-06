Más de 300 mil toneladas de empaques de cartón son reutilizados en pro del planeta

Desde finales del siglo XX, el reciclaje ha sido una de las prácticas sostenibles que se ha venido impulsando para disminuir la contaminación del medio ambiente. En ese sentido, y a fin de mejorar nuestros hábitos de reciclaje y cuidado del planeta, la empresa de tecnología surcoreana Samsung lanzó el programa Eco-Packaging, que en tan solo unos años de existencia ha logrado transformar alrededor de 300 mil toneladas de paquetes o cajas de cartón de televisión en objetos decorativos y útiles en el hogar como casitas para mascotas, juegos y hasta muebles.

Pero, ¿cómo lo hacen? La propuesta es simple: a través de moldes e instrucciones que pueden encontrarse en el sitio web del programa, los consumidores eligen en qué quieren transformar sus empaques. Usando la guía ya impresa en el cartón, solo necesitan seguir el paso a paso y listo, la caja que sería desechada ahora es un objeto de nuevo uso, señalaron sus creadores, Jonathan Whang, Sungdo Son y Daehee Yoon desde Brasil, durante una mesa redonda donde presentaron el proyecto sostenible que más tarde la convirtió en un producto.

El reciclaje una de las prácticas más sostenibles en el mundo. Cortesía

De acuerdo con sus creadores, el proyecto Eco-Packaging surge en 2019 bajo la forma de C-Lab (programa de startups de Samsung), con rápida aprobación e implementación definitiva el año siguiente. "En aproximadamente un año, la idea ya se transmitía a través de los empaques de los televisores Samsung y se ha expandido a las cajas de nuevos productos, como monitores y electrodomésticos", señaló Whang.

Además añadió que crear objetos es simple. "Actualmente existen diseños para todos los tamaños de cajas de TV D de 50, 55, 65, 75 pulgadas y monitor, Home Audio, Aire Acondicionado. Cada modelo tiene el nivel de dificultad y el tiempo estimado para su montaje", dijo.

Según los creadores, una vez que el usuario selecciona el objeto que quiere crear, cuenta con una guía detallada que indica los pasos previos, el material necesario (regla, cuchillo), el corte y el montaje, además de que indica si es apropiado para que en el montaje participen niños acompañados de adultos. Los modelos siempre se renuevan, incluyendo ideas premiadas en el Concurso Out of the Box.

Competencia por la Innovación

El Desafío FurTheWin de Samsung es una competencia global que desafía a los participantes a diseñar objetos innovadores para el hogar que pueden hacerse con empaques de cartón reciclado. La primera edición tuvo lugar en Corea y actualmente involucra a 16 países. Los participantes reciclan sus propios empaques ecológicos para crear objetos decorativos y compartirlos en las redes sociales.

Por tratarse de un proyecto innovador y funcional, surgen muchas curiosidades y dudas sobre el tema. Para comprender los detalles de cómo funciona la solución sostenible, los creadores cuentan sobre el surgimiento de la idea y la implementación del proyecto a través de la breve entrevista a continuación:

¿Cómo surgió la idea?

"Nuestro proceso de pensamiento comenzó con el empaque que se usa en la mayoría de nuestros productos, pero es lo primero que se desecha. Pensamos en cómo reutilizar este empaque dándole valor, y miramos en retrospectiva a nuestros usuarios de TV y sus comportamientos", detalló Whang.

Reciclaje de cajas de televisores y transformados en muebles caseros. Cortesía

Reconoció que muchos consumidores que compraban productos como The Serif TV también compraban cajones o gabinetes adicionales para almacenar accesorios de televisión. Empezamos a estudiar productos de cartón corrugado en el mercado y visitamos pequeños fabricantes de muebles. Como el cartón corrugado es muy resistente, pensamos en una solución para fabricar varios productos utilizando la caja del empaque de nuestro producto.

Y el programa, ¿cómo funciona?

Según Whang, para facilitar esto, se colocó un estándar de matriz de puntos en la superficie del cartón para que los consumidores pudieran dibujar bocetos fácilmente a lo largo de los puntos. "También proporcionamos manuales en línea para guiar a esta audiencia en la fabricación de muebles de cartón fácilmente accesibles. Por lo tanto, hacemos posible la participación en el proceso y la producción de varios muebles con cajas de TV", acotó.

Acerca de la solución para mascotas, ¿cómo la encontraron?

Por su parte, Sungdo Son detalló que se percataron de que muchos muebles para mascotas son hechos de cartón. Inicialmente, "construimos una casa grande para mascotas en general. Pero cuando la probamos con gatos, descubrimos que prefieren un espacio más estrecho y oscuro. Es por eso que cambiamos el diseño para crearles una casa más amigable".

A su vez los creadores dijeron que para la implementación de Eco-Packaging en los productos de la empresa surcoreana tuvieron que tomar en cuenta algunos puntos claves como:

1) Solución simple con estándar matricial

Como la solución utiliza un estándar de puntos impreso en la superficie del cartón, es una solución que puede aplicarse fácilmente sin aumentar el uso de materiales innecesarios, procesos adicionales y contaminación ambiental.

2) Guía en línea (www.samsung-ecopackage.com)

Los consumidores pueden usar un código QR en el empaque para acceder al portal de Samsung, donde pueden encontrar varios diseños e instrucciones sobre cómo crear objetos a partir del empaque. También es un enfoque sostenible para proporcionar manuales a los usuarios sin usar papel.

3) Estructura de fácil montaje

El mueble, que puede construirse con la reutilización de la caja del empaque, tiene una estructura de unión que permite montarlo fácilmente sin necesidad de utilizar adhesivos ni cintas. Los consumidores pueden crear sus propios accesorios y utilizarlos en una amplia variedad de entornos, como un puesto de revistas o una mesa para colocar junto al sofá o el televisor.

Los creadores también implementaron diseños para hacer casas para las mascotas. Cortesía

Este lanzamiento surgió precisamente días antes de conmemorarse el Día Mundial del Medio Ambiente, cada 5 de junio, con la finalidad de sensibilizar a la población mundial acerca de la importancia de cuidar nuestros ecosistemas y fomentar el respeto al medio ambiente.

Es por ello que se invita a las personas a mejorar sus hábitos de consumo. A las empresas a desarrollar modelos más ecológicos. A los gobiernos a proteger las zonas salvajes. A los profesores a educar en valores naturales. A los jóvenes a alzar la voz por el futuro del planeta. La protección del medio ambiente requiere del apoyo de todos.

Anualmente se elige un tema central relacionado con el medio ambiente, para conmemorar este Día Mundial.

En Panamá cada vez más se impulsa el reciclaje. Archivo

Para este año, 2022, el tema central es "Una Sola Tierra". Con ello se pretende visibilizar la emergencia que afronta nuestro planeta referida al clima, evidenciando el acelerado calentamiento global y la escasa capacidad de adaptación de las personas y la naturaleza.

Esta campaña se orienta a concienciar sobre tales problemáticas, fomentando la protección y restauración de nuestro planeta mediante la ejecución de diversas acciones, lo que implica la transformación de las sociedades y economías globales hacia la inclusión, justicia y respeto con la naturaleza.