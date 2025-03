Campamento ‘No es vender, es influir’: ventas y mentalidad de éxito

El próximo 13 de marzo, el hotel Riu será sede del campamento de ventas y estrategia digital “No es vender, es influir”, un evento intensivo que busca potenciar las habilidades comerciales de los asistentes a través de técnicas innovadoras y prácticas aplicadas.

Este campamento se llevará a cabo de 1:00 p.m. a 6:00 p.m. (con registro desde las 12:30 p.m.) y contará con la participación de Vilma Núñez, reconocida experta en marketing digital, estrategia de ventas e inteligencia artificial aplicada a los negocios.

El cupo está limitado a 600 participantes, quienes tendrán la oportunidad de recibir formación práctica y herramientas efectivas para mejorar sus resultados en ventas.

El campamento está diseñado para que los asistentes aprendan haciendo, a través de ejercicios y simulaciones que los ayudarán a mejorar sus habilidades de comunicación y persuasión.

“Muchos vendedores no saben hacer llamadas de ventas, ni siquiera los gerentes de ventas. No existen vendedores malos, solo vendedores que no están entrenados”, aseguró Beto Boutet, fundador de “No es vender, es influir”.