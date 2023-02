LeBron comanda el All-Star de Salt Lake City sin Durant y Curry

Con LeBron James ya como máximo anotador de la historia, la NBA desembarca este fin de semana en Salt Lake City (EE.UU.) para una edición del All-Star marcada por la ausencia de figuras lesionadas como Kevin Durant o Stephen Curry.

Del 17 al 19 de febrero, el hogar de los Utah Jazz acogerá este All-Star cuyo plato fuerte llegará el domingo con el partido entre los equipos capitaneados por LeBron (Los Angeles Lakers) y Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks).

Una de las novedades de este All-Star es que los capitanes elegirán por turnos a sus equipos justo antes de empezar el partido, como si se tratara de una 'pachanga' en el colegio y cada uno de ellos escogiera entre sus amigos para formar sus respectivos conjuntos.

Además de LeBron, en el Oeste fueron escogidos como titulares Nikola Jokic (Denver Nuggets), Stephen Curry (Golden State Warriors), Luka Doncic (Dallas Mavericks) y Zion Williamson (New Orleans Pelicans).

Jayson Tatum (Boston Celtics), Kevin Durant (Brooklyn Nets, ahora en Phoenix Suns), Kyrie Irving (Brooklyn Nets, ahora en Dallas Mavericks) y Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers) fueron seleccionados en el Este junto a Antetokounmpo para el quinteto titular.

Eso no significa que vayan a agruparse en bloques del Este contra el Oeste ya que en 2018 la NBA cambió el formato y cada capitán puede escoger a los jugadores que prefiera sin importar la conferencia.

En cuanto a los reservas, en el Oeste figuran Ja Morant (Memphis Grizzlies), Paul George (Los Angeles Clippers), Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder), Jaren Jackson Jr. (Memphis Grizzlies), Damian Lillard (Portland Trail Blazers), Lauri Markkanen (Utah Jazz) y Domantas Sabonis (Sacramento Kings).

Y en el Este, el banquillo quedó formado por Joel Embiid (Philadelphia 76ers), Bam Adebayo (Miami Heat), Jaylen Brown (Boston Celtics), DeMar DeRozan (Chicago Bulls), Tyrese Haliburton (Indiana Pacers), Jrue Holiday (Milwaukee Bucks) y Julius Randle (New York Knicks).

Sin embargo, Durant, Curry y Williamson serán baja por lesión por lo que la NBA seleccionó a Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves), De'Aaron Fox (Sacramento Kings) y Pascal Siakam (Toronto Raptors) como sustitutos.

Estos tres jugadores serán reservas de manera que los puestos de los tres lesionados como titulares del All-Star los ocuparán Embiid, Markkanen y Morant.

Es posible que haya más bajas de última hora porque Embiid aseguró este miércoles que todavía no sabe si estará en Salt Lake City por sus molestias en el pie.

Además de batirle como máximo anotador de la historia, LeBron igualó este año a Kareem Abdul-Jabbar como el jugador con más selecciones para el All-Star (19).

LeBron ha sido elegido en seis ocasiones consecutivas como capitán desde que la NBA cambió el formato del All-Star y su equipo ha ganado todas los partidos hasta ahora.

Mike Malone (Denver Nuggets) será el técnico de Team LeBron mientras que Joe Mazzulla (Boston Celtics) dirigirá a Team Antetokounmpo.

LUJO EN EL TRIPLE, INCÓGNITA EN LOS MATES

En la edad de oro del tiro exterior en la NBA, el concurso de triples del All-Star presentará una lista espléndida con muchos nombres en mayúsculas.

Así, Tyrese Haliburton (Indiana Pacers), Tyler Herro (Miami Heat), Buddy Hield (Indiana Pacers), Kevin Huerter (Sacramento Kings), Damian Lillard (Portland Trail Blazers), Lauri Markkanen (Utah Jazz), Anfernee Simons (Portland Trail Blazers) y Jayson Tatum (Boston Celtics) competirán por ver quién es el sucesor del latino Karl Anthony Towns (Minnesota Timberwolves), que se impuso el año pasado.

Más dudas suscita el concurso de mates, en declive en los últimos años y con muchas voces en la NBA pidiendo cambios.

Kenyon Martin Jr. (Houston Rockets), Mac McClung (Philadelphia 76ers), Trey Murphy III (New Orleans Pelicans) y Jericho Sims (New York Knicks) se verán las caras para tomar el testigo del vencedor en 2022, Obi Toppin (New York Knicks).

Con multitud de eventos a lo largo del fin de semana, los fans españoles tendrán un punto de interés el viernes en el torneo entre novatos y jugadores de segundo año ya que Pau Gasol será uno de los entrenadores en esa competición.