¿Qué sabemos de la contaminación del aire por tráfico vehicular en Ciudad de Panamá?

La contaminación atmosférica es uno de los problemas ambientales más serios que enfrenta la población mundial. En las zonas urbanas, los habitantes están expuestos a niveles no adecuados de contaminación del aire debido a la cercanía a las fuentes de emisión, como los vehículos con motores de combustión interna, y porque la configuración de las ciudades no permite la dispersión de contaminantes.

El estado del parque vehicular en la ciudad de Panamá

En su última visita al taller para el trámite de revisado vehicular, ¿le realizaron la prueba de emisiones a su vehículo?

De acuerdo con el decreto ejecutivo No. 38 del 3 de junio de 2009, todos los vehículos que circulan en la República de Panamá deben someterse anualmente a una prueba de emisiones, que consiste en evaluar los gases en el tubo de escape y determinar los niveles de dióxido de carbono (CO2), monóxido de carbono (CO) e hidrocarburos no quemados (HC) en el caso de vehículos que usen gasolina o combustibles alternos y el porcentaje de opacidad para los vehículos que utilizan diésel. Según la normativa, esto se hace con el propósito de “proteger la salud de la población, los recursos naturales y la calidad del ambiente de la contaminación atmosférica”.

Con el proyecto titulado “Estimación numérica de la exposición de peatones a la contaminación atmosférica provocada por el tráfico vehicular”, se buscó establecer numéricamente cómo es el comportamiento de variables meteorológicas y la emisión debido al tráfico vehicular en la dispersión de contaminantes atmosféricos y la exposición de las personas.

En el desarrollo de la investigación se realizaron varias actividades entre estas seis jornadas de medición de emisiones donde se ofrecieron bonos de combustible para incentivar la participación de los conductores. Las jornadas se hicieron en estaciones de servicio de combustible ubicadas en la avenidas: Domingo Díaz, José Agustín Arango, Simón Bolívar, Centenario (Instalaciones de la UTP), Cincuentenario y Boyd Roosevelt.

Los resultados indicaron que para una muestra de 269 vehículos categorizados de uso particular (principalmente para realizar actividades personales como ir al trabajo, hacer compras y viajes por placer), un aproximado de 22% de los mismos no aprobarían la actual normativa para las emisiones de hidrocarburos no quemados. De mismo modo, para vehículos que realizan servicios de transporte selectivo (taxis o afiliados a plataformas de transporte), un 50% no aprobarían la prueba. Lo anterior no solo implica un daño al ambiente, sino que se traduce en un asunto de dinero para los conductores porque involucra que parte del combustible no está siendo aprovechado adecuadamente y que su automóvil necesita mantenimiento.