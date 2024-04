Martín Torrijos propone revocatoria de mandato, sino cumple todas sus promesas en tres años

El candidato presidencial del Partido Popular (PP), Martín Torrijos Espino, propuso que de ser electo Presidente de la República, sea el pueblo, a través de una consulta popular, el que defina si ha cumplido sus promesas de campaña, tras comprometerse a resolver los problemas del país en tres años.

“Estoy tan seguro que lo que estoy proponiendo es tan viable que quiero sellar ante ustedes y ante los cuatro millones de panameños, lo siguiente: al término del tercer año del mandato presidencial, voy a llevar a cabo una consulta popular para que sean ustedes los que juzguen si he cumplido o no con mis promesas; y esa consulta para mi será sagrada y vinculante”, dijo el ex gobernante.

Añadió que esto quiere decir que, si el pueblo panameño estima que no ha cumplido, propondrá de inmediato que dentro de la reforma constitucional que impulsará, se incluya la revocatoria de su mandato con vigencia inmediata, porque “es hora de que los candidatos dejen de mentir”, expresó.

En un conversatorio con representantes de organizaciones populares y de la sociedad civil organizada, Torrijos Espino señaló que no los convocó para que escuchen nuevos diagnósticos ni nuevas propuestas, sino para formalizar ante ellos, un compromiso muy serio.

“Vengo, como hijo de Omar Torrijos, como un dirigente político identificado con las necesidades de la gente, a decirle a la nación que nuestro gobierno no será de persecuciones ni revanchismos, nuestro gobierno estará dirigido a reunificar y reconstruir el país”, subrayó.

Recalcó que a solo 13 días para que los panameños concurran a las urnas a renovar de manera democrática a sus autoridades, y de haber asistido a numerosos debates, foros, entrevistas, encuentros, caminatas y conversatorios, el diagnóstico del país se ha hecho, y se han expresado infinitas propuestas, algunas valiosas, otras son sencillamente descabelladas y desesperadas.

El exmandatario advirtió que el país está profundamente dividido, y la conformación de la próxima Asamblea Nacional (AN), así lo va a confirmar, en consecuencia, se requiere de un gobierno con liderazgo, pero sin autoritarismo ni prepotencia; con capacidad de convocar consensos, pero sin rehuirle a las decisiones, por muy difíciles que sean.

Torrijos Espino recordó, que a un gran costo político para él, le dio vida al programa de invalidez, vejez y muerte de la Caja de Seguro Social (CSS); también lo hizo, cuando a pesar de algunos incrédulos, sometió a referéndum la ampliación del Canal, y haber pasado por coyunturas difíciles, sabe que los problemas no se resuelven ni con fórmulas fáciles ni pateando la pelota para que otro sea el que resuelva.

Indicó que en 13 días el electorado panameño tiene una cita crucial, y que la decisión de quién gobernará el próximo quinquenio, define el futuro inmediato del país.

“La encrucijada de esta elección la he señalado con toda claridad y quiero reiterarlo: como sé lo que hay que hacer, también sé lo que no se puede hacer, por eso no he querido, ni quiero participar en el festival de promesas desesperadas ni a un concurso de quien pega las mentiras más grandes dirigidas a una población que ya no cree en nadie”, afirmó.