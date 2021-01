Edmundo García rompió el silencio: red de mentiras, COP y elecciones

Salió del ostracismo mediático y, en entrevista exclusiva con este medio, dio la cara y rompió el silencio. Tras varios días convulsos para él y, claro, para su entorno más cercano por supuestos casos de sobornos, maletinazos y demás en las elecciones del Comité Olímpico de Panamá (COP), levantó la voz con fuerza para defenderse de los ataques, que no es poca cosa. Su nombre: Edmundo. Su apellido: García.

Se ha mencionado su nombre en un tema polémico del Comité Olímpico de Panamá (COP)... Se habla de un maletín, sobornos...

"Se han dicho infinidades de mentiras… Yo no soy ningún desconocido en el deporte. En mi juventud, yo representé internacionalmente a Panamá en la natación y en el polo acuático obteniendo varios títulos y preseas de oro".

¿Qué fue lo que ocurrió aquel sábado 12 de diciembre de 2020?

"No tenía ninguna insistencia por ir a los comicios ese día. Me presenté, porque se suponía que el acto electoral para el Comité Olímpico de Panamá era público y quería darle apoyo moral a mi amigo Saúl Saucedo, a quien conozco desde hace años y es también compañero mío en la Asamblea".

Y luego…

"Me identifiqué en el lugar enseñando mi cédula e informando a Mónica Franco, la señorita de la entrada, que iba al acto de la toma del presidente del COP. La joven anotó mis datos y me informó que, por no ser delegado, no era apto para votar y no podría entrar. Al momento de salir de ahí, realicé una llamada desde mi celular a un amigo. Al retirarme, cerca de las oficinas estaba un grupo de atletas con los que conversé".

¿Usted ofreció dinero en las elecciones?

"Nunca he hecho ofrecimiento monetario alguno a los votantes de la elección ni fue enviado por ninguna instancia del Gobierno. Eso es mentira. Agradezco que se aclare esta historia que no es cierta. Yo no soy ningún desconocido en el deporte. Jamás fui a ofrecer dinero".

Edmundo García inició en la natación desde niño Cedida

Se habla de un maletín...

"Lo del maletín es totalmente falso. Ese es un maletín que yo uso todos los días. Es mi cartera, una guindadera. En ese maletín tengo mis medicamentos que uso, mi gel alcoholado y mi aparato de tomarme la temperatura. No había nada de los que ellos aducen".

También se habla de un posible soborno…

"Me han hecho señalamientos de un supuesto soborno y compra de votos. Un vídeo en el que aparezco sin razón alguna y con una cartera. Yo fui abordado por la señorita Mónica Franco, quien era la encargada de recibir al personal en las elecciones del COP".

¿Qué le dijo ella a usted?

"Yo nunca exigí entrar a las elecciones, ya que yo sabía que no tenía derecho a votar. Tampoco es verdad que intimidé a la joven Franco. Cuando ella comentó que no podía ingresar por no ser delegado, yo me retiré".

¿Cómo se siente actualmente?

"Yo sí quisiera una aclaración y una investigación si yo en realidad quise incidir en ese proceso de votación del COP. No se pude ni difamar ni denigrar a una persona como en mi caso".

¿Las elecciones del Comité Olímpico de Panamá se están llevando mal?

"Yo quisiera que todas las cosas se arreglaran de ambas partes y que no haya ningún conflicto y que lleguen a un arreglo. Todo por el bienestar del deporte panameño. Hay que dejar las confrontaciones entre los grupos".

¿Qué opina de las dos fundaciones de remo que votaron en las elecciones del COP?

"Si PANDEPORTES no tiene regulaciones con estas fundaciones, estas no deberían votar. Yo estoy atónito e ingenuo de los problemas que han tenido ellos".

¿Por qué fue a la votación?

"Le repito: yo solamente acudí a ver la votación, porque pensé que podía ingresar a ver la votación. Yo nunca estuve en el recinto de votación. No estuve ni cinco minutos ahí y se me quiere hacer mucho daño".

¿Usted se identificó como un enviado de la Presidencia?

"Eso es falso. Yo dije que iba a la escogencia del nuevo presidente. Nada más".

¿Cómo es su relación con Camilo Amado, actual presidente del COP?

"No lo conozco mucho. Solo hablé con él hace algunos años. No me llevo mal con él. Hablamos de natación aquella vez".

¿A usted le han hecho algún ofrecimiento para cargos en el COP?

"No. Nunca. Yo estuve en la directiva de la Federación Panameña de Natación hace años y renuncié porque no tenía tiempo para estar en el deporte".

¿Conoce a Damaris Young, candidata a la presidencia del COP?

"Solamente en fotos".

¿Esta polémica es una campaña montada para favorecer a algún candidato o grupo?

"Yo sí creo. Imagínese cómo me han difamado y denigrado. Han puesto un falso testimonio. Me han calumniado y me han injuriado. Yo he quedado sorprendido. Mis hijos y mi esposa han quedado sorprendidos por todo lo malo que se ha dicho de mí".

¿Alguien se contactó con usted para conocer su versión?

"La periodista que hizo la injuria esta o la noticia intentó contactarme a mí. Nunca le contesté ni le respondí. Ella aduce que recibí un correo y es mentira. No recibí nada. Han hecho todas las publicaciones, peros son mentira".

¿Qué le preguntó la comunicadora?

"Me preguntó que cuál era mi insistencia para ingresar a las elecciones del COP. Y yo no insistí. Yo me retiré. Ella miente".

¿Usted es abogado?

"No. Yo trabajo en la Asamblea y no soy asesor legal. Trabajo en otra dirección. Todo lo que pusieron en la noticia es falso. Todo. Trabajo en la dirección de infraestructura como asesor".

¿Qué le deja todo esto?

"Yo tengo un mal sabor de boca con todo esto. Mire todo el problema, la calumnia y la injuria que se me ha levantado. La gente que me conoce sabe que yo no fui a ese acto a repartir dádivas monetarias. Dios pondrá las cosas en su sitio. Solo espero que la periodista y los que inventaron esta historia se retracten".

¿Cómo empezó su carrera como atleta?

"Me inicié en la natación desde niño. Gané preseas de oro en 12 y 12 e infantil B. Gané en categorías de 13 y 14 años, de 15 y 16, de 17 y categorías abiertas. Representé a Panamá en los Juegos Bolivarianos, rompiendo récords. Fui varias veces campeón centroamericano y estuve en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Estudié en el Instituto Justo Arosemena (IJA) y obtuve muchos logros en los intercolegiales del polo acuático y natación".

¿Estuvo en juegos internacionales?

"Después de cierto tiempo, me retiré. En los Juegos Centroamericanos y del Caribe, cuando yo era un niño, fui a la final y tuve que enfrentarme al campeón del mundo y le hice una buena carrera. Llegué entre los cuatro primeros".

¿Por qué no llegó a unos Juegos Olímpicos?

"Me enfermé y no pude hacer la marca mínima".

¿Dónde entrenaba?

"En mi época, entrené en la piscina de Plaza Amador, en la piscina Adán Gordón y en la Patria".

¿Cómo era la natación en aquel tiempo?

"Era difícil. No teníamos las herramientas que se utilizan ahora en el nado. Era bastante difícil, pero ahí le dábamos y siempre estábamos dentro de las marcas que se exigían”.