Yamy Araúz de Blandón: Cada candidato del partido tiene que buscar sus votos

Yamy Araúz de Blandón busca llegar a la Asamblea Nacional como parte de la alianza entre el Partido Panameñista y Cambio Democrático. Postulada en el circuito 8-3, asegura que va a plantear una reducción del presupuesto del Órgano Legislativo y habló de las acusaciones contra su partido, por supuestamente querer sacar de la carrera presidencial al candidato de Realizando Metas, José Raúl Mulino.

Puntualmente reaccionó a las declaraciones del excanciller y copartidario José Miguel Alemán, que acusó esta semana a la alta diligencia del panameñismo y al expresidente Juan Carlos Varela de buscar “inhabilitar” a Mulino por la vía judicial.

La candidata calificó las declaraciones de Alemán como “una locura” y afirmó que su colectivo va a participar, indistintamente de la decisión de la Corte Suprema de Justicia, que debe fallar sobre la decisión del Tribunal Electoral en habilitar la candidatura de Mulino.

“Estamos preparados para ganar una elección y no creo que el expresidente Varela ni nadie en el partido está involucrado en una decisión como esta. Nuestro partido está preparado para ganar las elecciones, corra Mulino o no. Hay que dejar que la justicia haga su trabajo”, dijo Araúz.

Sobre si su campaña corre con ventaja en el 8-3 por ser esposa del aspirante a la vicepresidencia, José Isabel Blandon, la también abogada dijo que se “ha ganado” el espacio dentro del partido y su candidatura fue resultado de las elecciones primarias.

“En el partido conocen mi trayectoria y siempre he caminado al lado de mi esposo. Su visión de país coincide con la que yo creo. Dentro del partido no hay ninguna duda que yo busco mis votos y que he trabajado por estar en esta posición”, remarcó.

A pesar de la crecientes críticas a los partidos políticos tradicionales y los escándalos en los que se han visto envueltos, Araúz considera que estos no debe ser “satanizados” y aclaró que no pedirá el voto plancha en su circuito. “Tengo amigos en el partido que están corriendo en el 8-3, camino con ellos, pero cada uno tiene que hablar de su propuesta y comprometerse. El problema es pedir votar en plancha y no saber cuál es el compromiso de mi compañero, cada uno tiene que dar la cara”, dijo.

Araúz también habló de su postura en torno a la Caja de Seguro Social, el problema del alto costo de los medicamentos y su planteamiento para modificar la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia. Puede ver la entrevista completa en todas las plataformas digitales de La Estrella de Panamá.