Positivo Tecnologia: de un salón de clases a líder tecnológico con presencia internacional

A lo largo de los últimos años, Positivo Tecnologia ha diversificado su portafolio con distintas unidades de negocio enfocadas en educación, infraestructura tecnológica, automatización, seguridad y servicios digitales. Entre ellas destaca Educacional – Ecossistema de Tecnologia e Inovação, dedicada al desarrollo de soluciones tecnológicas para el sector educativo.La compañía también ha ampliado su presencia en el mercado de consumo. En 2019 lanzó Positivo Casa Inteligente, una plataforma de dispositivos para hogares inteligentes que actualmente supera los 1,7 millones de usuarios en Brasil. Ese mismo año adquirió Accept, hoy conocida como Positivo Servers &amp; Solutions, especializada en infraestructura de TI y servidores para centros de datos. Esta unidad mantiene alianzas con compañías como NVIDIA, Intel, Mellanox y Supermicro, y ha suministrado tecnología para algunos de los principales supercomputadores utilizados por la industria petrolera brasileña.En 2023, Positivo Tecnologia fortaleció su presencia en el sector de la automatización y la seguridad electrónica con el lanzamiento de Positivo SEG, orientada a empresas, escuelas, condominios y residencias. Ese mismo año adquirió Securicenter, empresa con más de 25 años de experiencia en la distribución de soluciones de seguridad y automatización.La expansión continuó en 2024 con la adquisición de Algar Tech MSP, especializada en servicios gestionados de tecnologías de la información, operación que dio origen a Positivo S+, una de las mayores compañías de servicios tecnológicos de América Latina, con presencia en Brasil, Argentina, México y Colombia.Además de fabricar dispositivos electrónicos, Positivo Tecnologia ofrece servicios de alquiler de equipos informáticos para empresas, informáticos para empresas y asistencia técnica en sitio. En 2026, la empresa presentó, en alianza con Tencent, un terminal portátil basado en Android que integra biometría de la palma de la mano y procesamiento de pagos en un solo dispositivo, una solución diseñada para aplicaciones en comercios, hospitales, aeropuertos, eventos y otros entornos con acceso controlado.