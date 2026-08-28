Panamá lanza su nueva Marca País: ‘Anfitrión del Mundo’

Panamá presentó su nueva Marca País “Anfitrión del Mundo”, una identidad creada para mostrar al mundo las características que distinguen al país y fortalecer una propuesta común alrededor de su vocación de conexión y apertura.
La marca parte de una realidad que ha acompañado a Panamá a lo largo de su historia: su capacidad para conectar personas, culturas, mercados, ideas y oportunidades. Su posición entre el Pacífico y el Atlántico, el Canal, su conectividad, diversidad cultural, liderazgo logístico, biodiversidad y vocación de servicio forman parte de los atributos que sustentan esta nueva identidad.
La propuesta, presentada por Promtur y la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), integra cinco dimensiones: inversión, exportaciones, turismo, logística y sostenibilidad. Su propósito se resume en “recibir con generosidad, potenciar prosperidad”, mientras que cuatro atributos definen la identidad: generosidad, conexión, diversidad y confianza.
“Anfitrión del Mundo” presenta a Panamá como un país abierto al mundo, donde convergen personas, culturas, negocios e ideas. Una propuesta que busca que aquello que Panamá recibe encuentre aquí las condiciones para crecer y prosperar.
Su ubicación geográfica constituye una de las principales fortalezas de esta propuesta. El nuevo logo recoge esa historia, sus líneas evocan la apertura y los caminos que se encuentran. El azul representa nuestros océanos y la condición de Panamá como punto de encuentro global; el rojo, la energía y el espíritu humano de los panameños. Las curvas de sus dos “A” representan, en sus extremos, el Pacífico y el Atlántico y, en el centro, a Panamá como el punto que los une.
Esta condición se refleja en el concepto que acompaña la marca: “Donde los océanos se encuentran y las oportunidades se multiplican”. Ser Anfitrión implica una responsabilidad compartida: para los panameños, contribuir desde sus acciones a nuestra reputación; para las empresas y sectores productivos, impulsar el crecimiento y la competitividad; y para las instituciones, asegurar su continuidad más allá de una administración.
La Marca País es resultado de más de un año de investigación, estudios de percepción y un proceso de consulta con representantes del sector público, privado y la sociedad, dentro y fuera de Panamá.
En turismo, Panamá posee una amplia diversidad de paisajes y atractivos. Entre dos océanos, cuenta con playas, montañas, selvas y ciudades, además de una identidad cultural que forma parte de su oferta.
Con una superficie de 75,517 kilómetros cuadrados, el país reúne una diversidad de escenarios naturales y urbanos. Su clima tropical durante todo el año, con temperaturas de entre 25 °C y 34 °C, complementa una oferta turística basada en la variedad.
La nueva Marca País busca proyectar esta diversidad como una de las características que hacen de Panamá un destino con múltiples experiencias y posibilidades para descubrir.
La conexión también define la propuesta de Panamá en materia empresarial. El país cuenta con un hub estratégico de logística y servicios financieros en el corazón de las Américas, respaldado por una economía dolarizada y una posición estratégica para conectar mercados. En este ámbito, inversión y exportaciones forman parte de las dimensiones de la nueva Marca País. La propuesta busca proyectar las capacidades, productos, servicios y oportunidades que Panamá ofrece al mercado internacional.
La logística constituye otro de los pilares de la identidad. Su ubicación geográfica y conectividad refuerzan la posición de Panamá como punto de encuentro y como espacio para la conexión de mercados y oportunidades.
La sostenibilidad también forma parte de la visión con la que Panamá busca proyectarse internacionalmente. El país cuenta con una importante riqueza natural y un compromiso con su conservación, elementos que forman parte de la identidad que quiere mostrar al mundo.
Panamá destaca, además, como uno de los tres países carbono negativo del mundo, una condición relacionada con su capacidad de absorber más carbono del que emite y con la preservación de sus recursos naturales.
El concepto de anfitrión pone a la gente en el centro de la identidad. Panamá cuenta con 4.5 millones de habitantes donde la diversidad cultural y la vocación de servicio forman parte de los atributos que acompañan la nueva propuesta.
Por ello, ser anfitrión significa más que recibir. Es hacer sentir bienvenido, inspirar confianza, crear conexiones, cuidar lo propio y dejar una huella en quienes llegan. La marca busca que estos valores formen parte de la percepción internacional de Panamá y acompañen sus atributos geográficos, económicos, naturales y culturales.
“Anfitrión del Mundo” es el resultado de más de un año de investigación, estudios de percepción y consultas con representantes del sector público, privado y de la sociedad, dentro y fuera de Panamá.
Como parte de su evolución, se trabaja en una estructura de gobernanza para administrar, proteger y desarrollar este activo, incluyendo mecanismos de uso, licenciamiento y un programa de embajadores
Con esta nueva identidad, Panamá busca proyectarse ante el mundo como un país abierto, conectado, diverso y confiable, que recibe personas, ideas y negocios y convierte esas conexiones en oportunidades para prosperar.
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