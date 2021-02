Organizaciones deportivas exigen que en el COP no haya “una reelección forzada”

"La federación de Fútbol, Judo, Baloncesto, Sambo, Vela, Ciclismo, Billar, Squash, Atletismo, Pentatlón, Lucha, Natación, Béisbol, Voleibol, Hockey, Softbol y Patinaje, no comparten el accionar de Camilo Amado, presidente saliente y quien ya venció su periodo". Así lo dieron a conocer las organizaciones deportivas, a través de nota de prensa.

"Nosotros pedimos se hagan las cosas bien, sin una reelección forzada como se pretende imponer e ilegalmente se proclama", enfatizaron las organizaciones.

La nota establece que "la nómina Atletas Primero, tras asesorías y apegada a la jurisprudencia, sigue en el camino correcto a desenmascarar la ilegalidad de reuniones virtuales en extralimitación de funciones, fuera del estatuto del Comité Olímpico de Panamá (COP), y fuera de la ley panameña”.

Como siguiente paso, los firmantes del documento, establecen que se remitió carta este jueves 11 de febrero al presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, firmada por 17 organizaciones deportivas y la actual Secretaria General del COP.

La carta denuncia que el pasado 11 de enero 2021, el presidente del COP, convocó a una reunión que, según los firmantes, ilegalmente llamó "Reanudación de la Asamblea General Electiva". "Si hubiese sido 'la Reanudación' tenía que ser presidida por la Comisión Electoral Independiente (CEI) y ello no fue así", apunta el documento.

Agrega que "el presidente del COP, no es miembro votante, ni miembro de la CEI, por tanto, no tiene facultad alguna en esta Asamblea General Electiva. Por tanto, no puede ni suspenderla ni reiniciarla. Ello le corresponde a la CEI".

Determina que "consideramos, sin asomo de duda, que la decisión adoptada por la CEI, se apega al estatuto del COP y el término para protestarla u objetarla concluyó, ese mismo día, después de haberse resulto la protesta/objeción, que se presentó. Debido a que, no hubo otra, relacionada con la proclamación de resultados".