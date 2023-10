Reconstrucción del estadio 'Toco' Castillo lleva 45% de avance, en seis años

En marzo de 2017 la cerca perimetral del estadio Temístocles Toco Castillo estaba destrozada, solo funcionaban 26 de las 60 lámparas que poseía, el muro lateral izquierdo del recinto deportivo amenazaba con caerse en cualquier momento y usar sus gradas era "peligroso", asegura un informe emitido por el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), en aquellas fechas.

Seis meses después, el Instituto Panameño de Deportes y Recreación (Pandeportes) anunció que se construiría un nuevo estadio, con un coste de $4.4 millones, comenzando con la remoción de tierras, en enero de 2018. Pero la falta de pagos y otros obstáculos, como la pandemia, han hecho que este proyecto se haya ido dilatando y encareciendo su precio.

En la actualidad, la obra presenta un 45% de avance, tiene un coste cercano a los $8 millones y se espera esté finalizada en el primer trimestre de 2024, aunque la fecha de finalización se ha ido moviendo, desde que se inició el proyecto.

"El presupuesto de unos 8 millones de dólares estaba y que era hora de finalizar la obra que llevaba varios años paralizada", dijo el diputado y exdirector de Pandeportes, Héctor Brands, durante una gira de trabajo, el pasado 29 de septiembre.

La alteración en la fecha de entrega fue criticada por el presidente de la Liga Provincial de Fútbol de Veraguas, Benigno Rujano, quien pidió a los diputados y encargados del proyecto que se "cumpla la fecha de entrega", pues "ya son muchas las promesas".

Estas inquietudes fueron recogidas por el diputado Brands, el cual confirmó que la construcción "Tiene presupuesto asegurado y no debe haber excusas, solo pido que se debe estar pendiente y no se politice esto, pues las aguas pluviales o drenajes han tenido que ser dirigidas a otra parte y el Municipio debe estar en pro del deporte y no estancar la obra que es de todos".

Donaldo González, quien es entrenador de porteros en la selección nacional mayor de fútbol, mostró su optimismo ante el presupuesto asignado para la finalización de la obra. "Esperemos que se cumpla lo prometido y puedan desarrollar el fútbol y apoyar otras disciplinas que tanto se necesita en Veraguas", dijo.

Losef Friedman, director de Arquitectura e Ingeniería de Pandeportes, señaló que se tiene previsto instalar el techo del estadio entre octubre y diciembre y que la grama, la cual se encuentra en refrigeración, en Tocumen, se pondrá en diciembre.