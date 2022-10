'Green Coin': el ambientalismo tecnológico llega a Panamá

Green Coin estará disponible desde enero del próximo año. Shutterstock

Los efectos del calentamiento global se vuelven cada vez más severos. Las Naciones Unidas (ONU) informó en mayo de 2022, que se espera que la temperatura global supere los 1,5°C en los próximos cinco años, acercándose cada vez más al umbral simbólico de calentamiento pactado dentro del Acuerdo de París en 2015.

A partir de estos nuevos datos, la pregunta emergente que se hacen tanto expertos como las personas que sufren los desastres naturales causados por esta crisis mundial es ¿cómo subsanar este problema?

Un 'token', un camino

'Green Coin', es la representación del combustible de transición energética en forma de NFT, con el propósito de neutralizar la huella de carbono de empresas y personas individuales, mediante la concienciación e inversión en acciones que protejan al medio ambiente.

Expertos en temas ambientales también fueron parte del lanzamiento. ANCON

Este token digital equivale a 100kg de dióxido de carbono que no es emitido hacia la atmósfera, lo que a su vez iguala no generar 751,87 botellas de plástico de medio litro. El cripto activo fue desarrollado por la empresa Greencoin Sarl de Luxemburgo y utiliza tecnología blockchain, es decir que es auditable por todos, y más importante, contiene registros inalterables.

Con la ayuda de Ancon, Greencoin logró desarrollar su primer proyecto de vigilancia y protección ambiental, convirtiendo a la Reserva Natural Privada Patio Patiño en el lugar de la primera siembra de los NFT ecológicos en el, mundo para inicios del año 2023.

Este territorio se sitúa en el área pacífica del Darién y comprende el corredor biológico de Serranía de Bagre, la Reserva Natural de Chepigana y el Parque Nacional Darién así como gran parte de selvas, bosques y manglares de la provincia. “Cada una de las 30 mil hectáreas que conforman la reserva forestal están monitoreadas vía satélite y su captura de carbono está siendo evaluada”, afirmó Pedro Ceja, CEO de Horeb Energy, compañía experta en tecnología ambiental y transición energética.

Además, la ecorregión absorbe 180 millones de toneladas de CO2 anualmente, lo que la convirtió en la perfecta candidata para la colaboración con 'Green Coin' en la neutralización de la huella de carbono.

Panelistas del sector económico compartieron sus impresiones sobre Green Coin. ANCON

Las personas que obtengan 'Green Coin' podrán tener acceso a datos de la reserva como cuánto dióxido de carbono recibe, la cantidad de lluvia que cae en el territorio y el oxígeno que se genera además de otros servicios ambientales disponibles en esta solución basada en la naturaleza.

Nuevas alternativas

Según la Fundación Conama, dedicada al desarrollo sostenible, las soluciones basadas en la naturaleza (SbN) son enfoques o acciones que utilizan los procesos medioambientales para dar solución a problemas climáticos como el calentamiento global, la gestión de recursos naturales, la seguridad alimentaria, entre otros.

Estas maneras de combatir el calentamiento global, nacen de distintas disciplinas con el objetivo de conservar los ecosistemas naturales.

Los procesos pueden incluir nuevas tecnologías o avances de la ingeniería para enfrentar la crisis ecológica como los autos eléctricos, la transformación digital del papeleo, la construcción de casas y edificios inteligentes, entre otros.

Además de 'Green Coin', en Panamá se han ido implementando soluciones basadas en la naturaleza (SbN) desde inicios del 2022. El proyecto Nature4Cities, impulsado por el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), el Fondo Verde del Clima (GFC) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma) fue integrado en seis áreas del país desde febrero. Colón, Arraiján, Boquete, Dolega, Bocas del Toro y Gualaca fueron las zonas escogidas debido a que son las más vulnerables a los efectos del cambio climático, que afronta Panamá y el planeta.

Para este programa se está trabajando en el fortalecimiento de políticas de Estado que apoyen más iniciativas como Nature4Cities, al igual que la capacitación de entidades gubernamentales y las personas que viven en estas comunidades, para mejorar la adaptación a estrategias de resistencia al calentamiento global más amplias.

“El mayor reto (en la lucha contra el cambio climático) es el autoconocimiento. Y cuando nos damos cuenta, en ese autoconocimiento, de que formamos parte de un ecosistema enorme entonces vemos que efectivamente lo importante es cuidar lo que tenemos”, explicó el CEO de Horeb Energy a La Estrella de Panamá. Y es que para la puesta en práctica correcta de las soluciones basadas en la naturaleza, la educación ambiental es clave.

Green Coin en Panamá

El pasado 29 de septiembre, se realizó en el Biomuseo el lanzamiento oficial de 'Green Coin', con un panel de lujo. Para abordar el tema medio ambiental los exponentes fueron, Rodolfo Tarraubella, director ejecutivo del Centro Internacional de Formación para Autoridades y Líderes (Cifal) Argentina; George Hanily, director de Ancon y Pedro Ceja, CEO de Horeb Energy.

Los panelistas del sector ecológico compartieron con el público y medios la importancia de la acción ante los cambios medioambientales, producto del efecto invernadero y la emisión de gases de CO2 así como la privilegiada posición geográfica de Panamá y la Reserva Punta Patiño.

También se dio a conocer el funcionamiento de 'Green Coin' como NFT ambiental y el uso de demás tecnologías para seguir preservando los ecosistemas mundiales.

Líderes del sector económico panameño como Ilya Espino de Marotta, sub administradora de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP); Giovanna Cardellicchio, CEO y gerente general de APC Intelidat; Eloy Lever, director de suministros legal y asuntos corporativos de Cervecería Nacional S.A y Monique de Saint Malo, socia y gerente general de Stratego tuvieron la oportunidad de compartir sus percepción a cerca del innovador proyecto tecnológico.

“Lo que no se mide no se puede mejorar”, expresó la sub administradora del Canal de Panamá, en cuanto a las acciones de las empresas panameñas en la constante lucha medioambiental. Este y otros fueron los puntos de intervención de los exponentes que analizaron sus experiencias como agentes de cambio ecológico.

'Green Coin' estará disponible desde el primero de enero del año 2023, y será adquirible tanto para empresas como para personas a nivel individual.