Tradición, emprendimiento y cultura: Cobre Panamá marca su primera participación en la Feria Nacional de Artesanías

En su primera participación en la Feria Nacional de Artesanías, Cobre Panamá reunió a 2,043 visitantes en un stand temático diseñado para resaltar el valor del patrimonio cultural panameño y el talento de los emprendedores nacionales. A través de una experiencia que integró tradición, identidad y desarrollo local, la empresa reafirmó su compromiso con las comunidades y con quienes preservan el legado artesanal de Panamá.

La Feria Nacional de Artesanías se ha consolidado como uno de los encuentros culturales más representativos del país, al reunir a cientos de artesanos provenientes de todas las provincias en un mismo espacio para exhibir el fruto de su trabajo y mantener vivas técnicas que han pasado de generación en generación.

Cada edición permite que miles de visitantes conozcan la riqueza cultural de Panamá a través de piezas elaboradas en fibras naturales, cerámica, madera, textiles, cuero y otros materiales que reflejan la identidad de cada región. Más allá de la exposición de productos, la feria se convierte en una vitrina donde convergen tradición, creatividad y desarrollo económico, permitiendo que muchos artesanos encuentren nuevos clientes y amplíen las oportunidades para sus negocios.

En este escenario, la presencia de Cobre Panamá buscó acercarse al público desde una perspectiva diferente, destacando el valor del emprendimiento y de las iniciativas que nacen en las comunidades.

Durante la feria, los asistentes disfrutaron de una experiencia inspirada en la riqueza cultural de Panamá, donde además de conocer más sobre las iniciativas de la empresa, pudieron degustar el café artesanal minero La Ceiba, producido en comunidades cercanas a la operación y resultado del impulso que Cobre Panamá brinda a proyectos productivos locales.

La degustación permitió que cientos de visitantes conocieran la historia detrás del producto y el trabajo que realizan los productores para ofrecer un café cultivado y procesado en Panamá. Cada taza representó el esfuerzo de familias que han encontrado en el emprendimiento una oportunidad para diversificar sus ingresos y fortalecer la economía de sus comunidades.

Además de su sabor y calidad, La Ceiba se convirtió en una forma de mostrar que detrás de cada producto local existe una historia de dedicación, aprendizaje y crecimiento, donde el valor agregado nace del conocimiento y del trabajo desarrollado por productores panameños.

La participación de Cobre Panamá también puso en valor el impacto de Cobre Emprende El Pitch, programa que fortalece pequeños negocios mediante capacitación, acompañamiento y capital semilla no reembolsable. Donde emprendedores presentan sus proyectos para acceder a recursos que les permitan hacer crecer sus negocios, beneficiando especialmente a mujeres y emprendedores del interior del país.

El programa ha permitido que decenas de personas fortalezcan sus modelos de negocio a través de procesos de formación y mentoría que les brindan herramientas para administrar mejor sus emprendimientos, identificar nuevas oportunidades de mercado y consolidar proyectos con potencial de crecimiento.

Más que un impulso económico, busca fortalecer las capacidades de quienes deciden emprender, acompañándolos desde la etapa de planificación hasta la consolidación de sus iniciativas. Actualmente, más de 40 emprendedores han recibido este respaldo, siendo en su mayoría mujeres que, desde distintas comunidades del interior, han convertido sus ideas en negocios sostenibles.

“La Feria Nacional de Artesanías demuestra el enorme talento que existe en cada rincón de Panamá. Por eso quisimos estar aquí, apoyando a nuestros artesanos y mostrando que ese talento también puede convertirse en una oportunidad de desarrollo. Con programas como Cobre Emprende: El Pitch, ya estamos respaldando a más de 40 emprendedores, en su mayoría mujeres del interior, para que transformen sus ideas en negocios sostenibles que fortalezcan sus comunidades”. Destacó Maru Gálvez, Gerente de Relaciones Públicas de Cobre Panamá.

Como parte de su participación, Cobre Panamá hizo entrega del Premio a la Artesanía Destacada 2026, un reconocimiento que pone en valor la creatividad, dedicación y legado de los artesanos panameños, protagonistas de una feria que año tras año reúne a miles de visitantes nacionales e internacionales.

El reconocimiento destacó el trabajo de quienes han convertido la artesanía en una expresión de identidad y también en una fuente de ingresos para sus familias. Detrás de cada pieza existe una historia de perseverancia, conocimientos transmitidos entre generaciones y un profundo vínculo con las tradiciones de cada comunidad.

Reconocer ese esfuerzo también significa poner en valor el papel que desempeñan los artesanos en la preservación del patrimonio cultural panameño y en el fortalecimiento de la economía creativa del país.

Durante diez días, el stand se convirtió en un punto de encuentro entre artesanos, emprendedores y visitantes, demostrando que la cultura también impulsa el desarrollo local y abre nuevas oportunidades para quienes viven de su talento.

Los 2,043 visitantes reflejan el interés del público por espacios donde la cultura, el emprendimiento y el desarrollo comunitario convergen en una misma experiencia. Muchos aprovecharon la oportunidad para conversar con representantes de la empresa, conocer el origen del café La Ceiba y descubrir historias de emprendedores que hoy han logrado consolidar sus negocios.

La interacción con el público también permitió generar un intercambio de experiencias sobre el valor del trabajo artesanal, el emprendimiento y las oportunidades que existen para fortalecer iniciativas productivas desde las comunidades.