Panamá gana su primera medalla de oro en los Juegos Suramericanos 2022

La panameña, Daniela Rodríguez, ganó este miércoles su primera medalla de oro en la disciplina de Taekwondo Poomsae, la tercera en el medallero para Panamá, en los XII Juegos Suramericanos Asunción, que se celebran en Paraguay del 1 al 15 de octubre próximo.

Daniela Rodríguez, atleta panameña gana medalla de oro en los XII Juegos Suramericanos. Redes Sociales

El Comité Olímpico de Panamá informó, a través de sus redes sociales, que Rodríguez obtuvo tres triunfos. El primero fue contra Fernanda Melillo, de Venezuela, con puntaje 7.05 vs 7.17 para Panamá; el siguiente rival fue la peruana, Carmela De La Barra, con puntaje 7.08 vs 7.26 para Panamá, y en la semifinal y tercer rival fue por Argentina, Margarita Echeverría, con 7.21 vs 7.27 para Panamá.

¡¡¡Panamá se cuelga el oro con Daniela Rodríguez 🇵🇦!!!



Daniela Rodríguez obtuvo 3 triunfos en Taekwondo Poomsae y obtuvo la medalla de oro para Panamá 🇵🇦 🥇 pic.twitter.com/IjDbEMAL1g — Comité Olímpico PAN (@COlimpicoPanama) October 5, 2022

En esgrima, Panamá también logró alzar una medalla de bronce, en sable individual femenino, por Eileen Grench, luego de disputar las semifinales contra la colombiana, Jessica Morales. Mientras que en los octavos de final superó a María Pérez de Argentina 15-12 y en ronda de 16 venció a Camila Torrico de Bolivia 15-8 ; en fase de poules obtuvo tres triunfos de cuatro enfrentamientos.

La esgrimista panameña, Eileen Grench, gana medalla de bronce. Redes Sociales

Con las medallas de Rodríguez y Grench, Panamá suma un total de tres medallas, siendo la primera de bronce lograda por Héctor Cención, en Karate masculino.