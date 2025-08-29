En la operación ‘Libertad’ rescata a cinco víctimas de trata y desmantela red de explotación sexual en Panamá

Dentro de la operación “Libertad”, los agentes de la Policía Nacional, en conjunto con el Ministerio Público, lograron rescatar a cinco mujeres supuestamente víctimas de trata de personas.

También en el operativo se logró aprehender a tres presuntos integrantes de una red de origen colombiano dedicada a la explotación sexual en Panamá.

Las autoridades informaron que se realizaron cuatro diligencias de allanamientos en apartamentos ubicados en los corregimientos de Bella Vista, San Francisco y el sector de la 12 de Octubre.

Durante las diligencias fueron localizadas las víctimas —todas de nacionalidad colombiana— además de documentos y otros indicios que fortalecen la investigación.

De acuerdo con la información preliminar, presuntamente la organización captaba a mujeres bajo la fachada de contratos para trabajos de modelaje de ropa interior, que en realidad resultaban ser un engaño para luego someterlas a explotación sexual.

La operación contó con el respaldo de agentes de Interpol y personal especializado de OURescue, en una acción que refleja la cooperación interinstitucional e internacional en la lucha contra la trata de personas.

Las investigaciones continúan a fin de identificar a otros posibles implicados y brindar atención integral a las víctimas rescatadas.