Crisis del agua: Cortes en la ciudad y aguas negras desbordadas en Cabo Verde

Este lunes, la comunidad de Cabo Verde enfrentó otro problema relacionado con el agua. En este caso se trata de inundaciones provocadas por manjoles colapsados y agua servidas desbordadas en los edificios. Los residentes vieron como la basura flotaba frente a sus hogares y escoba en mano empezaron a limpiar. Molestos, cerraron la vía y solicitaron respuestas del Idaan y del representante de Curundú. La Policía Nacional acudió al sitio y se despejó la vía. Pero el problema persiste. Por un lado, el sistema pluvial, que compete al Ministerio de Obras Públicas (MOP), para conducir el agua de lluvia, y por otro las aguas servidas que sí son competencia del Idaan.