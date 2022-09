Randall Delgado, otrora lanzador de los Diamondbacks de Arizona de las Grandes Ligas, afirmó este miércoles que la novena panameña tiene todas las herramientas para volver a jugar en el Clásico Mundial de Béisbol.

"El cuerpo técnico nos debe guiar por el camino para volver al Clásico Mundial, yo veo el equipo formado para conseguirlo, pero siempre aprendiendo de los errores que nos dejaron fuera de las pasadas competencias y este año espero que sea diferente", dijo el diestro lanzador nacido en Las Tablas, provincia panameña de Los Santos.

Delgado, uno de las figuras panameñas con experiencia en las Ligas Mayores, ponderó el trabajo del cuerpo técnico panameño, comandado en esta ocasión por Luis Ortiz.

Panamá intenta volver a jugar un Clásico Mundial de Béisbol, en el formato de clasificación, aunque estuvo por invitación en las ediciones de 2006-2009.

Apuntó que la emoción que tiene es muy grande, debido a que será su primera oportunidad de representar a Panamá en la eliminatoria para el Clásico Mundial de Béisbol.

"Estoy muy emocionado y un poco ansioso, porque el torneo está a la vuelta de la esquina, en cuanto al grupo estamos con una vibra positiva, el equipo está bueno, los chicos están con ganas de competir y eso es muy importante", indicó.

Delgado adelantó que está preparado para los roles de relevo largo o cerrador del equipo y que en estos momentos el estado de su brazo de lanzar es óptimo.

"Como abridor no me veo todavía, prefiero el relevo largo por la preparación que tuve este año, no quiero llevar tan rápido las cosas, llegar a 80 a o 100 lanzamientos es el objetivo, creo que puedo ir varios episodios y ayudar al equipo en eso", comentó.

Agregó que una de las claves del equipo es "la combinación de jugadores con experiencia y juventud" y que tuvieron suficiente tiempo para prepararse.

"Mi experiencia puede ayudar a los otros lanzadores, que tienen menos recorrido, con ciertas técnicas y palabras, que nos puedan ayudar para clasificar", acotó.

El jugador apuntó que esta semana el grupo comenzará con los partidos interescuadras y eso "dará ese sentido de competencia de cara al torneo".

Panamá ha sido sede de dos clasificatorios al Clásico Mundial de Béisbol, en 2013-2017, en ambas han quedado fuera de la gran fiesta.

En cuanto a su posible regreso al béisbol de las Grandes Ligas, Delgado apuntó que el trabajo que se haga con la selección de Panamá y la Liga Invernal será muy importante para ese retorno deseado.

"Estoy enfocado en lo que será el 2023 respecto a mi carrera profesional con un equipo afiliado a las Grandes Ligas", puntualizó.

Delgado, en ocho temporadas en las Grandes Ligas, jugó con los Bravos de Atlanta y Diamondbacks de Arizona y en 162 juegos tiene promedio de carreras limpias de 4.10, 30 triunfos y 29 derrotas y 465 ponches en 542.2 episodios lanzados.