Panamá lanza su nueva Marca País: ‘Anfitrión del Mundo’

Panamá presentó su nueva Marca País “Anfitrión del Mundo”, una identidad creada para mostrar al mundo las características que distinguen al país y fortalecer una propuesta común alrededor de su vocación de conexión y apertura.

La marca parte de una realidad que ha acompañado a Panamá a lo largo de su historia: su capacidad para conectar personas, culturas, mercados, ideas y oportunidades. Su posición entre el Pacífico y el Atlántico, el Canal, su conectividad, diversidad cultural, liderazgo logístico, biodiversidad y vocación de servicio forman parte de los atributos que sustentan esta nueva identidad.

La propuesta, presentada por Promtur y la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), integra cinco dimensiones: inversión, exportaciones, turismo, logística y sostenibilidad. Su propósito se resume en “recibir con generosidad, potenciar prosperidad”, mientras que cuatro atributos definen la identidad: generosidad, conexión, diversidad y confianza.

“Anfitrión del Mundo” presenta a Panamá como un país abierto al mundo, donde convergen personas, culturas, negocios e ideas. Una propuesta que busca que aquello que Panamá recibe encuentre aquí las condiciones para crecer y prosperar.

Su ubicación geográfica constituye una de las principales fortalezas de esta propuesta. El nuevo logo recoge esa historia, sus líneas evocan la apertura y los caminos que se encuentran. El azul representa nuestros océanos y la condición de Panamá como punto de encuentro global; el rojo, la energía y el espíritu humano de los panameños. Las curvas de sus dos “A” representan, en sus extremos, el Pacífico y el Atlántico y, en el centro, a Panamá como el punto que los une.

Esta condición se refleja en el concepto que acompaña la marca: “Donde los océanos se encuentran y las oportunidades se multiplican”. Ser Anfitrión implica una responsabilidad compartida: para los panameños, contribuir desde sus acciones a nuestra reputación; para las empresas y sectores productivos, impulsar el crecimiento y la competitividad; y para las instituciones, asegurar su continuidad más allá de una administración.

La Marca País es resultado de más de un año de investigación, estudios de percepción y un proceso de consulta con representantes del sector público, privado y la sociedad, dentro y fuera de Panamá.