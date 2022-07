Panamá hace los deberes y derrota a Paraguay en duelo eliminatorio

La selección de baloncesto de Panamá derrotó este jueves por 81-54 a la de Paraguay en la tercera ventana del clasificatorio para el Mundial que organizarán en 2023 Filipinas, Japón e Indonesia.

Con el triunfo, el elenco panameño aseguró su continuidad para la cuarta ventana de las eliminatorias, que se disputarán del 22 al 30 de agosto.

Paraguay abrió ventaja a través de Vincenzo Orchipinti, pero la replica llegó pronto a través del armador Trevor Gaskins, quien anotó dos triples consecutivos.

Con ritmo acelerado los panameños ganaron la primera parte por 22-18 y gracias a un afinado Gaskins detrás de la línea de tres puntos.

La segunda manga fue toda para los panameños, que aprovecharon los errores de Paraguay para poner más distancia en la pizarra hasta abrir diferencias con un parcial de 28-7.

Al descanso el equipo panameño, dirigido por el puertorriqueño Flor Mélendez, ya ganaba 50-25.

El tercer periodo también fue para el elenco de casa, aunque perdió precisión lo que fue aprovechado por los paraguayos para recortar la ventaja del rival.

El armador Gaskins fue la bujía que llevó al equipo a tomar una ventaja de 31 puntos hasta dejar la manga en 18-11, con un saldo positivo de 68-36.

Para la cuarta parte del duelo, Meléndez le dio descanso a sus titulares pensando en el juego hoque del domingo frente a Argentina.

Los panameños sacaron el pie del acelerador. Solo anotaron 13 puntos contra 18 del rival.

La victoria de los de casa se selló con un abultado 81-54.

Panamá estructuró su triunfo con Trevor Gaskins, que aportó 17 puntos y seis asistencias. Ernesto Oglivie generó un doble-doble con 14 puntos y 11 rebotes, y Javier Carter sumó 12 unidades.

Por Paraguay destacaron: Fernando Dose con 12 puntos y siete rebotes, y Juan Bautista Poisson con 9 y 5.

- Ficha técnica:

81. Panamá (22+28+18+13). Javier Carter (12), Trevor Gaskins (17), Ricardo Lindo (4),Eugenio Luzcando (9),Ernesto Oglivie (14), Josimar Ayarza (2), Alejandro Grant (4), Isacc Hall (1), Jonathan King (2), Edward López (1), Akill Mitchell (7), Eric Romero(6).

54. Paraguay (18+7+11+18). Fernando Dose (12), Rodney Mercado (6), Vincenzo Orchipinti (3), Gabriel Peralta (8), Edgar Riveros (2), Luis Ljubetic(5), Adolfo López (2), Jorge Martínez (2), Juan Poisson (9), Jorge Sequera (5)

Árbitros: Alexis Mercado Pachecho (PR), Mariper Malo (CAN) y Jayson Still (CAN).