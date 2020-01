Kobe Bryant, posible logo de la NBA

Un trágico accidente en helicóptero cobró la vida de la estrella baloncestista Kobe Bryant, de su hija Gianna y siete personas que estaban a bordo durante el hecho, que ocurrió este domingo, en la localidad de Calabasas, California, Estados Unidos.

Bryant falleció a la edad 41 años, este domingo, en un accidente en helicóptero. EFE

Tras darse a conocer el suceso, se creó una campaña a través de redes sociales, liderada por los fanáticos y allegados de Bryant, quienes solicitan que se reemplace el logo actual de la Asociación Nacional de Básquet de Estados Unidos (NBA, por sus siglas en inglés), por la imagen de Kobe, quien también era conocido como 'La Mamba Negra'.

El símbolo vigente de la liga estadounidense de baloncesto pertenece a la silueta de Jerry West, una gloria de los Lakers de la década del 60. El exjugador tiene actualmente 81 años.

Varios famosos se han pronunciado y han manifestado su apoyo con respecto a la iniciativa, como es el caso del rapero estadounidense Snoop Dogg, quien apareció en el programa “Undisputed” de FS1 y habló sobre la muerte de Bryant, con quien mantenía una amistad cercana, de acuerdo al diario deportivo Marca.

“Sigo intentando procesar esto. Un gran amigo mío, me encantó su transformación para ser uno de los grandes. Cuando llegó a L.A., no era grande, era un chico que aprendía y cometía errores; yo era igual un chico en ese mismo tiempo. Fue lindo ver su historia, la mía y se convertía en una leyenda, un padre, un mentor y ser un verdadero líder. Se me rompió el corazón porque sabía que él no había terminado”, rememoró durante la entrevista.

En cuanto al cambio del logo, el rapero manifestó estar de acuerdo. “Creo que la NBA debería cambiar su logo y no solo lo digo, creo que Michael Jordan ya tenía su logo en sus zapatos, que están en todos lados, pero creo que Jordan entendería eso, dénle eso a mi hermano pequeño. Los jugadores actuales admiraban a Kobe, Jordan fue una generación atrás, no lo vieron como vieron a Kobe. Creo que sería el gesto correcto para la liga. Jerry West ya les dio el visto bueno, así que hay que hacerlo”.

Kobe Bean Bryant (Filadelfia, Pensilvania, 23 de agosto de 1978) fue un baloncestista estadounidense que disputó veinte temporadas en la NBA, todas ellas en Los Angeles Lakers, desde 1996 hasta 2016. Era hijo del exjugador de la NBA Joe Bryant.

El logo actual pertenece a Jerry West. Redes sociales

El astro del baloncesto se retiró el 13 de abril de 2016, al final de la temporada regular, donde su equipo no clasificó para los playoffs, en un partido histórico con 60 puntos en su cuenta, siendo un récord histórico para un jugador en el partido de su retiro.

El 18 de diciembre de 2017, sus camisetas con los números 8 y 24 fueron retiradas por Los Angeles Lakers, siendo la primera vez, en la historia de la liga, que a un jugador le retiran dos números del mismo equipo.