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Positivo Tecnologia: de un salón de clases a líder tecnológico con presencia internacional

En Kenia, como fabricante, Positivo fue proveedora de equipos y formación en el Digital Literacy Program, un proyecto en el cual más de 1 millón de dispositivos educativos fueron entregados.
En Kenia, como fabricante, Positivo fue proveedora de equipos y formación en el Digital Literacy Program, un proyecto en el cual más de 1 millón de dispositivos educativos fueron entregados.
En 2001 Positivo Tecnologia creó el Portal Aprende Brasil para escuelas públicas.
En 2001 Positivo Tecnologia creó el Portal Aprende Brasil para escuelas públicas.
Positivo Tecnologia cuenta en su portafolio con tecnologías educativas y negocios.
Positivo Tecnologia cuenta en su portafolio con tecnologías educativas y negocios.
Los servidores offline garantizan el acceso a la educación digital en zonas sin conectividad.
Los servidores offline garantizan el acceso a la educación digital en zonas sin conectividad.
Más de 40 países utilizan soluciones de Positivo Tecnologia para estimular el pensamiento crítico y la creatividad.
Más de 40 países utilizan soluciones de Positivo Tecnologia para estimular el pensamiento crítico y la creatividad.
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  • 30/06/2026 00:00
El mayor fabricante de computadoras de Brasil reafirma su liderazgo en la transformación digital pública con un historial global que abarca desde soluciones offline en Kenia hasta el Plan Ceibal en Uruguay

Positivo Tecnologia - empresa brasileña de tecnología con más de 37 años de trayectoria y capital abierto desde 2006, con acciones negociadas en la B3, Bolsa de Valores de São Paulo - reafirma su compromiso con el desarrollo de la educación a través de la innovación y la inclusión digital a gran escala.

Desde sus inicios, Positivo Tecnología se ha caracterizado por su firme apuesta por la educación, consolidándose así como una de las principales proveedoras de soluciones tecnológicas para gobiernos, instituciones educativas y empresas brasileñas e internacionales. A lo largo de su andadura, la compañía ha construido un sólido historial de participación en diversos proyectos públicos con un enfoque fuertemente dirigido a las iniciativas de transformación digital en el sector educativo.

Positivo Tecnologia nació en 1989, cuando aún se llamaba Positivo Informática, en un salón de clases de Curitiba con apenas 17 empleados. Inicialmente se dedicó a fabricar computadoras para las escuelas del Grupo Positivo y los centros educativos que utilizaban su sistema de enseñanza. Con el paso de los años, amplió sus operaciones para abastecer de equipos y soluciones tecnológicas a empresas e instituciones públicas mediante licitaciones.

La compañía también desempeñó un papel importante en la democratización del acceso a la informática en Brasil durante la expansión de internet en la década de 1990, al desarrollar computadoras adaptadas a las necesidades y posibilidades económicas de la clase media.

Convirtiéndose posteriormente en una de las mayores empresas de tecnología de Brasil y el mayor fabricante brasileño de computadoras, Positivo Tecnología cuenta hoy en día con 9.000 empleados y registra una facturación de $1,000 millones, además de una infraestructura industrial de 115.000 metros cuadrados distribuida entre Curitiba, Ilhéus y Manaus. Una producción que anualmente se estima en más de dos millones de dispositivos. Sus cinco plantas de fabricación le permiten ensamblar un notebook cada 36 segundos, bajo estrictos controles de calidad.

Así mismo, opera en diversos países de forma integrada no solo equipos — computadoras, notebooks, servidores, tablets, terminales de pago — sino también servicios gestionados de TI, plataformas educativas y soporte técnico: un modelo esencial para iniciativas de gran envergadura e impacto social.

La evolución de Positivo Tecnología

A lo largo de los últimos años, Positivo Tecnologia ha diversificado su portafolio con distintas unidades de negocio enfocadas en educación, infraestructura tecnológica, automatización, seguridad y servicios digitales. Entre ellas destaca Educacional – Ecossistema de Tecnologia e Inovação, dedicada al desarrollo de soluciones tecnológicas para el sector educativo.

La compañía también ha ampliado su presencia en el mercado de consumo. En 2019 lanzó Positivo Casa Inteligente, una plataforma de dispositivos para hogares inteligentes que actualmente supera los 1,7 millones de usuarios en Brasil. Ese mismo año adquirió Accept, hoy conocida como Positivo Servers & Solutions, especializada en infraestructura de TI y servidores para centros de datos. Esta unidad mantiene alianzas con compañías como NVIDIA, Intel, Mellanox y Supermicro, y ha suministrado tecnología para algunos de los principales supercomputadores utilizados por la industria petrolera brasileña.

En 2023, Positivo Tecnologia fortaleció su presencia en el sector de la automatización y la seguridad electrónica con el lanzamiento de Positivo SEG, orientada a empresas, escuelas, condominios y residencias. Ese mismo año adquirió Securicenter, empresa con más de 25 años de experiencia en la distribución de soluciones de seguridad y automatización.

La expansión continuó en 2024 con la adquisición de Algar Tech MSP, especializada en servicios gestionados de tecnologías de la información, operación que dio origen a Positivo S+, una de las mayores compañías de servicios tecnológicos de América Latina, con presencia en Brasil, Argentina, México y Colombia.

Además de fabricar dispositivos electrónicos, Positivo Tecnologia ofrece servicios de alquiler de equipos informáticos para empresas, informáticos para empresas y asistencia técnica en sitio. En 2026, la empresa presentó, en alianza con Tencent, un terminal portátil basado en Android que integra biometría de la palma de la mano y procesamiento de pagos en un solo dispositivo, una solución diseñada para aplicaciones en comercios, hospitales, aeropuertos, eventos y otros entornos con acceso controlado.

Un aliado clave en la transformación digital educativa

Positivo Tecnología acumula una amplia experiencia en proyectos educativos de gran escala en distintas regiones del mundo, con un énfasis dirigido en aquellas iniciativas que combinan la tecnología, la pedagogía y la logística en entornos completos y desafiantes. En los proyectos educativos participados por Positivo Tecnología se entregaron más de 6 millones de notebooks.

Sus soluciones tecnológicas están presentes en 14.000 escuelas, donde benefician a 1,4 millones de estudiantes activos en Brasil y en más de 40 países. La empresa también dispone de una red de más de 200 centros de asistencia técnica, operaciones propias en 14 estados brasileños y más de cinco millones de dispositivos bajo garantía.

La compañía ha participado en diversos proyectos de inclusión y transformación digital educativa en distintos países, suministrando millones de dispositivos para estudiantes y docentes.

En Brasil, entregó más de 2.2 millones de equipos en iniciativas estatales y municipales, además de más de 1.1 millones de dispositivos al Ministerio de Educación para programas de alcance nacional. Mientras que en Argentina, la empresa distribuyó más de 800.000 dispositivos educativos como parte de programas gubernamentales de inclusión digital inspirados en el modelo ‘un alumno, una computadora’, con el objetivo de ampliar el acceso a la tecnología en las aulas.

En África, la compañía ha desempeñado un papel relevante en programas de alfabetización digital. En Kenia, participó en el programa Digital Literacy Programme (Programa de Alfabetización Digital, en inglés), actuando como fabricante de equipos y en la capacitación de profesionales locales en un proyecto que distribuyó más de 1 millón de dispositivos.

Por su parte, en Ruanda impulsó el proyecto ‘Made in Rwanda’, lanzado en 2015 con la meta de entregar 750.000 dispositivos en un periodo de cinco años, además de participar en el Programa Gubernamental de Alfabetización Digital.

En Uruguay, la empresa suministró aproximadamente 200.000 dispositivos en el marco del Plan Ceibal, considerado uno de los programas de inclusión digital más exitosos y reconocidos de América Latina.

En su historia, Positivo Tecnología ya fabricó más de 65 millones de equipos y, actualmente, cuenta con más de 6 millones de equipos en garantía.

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