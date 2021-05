Fallece de covid-19 Cristopher Mansilla a días de dejar desgarrador mensaje 

El ciclista chileno Cristopher Mansilla, múltiple medallista en Campeonatos Panamericanos de pista, falleció a los 30 años a consecuencia de una trombosis pulmonar derivada de la covid-19, pocos días después de anunciar que sería inducido a un coma.

"Veamos si este cuerpo no está oxidado y puede despertar", dijo en su desgarrador mensaje publicado el día 7 en su cuenta de Facebook el ciclista oriundo de la Región de Magallanes, en el extremo sur del país.

Mansilla, quien cumpliría 31 años este 24 de mayo, pasó varios días hospitalizado y de su deceso informó su familia pasada la medianoche de este lunes.

Antes de ser inducido a un coma debido a sus fallas pulmonares, Mansilla publicó el emotivo mensaje con en el que se despedía hasta su eventual despertar.

"Me van a inducir a coma por falla en los pulmones que me aqueja. Veamos si este cuerpo no está oxidado y puede despertar una vez más. Solo me queda agradecer a mi familia, hermanito, mamita, papi por todos y más amigos por su apoyo. Con esto me despido hasta terminar esta etapa reina. Saludos y bendiciones para todos", escribió.

Mansilla obtuvo en Campeonatos Panamericanos de Ciclismo dos oros en las pruebas de Madison (2011 y 2012), una plata en Scratch (2011) y otra en Omnium (2014), así como dos bronces en Scratch (2014 y 2015).

Además, ganó en la especialidad de esprint por equipos un oro en 2008 y un bronce en 2009.

"Lamentamos profundamente la partida de nuestro querido ciclista Cristopher Mansilla, quien nos dejó anoche con solo 30 años", lamentó hoy la ministra chilena del Deporte, Cecilia Pérez.

El Comité Olímpico de Chile publicó en sus cuentas de redes sociales: "Descansa en paz. Desde el Team Chile lamentamos el sensible fallecimiento de Christopher Mansilla, destacado ciclista de sólo 30 años y quien fuera múltiple medallista panamericano".

"Se acabó la lucha de mi primito Cristopher contra este maldito bicho", publicó una prima.