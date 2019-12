Una inolvidable década de Series Mundiales

2015. Reales sobre Mets, 4-1. Quizás si Matt Harvey no hubiese convencido a Terry Collins de dejarlo para el noveno “inning” del Juego 5 en Citi Field, esta serie hubiese terminado más arriba en esta lista. (Porque quizás el dominicano Jeurys Familia no abre el “inning” dando boleto y recibiendo un doble. Pero quién sabe, quizás sí). Lo cierto es que los Mets no pudieron mandar la serie de vuelta a Kansas City, pues los Reales empataron la pizarra en la alta del noveno y luego lo ganaron anotando cinco en el 12do para asegurar su primera Serie Mundial en 30 años.