Las mujeres ganan terreno en el fútbol internacional

Para la árbitra francesa Stephanie Frappart, ser la primera no es nada nuevo, pues a sus 38 años, ya ha hecho historia dentro del fútbol europeo, al convertirse en la primera mujer en arbitrar un partido de la Supercopa en 2019 y de la Liga de Campeones en 2020.

”Conocemos la presión”, dijo la francesa a la BBC, antes del inicio de la Copa del Mundo, torneo en el que volvió a hacer historia al convertirse, este uno de diciembre, en la primera mujer en arbitrar un partido en esta competición masculina, considerada por muchos especialistas, el torneo más importante de todo el deporte.

Roberto Moreno también conoce la presión del evento. El árbitro panameño formó parte de los seleccionados para arbitrar el Mundial de Brasil 2014.

Moreno, quién habló en exclusiva con La Estrella de Panamá, definió la experiencia como algo indescriptible. “No es lo mismo manejar un auto en la calle, que manejar en la Fórmula 1”, dijo, apuntando que la presión y las expectativas que se ejercen sobre los colegiados es muy alta.

Frappart, Karen Díaz Medina y Neuza Back, quienes arbitraron el encuentro de Costa Rica y Alemania, son mujeres que se han dedicado a romper las barreras del deporte a lo largo de su trayectoria.

Díaz, quien tiene una carrera de más de 12 años, comenzó su labor en el fútbol mexicano casi por accidente, pues al estar laborando en una cafetería de Little Sports Center, recibió la noticia de que el árbitro designado no llegó al partido, lo que llevó al administrador de la liga a consultarle si quería arbitrar el encuentro. “El administrador de la liga me preguntó si quería arbitrar el partido y le dije que sí. Me gustó, me pagaron por hacer algo que disfrutaba mucho. A partir de ese momento me asignaron más juegos cada semana y con el dinero ganado pude pagar la Universidad”, comentó la mexicana en entrevista con la Confederación de Fútbol de la Asociación del Norte, Centroamérica y el Caribe (Concacaf). Esta decisión, un año después de recibir su certificado de árbitro asistente de la Federación Internacional de Fútbol Asociación, la conduciría a ser la primera mujer en pitar un partido de vuelta en la final de la liga mexicana.

La brasileña Neuza Back tampoco es una novata en temas de arbitraje. Inició su carrera en 2005 y recibió la oportunidad de ser una de las integrantes de la primera terna de mujeres que arbitró un partido de la versión masculina de la Copa Libertadores de América, en 2021.

Un deporte más inclusivo

“En años anteriores no se permitía que los hombres dirigieran el torneo femenino, ni las mujeres el masculino, pero la FIFA está apostando por la igualdad”, relató Moreno.

Para el veterano colegiado, cualquier tipo de discriminación por género dentro de los cuerpos arbitrales está mal. “A los hombres les dan la oportunidad de arbitrar y fallan, entonces por qué no podemos darle la oportunidad a una mujer, que también tiene la capacidad”, cuestionó el especialista.

El colonense, añadió que en el fútbol debe predominar la capacidad, no el género y que, las seis mujeres escogidas para formar parte de los 36 árbitros seleccionados, tienen la misma “condición física y técnica”, que los hombres.

Al hablar del proceso que las colegiadas tuvieron que atravesar para ser selecciones, Moreno aseguró que se les somete a las mismas pruebas físicas que los hombres, debieron permanecer arbitrando durante cuatro años en la “elite de su país” y en las confederaciones, como la Liga de Campeones, la Copa de Oro, la Concacaf y otros.

“Esa evaluación se hace hasta que se consigue un ‘ranking’ de las mejores evaluaciones físicas y técnicas de cada partido que dirigen y su capacidad para hablar más de un idioma. De allí se preseleccionan a 53 árbitros, de los cuales saldrán 36 elegidos”, detalló a este medio.

Más oportunidades

Neuza Back explicó en una entrevista con la Agencia EFE, aunque la discriminación dentro del deporte es cada vez menos frecuente, siguen habiendo momentos en los que se enfrenta al prejuicio de algunas personas. “Cuando paso por una situación comprometedora, donde el prejuicio se presenta de una forma velada, con chistes de mal gusto o hasta miradas, solamente pienso que lo que alguien piensa o diga de mí no me define”, dijo.

Algo que, a criterio de la árbitra, se enfrenta haciendo un “buen trabajo” y “tomando decisiones acertadas dentro de la cancha”.

Opinión que comparte la francesa Frappart. “Debemos estar tranquilas, centradas, concentradas, y no pensar demasiado en los medios de comunicación y en todo lo demás, solo estar concentradas en lo que ocurre en el campo”, relató a la BBC.

La mexicana Díaz espera que su participación dentro de la Copa del Mundo masculina, haya servido como un ejemplo para otras niñas. Quiero “demostrarles que los sueños se hacen realidad si te esfuerzas y amas lo que haces”, concluyó.