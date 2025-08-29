UMECIT y RADIMAGEN firman convenio para fortalecer la formación práctica en salud

En un mundo en constante transformación, donde la ciencia y la tecnología avanzan a un ritmo acelerado, la formación en salud requiere de un enfoque dinámico que combine conocimientos, habilidades y valores. El convenio entre UMECIT y RADIMAGEN responde a esta necesidad, proyectándose como un modelo de cooperación que coloca en el centro al ser humano y su bienestar.De esta manera, ambas instituciones reafirman su compromiso con la educación de calidad, la innovación y el servicio ético. Más allá de los beneficios inmediatos, este acuerdo sienta las bases para una relación de largo plazo, capaz de impactar positivamente en el sistema de salud, en la comunidad y en el país.En palabras de quienes lideraron este encuentro, lo que se firmó no fue únicamente un documento, sino un pacto de confianza, solidaridad y visión de futuro. Un paso firme hacia la construcción de una sociedad más saludable, más humana y más comprometida con la excelencia profesional.