Edis González, el herrerano que lanzó un 'no hitter'en la pelota mayor

González hizo 78 lanzamientos, 57 de ellos 'strikes', ponchó a 17 contrarios y boleó a Francisco Barahona. Cedida

El béisbol ha sido uno de los deportes que más satisfacciones le ha dado al fanático panameño, principalmente en los campeonatos nacionales de la categoría mayor, donde el regionalismo fluye con relativa facilidad.

Las páginas escritas han sido innumerables en diferentes aristas; una de ellas en el departamento de serpentinas donde se han producido 23 no hitters, una de las principales joyas del pitcheo.

Uno de los protagonistas de estos partidos fue el herrerano Edis González, quien el 3 de abril de 1985 tiró el número 14 en la historia de la pelota local, convirtiéndose en uno de los lanzadores más jóvenes en hacerlo.

Precisamente, el mes de abril ha sido uno de los más prolíficos en esa dirección, aunque en la historia de los partidos 'sin hits y sin carreras' registrados, también se produjeron en los meses de febrero y marzo.

Veamos la historia de Edis González, considerado uno de los mejores tiradores del béisbol nacional, y quien aprovechó su prematura salida de los diamantes para graduarse de licenciado en turismo e instruirse como técnico de pitcheo.

Partidos para la historia

Edis recién había cumplido 19 años el día anterior, cuando se vio, sin estar consciente al principio, a las puertas del salón de los inmortales de los torneos de la categoría mayor.

“Estaba lanzando un partido como normalmente lo hacía y creo que en el séptimo (episodio), alguien me dijo que mirara el tablero y, cuando lo hice, me dije: ¡Miércoles!”, rememoró González.

“Después de que pasan los años, uno se da cuenta de lo que hizo; de que se ganaron muchos juegos y se valoran más las cosas, pero sin llegar a la vanidad”, anotó.

Esa noche, Edis enfrentaba a un equipo 'flojo' en el pitcheo, pero con algo de poder en el bateo, con figuras como Germán Obando, Coco Sharp y Francisco 'Chico' Barahona.

“Recuerdo tantas cosas de ese día, pero hay dos con las que me quedo. Los 17 ponches que metí y el batazo de Alfredo Garay por la raya de la banda contraria. Héctor De León se tiró de cabeza y logró atraparla. Siempre en este tipo de partidos sale una jugada clave”, añadió.

Según el periodista experto en estadísticas de la pelota nacional José Otero, el herrerano lanzó las nueve entradas, combinado en la batería con el receptor Manuel Rodríguez, en dos horas y 33 minutos en el estadio Rico Cedeño.

Hizo 78 lanzamientos, 57 de ellos strikes, ponchó a 17 contrarios y boleó a uno (Francisco Barahona), quien después fue puesto fuera en la segunda.

Edis era uno de los más cotizados lanzadores del equipo herrerano, recién la temporada pasada había sido nombrado 'novato del año' y se le consideraba uno de los que más duro tiraba a nivel nacional, junto al veragüense Orlando Cano.

Ese año de 1985, también le tocó lanzar el partido de campeonato frente a la selección de Veraguas, en el estadio capitalino Juan Demóstenes Arosemena.

“Había perdido el segundo o tercer encuentro (2 por 1) frente a Orlando Cano y me tocaba el sexto, nuevamente contra él, pero el director (Manuel Díaz) 'Copa' Castillo no me quiso poner, porque para el día siguiente ellos no tendrían lanzadores”, recordó.

“Y fue así. En el noveno íbamos ganando 8 a 0, con dos imparables de Eric Espino, quien me dio otro en el noveno y creo que Aneldo Maloff pegó uno. Al final, el partido terminó 8 carreras por 2”, precisó.

Dos años después estuvo a punto de recetarle la dosis a la novena de Coclé, pero un batazo al jardín central de René González, cortó como “una trompada” esa posibilidad.

“Oliver De Gracia trató de atraparla tirándose de cabeza, pero no pudo. Hubiera sido una proeza y empatado a Blake”, sostuvo.

El capitalino Roy Blake es el único lanzador con dos no hit, no run en la historia del béisbol mayor. Lo hizo en 1974 frente a Chiriquí y cuatro años después ante Panamá Oeste.

“Insisto en que estos partidos tienen mucho más significados a través de los años, por la calidad de pelota que se jugaba”, matizó.

Edis era uno de los más cotizados lanzadores del equipo herrerano y fue 'novato del año'. Cedida

Edis fue dominante en el montículo, pero reconoció que hubo peloteros difíciles, como el veragüense Eric Espino y el santeño José Solís, porque “bateaban para todos lados y por eso no podías lanzarles en una sola zona”, precisó.

También estaba el chiricano Virgilio Kaa, quien “bateaba mucho para el derecho. Le lanzabas por adentro del plato, pero se preparaba para eso y bateaba unas líneas terribles por arriba de la tercera base”, ahondó.

Un retiro prematuro

Edis no se retiró voluntariamente del deporte que siempre amó, sino que se vio forzado a ello. “En realidad no me retiré, ya que en 1995 me lesioné el brazo y no tuve la oportunidad de darle vuelta al diamante”, señaló.

“Apenas iba a cumplir 30 años. Lo que pasó fue que participé en el Mundial de 1994 y no se me dio el descanso necesario, y (a partir de) allí empecé a tener una molestia en la parte de atrás del hombro”, recordó.

Trató de volver dos años después y se ganó el puesto, pero la dirección estaba a cargo del técnico Rutherford 'Chico' Salmon, quien le pedía lanzamientos de 90 millas.

“Había perdido un poco de velocidad, pero no la efectividad. Al dejarme por fuera, decepcionado me alejé de los estadios por unos tres años, en los que tomé un curso de instrucción en República Dominicana con los Rays de Tampa”, explicó.

Hace poco cumplió tres décadas de trabajar en el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (Mida), labor que combina con la instrucción en las categorías menores, principalmente.

Ahora, su satisfacción es trabajar con los niños en el sistema de las pequeñas ligas, que le ha permitido junto a Manuel Rodríguez conquistar títulos a nivel internacional.

También ha laborado como instructor en los equipos juveniles de Chiriquí Occidente (2017) y Colón (2018).

A un paso de ser firmado

Edis, como muchos jóvenes talentosos del béisbol, fue tentado a firmar para jugar pelota en el béisbol estadounidense, pero no llegó a hacerlo.

“Me arrepiento de no haber firmado como profesional. Iba directo para Estados Unidos al equipo rookie de los Piratas, pero Dios sabe cómo hace las cosas”, expresó.

González, todo un maestro en el arte de la conversación, se mantiene silencioso por varios segundos, y luego dijo: “Me faltó la figura paterna que me dijera 'dale, vete', ya que mi mamá se puso nostálgica”, rememoró.

“Pagué el precio de mi juventud. Cualquiera, en ese tiempo, no era atrevido”, concluyó.

1985

Año en el que le tocó lanzar el partido de campeonato frente a la selección de Veraguas, en el estadio capitalino Juan Demóstenes Arosemena. Ganaron 8 carreras a 2.

1995

Año en el que debió retirarse del deporte que amaba, por una lesión de brazo.