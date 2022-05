Dirigente de los Mellizos dice que Correa está cerca de regresar al juego

El dirigente de los Mellizos de Minnesota, Rocco Baldelli, informó este martes que el torpedero puertorriqueño Carlos Correa está muy cerca de unirse nuevamente al equipo, tras sufrir una lesión en el dedo medio de su mano derecha.

“Correa está muy cerca de regresar", dijo Baldelli según MLB.com, quien agregó que el estelar jugador podría ver acción en la serie que disputan ante los Atléticos de Oakland.

Los Mellizos colocaron a Correa luego de que fuera golpeado por un lanzamiento del relevista de los Orioles de Baltimore, Bryan Baker, el pasado jueves 5 de mayo y aunque no presentó fractura, el dolor y la inflamación impidieron que el jugador pudiera actuar con el equipo.

“Pensé que iba a sanar más rápido, pero no estoy ahí todavía. Me sigue doliendo. Cuando trato de agarrar el bate, aún me duele. No voy a poder ayudar al equipo si salgo a jugar lesionado”, reveló Correa posteriormente sobre su condición.

Los Mellizos apostaron al talento del jugador de 27 años, nacido en Ponce, Puerto Rico, otorgándole un contrato de 105.3 millones de dólares por tres años en la pasada agencia libre de las Grandes Ligas.

En sus primeros 24 compromisos con el club de la División Central de la Liga Americana, Correa batea para promedio de .225 con dos jonrones y 11 remolcadas