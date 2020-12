Términos en que debió responder el ‘DG’ de Pandeporte, a nota de Mcleod de ‘SO’ del COI

N.1) Debo recordar que recibo Comunicado de Prensa del COI, Atletismo Mundial, WADA, Fundación Thomsonreuters, Asociación Panamericana de Hockey, (PAHF), todos en el idioma inglés que traducimos, y comparto con mis lectores nacionales como internacionales. También recibo informaciones de dirigentes y personas con información serias que no sean Fake-News’, Informaciones Falsas. Tomen nota.

Con fecha 11 de Dic. 2020, recibí una Nota de Prensa del COI, de su Presidente, Dr. Thomas Bach con Título Principal: “La Agenda Olímpica 2020 Impulsa el Progreso y el Cambio”. Contenido: “El ochenta y cinco por ciento de las Recomendaciones de la Agenda Olímpica 2020 del reforma del Comité Olímpico Internacional, (COI), se han cumplido”.

“Esta fue la conclusión a la que llegó en la reunión consultativa del Comité Ejecutivo, (EB) del COI esta semana.

La Agenda Olímpica 2020 ha resultado en un cambio profundo y progreso en todo el Movimiento Olímpico, y ha sentado bases sólidas para el futuro. Adoptado por la sesión del COI en su reunión en Mónaco en diciembre 2014, la Adenda Olímpica 2020, es un Conjunto de 40 recomendaciones, detalladas cuyo objetivo primordial era salvaguardar los valores olímpicos y fortalecer el papel del deporte en la sociedad.

Identificar y cotejar a través de un proceso colaborativo y consultivo, involucrar a las partes interesadas del Movimiento Olímpico, y expertos externos, fueron impulsados por el reconocimiento de que el mundo estaba evolucionando rápidamente y que el Movimiento Olímpico tuvo la oportunidad de ser un agente de cambio,

el lema que sustenta el proceso de la identificación a la adopción, a la implementación era: ‘cambiar o ser cambiado’, una filosofía que sigue siendo tan convincente hoy como hace seis años construida sobre los tres pilares de la Credibilidad, Sostenibilidad y juventud.

Las 40 Recomendaciones separadas pero interrelacionadas, se puede comparar con un rompecabezas. Cuando las 40 piezas estén juntas surge un cuadro en el que avanza en asegurar el éxito de los ‘JO’, fortaleciendo el papel del deporte en la sociedad, y mayor conexión con la juventud, y eso el Movimiento Olímpico se hace más evidente. Esta foto fruto de seis años de compromiso por todos los grupos de interés, se ha desarrollado gradualmente, con los impactos emergiendo solo ahora. Como esto es extenso mañana continuo con el punto con Título: ‘JO’.

Una Publicación del jueves 10 de Dic., en Prensa Latina, Órgano oficial de Cuba, título: “La lucha femenina de Cuba suma hoy otro hito a su historia dentro del escenario mundial y en la recta final de la temporada exhibe la clasificación por primera vez de TRES DE SUS figuras a Juegos Olímpicos. Yusaneylis Guzmán (50 kgs), Lianna de la Caridad Montero (53 kgs), y Yudari Sánchez, (68 kgs), son la representación asegurada hasta el momento por Cuba rumbo a la cita de Tokío 2021, avaladas por su accionar durante el torneo eliminatorio Panamericano de Ottawa, Canadá, en marzo pasado.

Desde el estreno de la lucha para mujeres en la edición de Atenas 2004, la mayor de las Antillas solo muestra en lides la participación de Katherin Videaux, quien compitió en la división de 63 kilogramos en la justa bajo los cinco aros en Londres en 2012. En el actual cuatrienio, las exponentes cubanas bajo el mando de Filiberto Delgado registran sus mejores resultados sobre el colchón y las hazañas tienen en Yudaris Sánchez, Lianna de Caridad Montero y Milaymis Marín a las principales protagonistas. Sánchez conquistó la primera corona de mujeres de la mujer cubana en la lucha con su oro en la lid sub 23 en Bucarest, Hungría hace dos años.

En tanto, Marín es la primera gladiadora de Cuba reina olímpica juvenil y monarca en esa categoría con sus dos títulos en Buenos Aires 2018 y Tallin 2019; respectivamente. Además, la representante de los 76 kilogramos conquistó en la campaña anterior el cetro dorado en el mundial sub 23 de Budapest. Precisamente, en Marín están concentradas la otra oportunidad de la lucha femenina cubana de clasificar a Tokío 2021, cuando acuda a la eliminatoria mundialista de Bulgaria en abril próximo, (2021). Las mujeres de la lucha cubana vuelven mañana a la actividad competitiva con la participación en la gala nacional ero Val In memoriam, luego de meses en pausa por la covid-19.

No hay duda de que el Presidente Actual del INDER, Osvaldo Caridad Vento Montiller, Lic. en Educación, especialista en Educación Física, con 20 años de laborar en el INDER, reemplazó a Antonio Eduardo Becali Garrido, quién fracasó en los XXIII ‘JCA’ y del Caribe, Barranquilla, Colombia, del 19 de julio al 3 de Ago. 2018, al ocupar el 2º lugar por debajo de México que fue 1º con 132 de oro, 118, plata, y 91 de bronce, totales 341 medallas. Cuba N°2 con: 102 de oro, 74 de Plata, 60 de Bronce, totales 242 medallas. Después de esa perorata, mi pregunta at titular. ¿Teniendo Cuba tantos boxeadores masculino de primer nivel, por qué las damas cubanas tan exitosas en deportes de combates, no participan en el Boxeo Olímpico?. La respuesta es opcional. Tome nota.

Tema de hoy. El Título Principal del Coctel lee: “Término en qué debió responder el ‘DG’ de Pandeportes, a Nota de Mcleod de Solidaridad Olímpica del COI”. Sumario: “Opino que estos 5 Puntos han sido mal informados por el COP, al Dr. Bach, Jefe del COI”. Antes de abordarlo, hoy viernes 11 de Dic, en la víspera de las Elecciones del COP, hoy sábado 12 de Dic. en la remozada Galera del COP, en los ‘Llanos de Curundú’, se publicó una nota con Título: “Dos fundaciones de Marcos Ostrander, (una de las figuras de ‘O’ Credibilidad y Solvencia Ética en el Olímpismo de Panamá), pretende ejercer el voto ilegalmente en el COP”. La nota es dirigida a Peré Miró del COI, y por qué no fue incluido James Mcleod, que fue quien envió una carta al ‘DG’ de

Pandeportes, en nombre del Presidente del COI, Dr. Thomas Bach.

El Título Principal del Coctel del viernes 4 de diciembre 2020 leía. “Llegó la HORA ‘0’ de ‘Drenar la Ciénaga’ del Comité Olímpico de Panamá”. SUMARIO: “Los Dirigentes Serios, deben rechazar a Camilo Amado, y Damaris Young para el 2020-2024. He aquí los términos en que el ‘DG’ de Pandeportes, Eduardo Cerda, debió responder a nota de Mcleod, de Solidaridad Olímpica (SO) del COI. N°1) En la República de Panamá, nuestra Constitución determina que El Estado panameño a través de su Gobierno regula y desarrollará las actividades deportivas, precisamente por ser un país soberano en todo su territorio.

N.2) Por razón de lo anterior, nuestras instituciones de Gobierno, han promulgado Leyes que regulan estos aspectos para que los conciudadanos en toda su extensión con un cuerpo sano en mente sana. En la Ley reconocemos la autonomía del COP como el ente que debe promover e incentivar los conceptos que entrañan el Movimiento Olímpico. Está plasmada en la ‘Carta Olímpica’, que es como la Santa Biblia del Movimiento Olímpico, (Principios Fundamentales del Olímpismo).

N.3) Ha sido el Comité Olímpico de Panamá,(COP) quién ha alterado el normal desenvolvimiento de las leyes de nuestro país, al querer introducir jurisdicciones y tribunales de justicia distintos a que nuestra Constitución Política y Leyes de la República consagra. (Ejemplo su famoso TADPAN para resolver diferencia con el criterio que ellos imponen. No tiene reconocimiento de Pandeportes, ni de la ‘FI’ de Gimnasia.

N.4) En abierta violación de nuestras Leyes, el COP ha reconocido federaciones deportivas, ‘JD’ cuando esa es una función privativa de Pandeportes.

N°5). El Gobierno de la República de Panamá, le ha proporcionado al COP en los últimos ocho (8) años considerables (para nuestro pequeño país) cantidades de dinero de los que hasta la fecha no hemos recibido un INFORME de Contabilidad confiable.

Como observará distinguido Sr. Macleod hemos actuado con mucho respeto y hasta con indulgencias sobre las actividades de los que hoy integran el Comité Olímpico de Panamá. Tome Nota de Esto.