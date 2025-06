‘Lo que se quiera mejorar, lo voy a apoyar, pero que no se vulnere el derecho a la educación’

Usted fue uno de los diputados que votó a favor de la actual Ley 462 de la CSS. Al ver el descontento ciudadano y las protestas a nivel nacional, ¿sigue apoyando la legislación?

¿Cuáles son los puntos que se podrían mejorar?

Dirigentes magisteriales afirman que se jubilarán con menos dinero, ¿es cierto?

Los maestros han mencionado que la ley CSS afecta el Plan de Retiro Anticipado Autofinanciable (PRAA). ¿Se han acercado o ha tenido alguna conversación con los docentes sobre cuáles son las cosas que esperan de la Asamblea?

La ley no toca nada del PRAA. Yo me he puesto a disposición. Creo que como Asamblea tenemos que saber jugar un rol y yo he propuesto que ese es el rol que debemos jugar, un rol de apertura al diálogo, de apertura a poder escucharnos, a poder entendernos. Que nos traigan las propuestas y nosotros vamos a trabajarlas.

Tengo el compromiso para mejorar lo que hay que mejorar, lo que hay que cambiar de la ley, pero también debo decirlo... muchos argumentos han venido con una base que nace de la desinformación. Me dicen, ‘es que yo quiero que cambie el tema de los beneficiarios porque ahora está limitado, ustedes lo limitaron a 3 beneficiarios por asegurado’. Eso no es así, nadie limitó a los beneficiarios. Yo no puedo cambiar eso si no está en la ley. También me pasó con una docente que me decía que como era un ahorro, cuando acababas tu ahorro te quedabas sin jubilación. Tampoco es cierto. No puedo cambiar eso si eso es falso.

Cuando nos sentamos a conversar nos damos cuenta de que hay mucha desinformación. Todo lo que se quiera mejorar en la ley, yo lo voy a apoyar, pero lo único que pido en este momento es que no se vulnere el derecho a la educación. Tenemos que entender que así como el diputado que no va, no cobra, el docente que no va, no cobra.