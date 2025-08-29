  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Nacional
Nacional

En la operación ‘Libertad’ rescata a cinco víctimas de trata y desmantela red de explotación sexual en Panamá

La operación contó con el respaldo de agentes de Interpol y personal especializado de OURescue.
La operación contó con el respaldo de agentes de Interpol y personal especializado de OURescue. | Cedida
Por
Manuel Vega Loo
  • 29/08/2025 08:02
Las autoridades informaron que se realizaron cuatro diligencias de allanamientos en apartamentos ubicados en los corregimientos de Bella Vista, San Francisco y el sector de la 12 de Octubre.

Dentro de la operación “Libertad”, los agentes de la Policía Nacional, en conjunto con el Ministerio Público, lograron rescatar a cinco mujeres supuestamente víctimas de trata de personas.

También en el operativo se logró aprehender a tres presuntos integrantes de una red de origen colombiano dedicada a la explotación sexual en Panamá.

Las autoridades informaron que se realizaron cuatro diligencias de allanamientos en apartamentos ubicados en los corregimientos de Bella Vista, San Francisco y el sector de la 12 de Octubre.

Durante las diligencias fueron localizadas las víctimas —todas de nacionalidad colombiana— además de documentos y otros indicios que fortalecen la investigación.

De acuerdo con la información preliminar, presuntamente la organización captaba a mujeres bajo la fachada de contratos para trabajos de modelaje de ropa interior, que en realidad resultaban ser un engaño para luego someterlas a explotación sexual.

La operación contó con el respaldo de agentes de Interpol y personal especializado de OURescue, en una acción que refleja la cooperación interinstitucional e internacional en la lucha contra la trata de personas.

Las investigaciones continúan a fin de identificar a otros posibles implicados y brindar atención integral a las víctimas rescatadas.

VIDEOS

Millones de niños y jóvenes caerían en la pobreza por la crisis climática en Latinoamérica
AME3760. HUEHUETENANGO (GUATEMALA), 27/08/2025.- Fotografía del 18 de octubre de 2021 cedida por Unicef donde se observa a tres niños que fueron deportados de Estados Unidos esperando junto a un río en Chiantla, Huehuetenango (Guatemala).Entre 5,9 y más de 27 millones de niños y jóvenes de hasta 25 años de edad caerían en la pobreza para el 2030 a causa de la crisis climática en América Latina, alerta un informe de la ONU que analiza los escenarios que enfrentaría la región, dependiendo de la acción climática que desarrollen los países. EFE/ Patricia Willocq / Unicef / SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)
AME3760. HUEHUETENANGO (GUATEMALA), 27/08/2025.- Fotografía del 18 de octubre de 2021 cedida por Unicef donde se observa a tres niños que fueron deportados de Estados Unidos esperando junto a un río en Chiantla, Huehuetenango (Guatemala).Entre 5,9 y más de 27 millones de niños y jóvenes de hasta 25 años de edad caerían en la pobreza para el 2030 a causa de la crisis climática en América Latina, alerta un informe de la ONU que analiza los escenarios que enfrentaría la región, dependiendo de la acción climática que desarrollen los países. EFE/ Patricia Willocq / Unicef / SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO) ( Patricia Willocq / EFE )

Entre 5,9 y más de 27 millones de niños y jóvenes de hasta 25 años de edad caerían en la pobreza para el 2030 a causa de la crisis climática en América...

Lo Nuevo