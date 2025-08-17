Liderar con confianza, inspirar con propósito: las dos voces que están reescribiendo el liderazgo global visitarán Panamá

En tiempos de transformación acelerada, dos expertos internacionales proponen una mirada humana sobre el liderazgo, que deja atrás la simple supervisión y apuesta por una conexión genuina.

La autoridad ya no garantiza influencia. El cargo no asegura compromiso. Y la estrategia, sin cultura que la sostenga, es papel mojado. Esa es una de las premisas que comparten Stephen M. R. Covey y Victoria Roos-Olsson, dos voces influyentes en liderazgo global. Lo que los une es una convicción clara: el liderazgo no se impone, se inspira.

Ambos llegarán a Panamá el 4 de septiembre como expositores principales de la IV Cumbre de Liderazgo de Greatness Center, un evento que invita a repensar las relaciones humanas en las organizaciones, poniendo confianza y propósito en el centro.

Stephen M. R. Covey, es hijo del aclamado autor de Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, y construyó su camino liderando la empresa FranklinCovey. Su libro, The Speed of Trust, cambió la visión del liderazgo: la confianza es un factor medible que acelera la ejecución, reduce costos y mejora el clima laboral. “Cuando la confianza sube, la velocidad aumenta y los costos bajan”, dice en conferencias globales. Ha ayudado a empresas y gobiernos a diseñar culturas basadas en un liderazgo que conecta, y que no solo administra. Su enfoque es vital ante la fatiga y la desconfianza internas.

“El primer trabajo de un líder es inspirar confianza. Se trata de sacar lo mejor de las personas, confiándoles responsabilidades significativas, y crear un entorno donde la interacción de alta confianza inspira creatividad y posibilidades” Stephen M.R. Covey.

Desde Atlanta, Victoria Roos-Olsson combina agilidad, empatía y estrategia. Sueca y coautora del libro Everyone Deserves a Great Manager, es consultora senior de FranklinCovey. Ha apoyado a líderes en más de 20 países para crear culturas saludables, sobre todo en ambientes con alta rotación y baja moral. Pregunta: ¿Qué necesita cada persona para dar lo mejor de sí? La respuesta no es una política, sino una conversación, escucha activa y expectativas claras. Su liderazgo es sobre guía y principios que sobreviven al cambio.

“Si lideras a otros líderes, tu mayor responsabilidad es desarrollar el liderazgo. Si lo haces bien, tendrá un gran impacto en los resultados de tu negocio” Victoria Roos-Olsson.

Se suma al grupo de expositores, José Gabriel “Pepe” Miralles, fundador y CEO de Greatness Center, con más de 30 años de experiencia liderando transformaciones en América Latina. Su Modelo de Alineación Integral vincula estrategia, cultura y propósito para lograr resultados sostenibles. Para él, sin coherencia interna no hay impacto externo. Ha acompañado a empresas e instituciones a construir culturas de alta confianza, alineando el “qué” con el “por qué”. Su propuesta conecta el pensamiento global con la realidad local.

“El liderazgo auténtico no es un lujo filosófico, es una decisión práctica con impacto real. Cuando una organización alinea propósito, estrategia y cultura, permite que las personas prosperen y generen resultados sostenibles. Cultivar confianza y sentido no solamente inspira, sino que multiplica capacidades y motiva el compromiso colectivo. En tiempos de cambio, liderar no consiste en imponer control: consiste en movilizar voluntades para convertir lo posible en realidad” José Gabriel “Pepe” Miralles.

Aunque vienen de contextos distintos, coinciden en que las personas no son el problema, sino la solución. Frente a la digitalización, el agotamiento y la desconexión generacional, proponen volver a lo esencial: la confianza como cimiento, el propósito como motor, y la inspiración como lenguaje común. Más que hablar, ejercen el liderazgo desde la escritura, la conformación de equipos, asesorías a CEOs y foros globales; y Panamá tendrá la gran oportunidad de verlos juntos en esta cumbre.

La IV Cumbre de Liderazgo se realizará el 4 de septiembre en el Hotel Bristol de Ciudad de Panamá, en horario de la mañana (cupos agotados) y en la tarde, de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. (cupos disponibles). Está dirigida a ejecutivos, coaches, emprendedores y profesionales que buscan evolucionar su liderazgo.

