Presidente de la Asamblea insiste en discutir proyecto que crea distrito de Bastimentos que ya fue rechazado por el pleno

La insistencia del presidente de la Asamblea Nacional, Jaime Vargas de mantener en agenda para su discusión en segundo debate, el proyecto de ley 1138, que crea el distrito especial de Bastimentos, segregado del distrito de Bocas del Toro, a pesar de haber sido rechazado en votación el pasado miércoles 17 de abril, sigue generando polémica en el pleno legislativo.

Ayer el diputado de la bancada independiente Juan Diego Vásquez, al ver que el proyecto de ley 1138 permanecía en agenda, solicitó las actas del día en que se dio la votación de este proyecto, pero Vargas le informó que por problemas técnicos estas actas no estaban listas.

Aunque Vásquez trató de hacer uso de la palabra, Vargas solicitaba al secretario general de la Asamblea, Quibian Panay avanzar al siguiente punto del orden del día, lo que ocasionó la molestia del diputado Vásquez quien se acercó a Vargas exigiendo su derecho ala palabra.

“Es preocupante la imposición dictatorial de la presidencia de la Asamblea en evitar que yo haga uso de mi derecho a la palabra y así como yo, hay otros diputados, no es solo conmigo, sino que es un tema en contra de quienes se oponen a que las cosas se hagan de forma indebida”, sostuvo Vásquez luego de calmados los ánimos.

El diputado de la bancada independiente hizo el llamado para que simplemente se haga lo que dice la ley.

”Yo no le exijo a nadie a que esté de acuerdo conmigo, lo que exijo es que se respete el derecho que me gané hace cinco años de ser la voz de San Miguelito y de un país que quiere una Asamblea diferente, una Asamblea transparente y una Asamblea que trabaje en reformar su reglamento, en acabar con los auxilios económicos, en acabar con los problemas de agua y no estar aprobando más corregimientos”, indicó.

Manifestó que lo que ve es que hay una insistencia por parte de algunos diputados, la mayoría del gobierno, en avanzar con estos proyectos para la creación de más corregimientos.

Vásquez calificó como sorpresivo que el proyecto de ley 1138 que crea el distrito de Bastimento, siga en el orden del día para segundo debate, cuando este ya fue votado y fue rechazado. “Para qué continúa allí, lo que pretenden es hacer una votación de forma ilegal para insistir en crear un corregimiento de 94 electores”, señaló.

Además del distrito de Bastimentos, este proyecto crea los corregimientos de Bahía Honda, Quebrada de Sal y Solarte, segregados del corregimiento de Bastimentos.

”Yo lo que pienso es que tenemos que cumplir la ley, el proyecto 1138 ya fue votado y se rechazó, los insistentes intentos de incluirlo en el orden del día para volver a votarlo, violan la ley y la Constitución, pero además de eso no nos quieren dar la palabra para proponer proyectos de ley, para proponer alterar el orden del día o para modificar el orden del día”, denunció.

Vásquez hizo un llamado al presidente de la Asamblea y a todos los diputados a la concordia. “Hay algunos que se burlan, que hacen sonidos, te hacen muecas; entonces es triste, porque así se destruye la democracia, porque no entendemos que mi derecho de hoy como minoría, puede ser el de ellos el día de mañana que van a regresar y no van a estar en gobierno con el PRD. Es triste porque al final hay que defender de verdad la institucionalidad, no solo las planillas que ellos defienden, sino el respeto a que ese derecho que cada uno se ganó para estar aquí, sea respetado por todos”, concluyó.