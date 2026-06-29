Positivo Tecnologia: de un salón de clases a líder tecnológico con presencia internacional

Positivo Tecnologia - empresa brasileña de tecnología con más de 37 años de trayectoria y capital abierto desde 2006, con acciones negociadas en la B3, Bolsa de Valores de São Paulo - reafirma su compromiso con el desarrollo de la educación a través de la innovación y la inclusión digital a gran escala. Desde sus inicios, Positivo Tecnología se ha caracterizado por su firme apuesta por la educación, consolidándose así como una de las principales proveedoras de soluciones tecnológicas para gobiernos, instituciones educativas y empresas brasileñas e internacionales. A lo largo de su andadura, la compañía ha construido un sólido historial de participación en diversos proyectos públicos con un enfoque fuertemente dirigido a las iniciativas de transformación digital en el sector educativo. Positivo Tecnologia nació en 1989, cuando aún se llamaba Positivo Informática, en un salón de clases de Curitiba con apenas 17 empleados. Inicialmente se dedicó a fabricar computadoras para las escuelas del Grupo Positivo y los centros educativos que utilizaban su sistema de enseñanza. Con el paso de los años, amplió sus operaciones para abastecer de equipos y soluciones tecnológicas a empresas e instituciones públicas mediante licitaciones. La compañía también desempeñó un papel importante en la democratización del acceso a la informática en Brasil durante la expansión de internet en la década de 1990, al desarrollar computadoras adaptadas a las necesidades y posibilidades económicas de la clase media. Convirtiéndose posteriormente en una de las mayores empresas de tecnología de Brasil y el mayor fabricante brasileño de computadoras, Positivo Tecnología cuenta hoy en día con 9.000 empleados y registra una facturación de $1,000 millones, además de una infraestructura industrial de 115.000 metros cuadrados distribuida entre Curitiba, Ilhéus y Manaus. Una producción que anualmente se estima en más de dos millones de dispositivos. Sus cinco plantas de fabricación le permiten ensamblar un notebook cada 36 segundos, bajo estrictos controles de calidad. Así mismo, opera en diversos países de forma integrada no solo equipos — computadoras, notebooks, servidores, tablets, terminales de pago — sino también servicios gestionados de TI, plataformas educativas y soporte técnico: un modelo esencial para iniciativas de gran envergadura e impacto social.

La evolución de Positivo Tecnología

A lo largo de los últimos años, Positivo Tecnologia ha diversificado su portafolio con distintas unidades de negocio enfocadas en educación, infraestructura tecnológica, automatización, seguridad y servicios digitales. Entre ellas destaca Educacional – Ecossistema de Tecnologia e Inovação, dedicada al desarrollo de soluciones tecnológicas para el sector educativo. La compañía también ha ampliado su presencia en el mercado de consumo. En 2019 lanzó Positivo Casa Inteligente, una plataforma de dispositivos para hogares inteligentes que actualmente supera los 1,7 millones de usuarios en Brasil. Ese mismo año adquirió Accept, hoy conocida como Positivo Servers & Solutions, especializada en infraestructura de TI y servidores para centros de datos. Esta unidad mantiene alianzas con compañías como NVIDIA, Intel, Mellanox y Supermicro, y ha suministrado tecnología para algunos de los principales supercomputadores utilizados por la industria petrolera brasileña. En 2023, Positivo Tecnologia fortaleció su presencia en el sector de la automatización y la seguridad electrónica con el lanzamiento de Positivo SEG, orientada a empresas, escuelas, condominios y residencias. Ese mismo año adquirió Securicenter, empresa con más de 25 años de experiencia en la distribución de soluciones de seguridad y automatización. La expansión continuó en 2024 con la adquisición de Algar Tech MSP, especializada en servicios gestionados de tecnologías de la información, operación que dio origen a Positivo S+, una de las mayores compañías de servicios tecnológicos de América Latina, con presencia en Brasil, Argentina, México y Colombia. Además de fabricar dispositivos electrónicos, Positivo Tecnologia ofrece servicios de alquiler de equipos informáticos para empresas, informáticos para empresas y asistencia técnica en sitio. En 2026, la empresa presentó, en alianza con Tencent, un terminal portátil basado en Android que integra biometría de la palma de la mano y procesamiento de pagos en un solo dispositivo, una solución diseñada para aplicaciones en comercios, hospitales, aeropuertos, eventos y otros entornos con acceso controlado.

Un aliado clave en la transformación digital educativa