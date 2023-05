Rusia gana recurso contra la exclusión de su Comité Paralímpico por la guerra en Ucrania

Un "tecnicismo" hizo que la corte anulara la decisión, ya que la acusación no es válida al no ser una obligación jurídica entre firmantes

Rusia ganó este viernes el recurso que presentó ante el tribunal de apelaciones del Comité Paralímpico Internacional (IPC) por la exclusión de sus deportistas paralímpicos por la guerra en Ucrania.

La corte anuló por un "tecnicismo" la decisión del IPC de suspender en noviembre pasado al Comité Paralímpico Ruso (CPR).

En particular, explicó que la acusación de violar la tregua olímpica no es válida, ya que esa no es una obligación jurídica para los países firmantes.

"Involucrar a los paralímpicos en asuntos políticos entre Estados es algo bajo e indigno para el movimiento olímpico. El deporte es su vida", dijo Oleg Matitsin, ministro de Deportes ruso.

Los deportistas paralímpicos rusos, que ya no pudieron participar en los Juegos de Invierno de Pekín (2022), aún no podrán regresar a la competición internacional.

Se perderán también los Mundiales de Atletismo que se celebrarán en París del 8 al 17 de julio.

La Asamblea General de la IPC estudiará la posible restitución del comité ruso en la reunión que celebrará en septiembre próximo.

No obstante, el presidente del IPC, Andrew Parsons, ya adelantó este viernes que no está de acuerdo con el fallo del tribunal de apelaciones y que su equipo tiene previsto aportar más evidencias para respaldar su decisión.

En su momento Matitsin advirtió de que Moscú no aceptará "la politización del deporte" y calificó la decisión del IPC de "infundada y sesgada".

El equipo paralímpico ruso, que se perdió los Juegos de Río, participó en calidad de neutral en los Juegos de Tokio, donde quedó en cuarto lugar en el medallero.