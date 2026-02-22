Más allá de los 7 hits: El legado y la huella de Rennie Stennett en el béisbol

Renaldo Antonio Stennett Porte, conocido en el béisbol profesional como Rennie Stennett, nació el 5 de abril de 1949 en la provincia de Colón, Panamá. Desde muy joven mostró condiciones excepcionales para el béisbol, lo que llamó la atención de organizaciones de Grandes Ligas. El 12 de febrero de 1969, fue firmado como pelotero profesional por los Piratas de Pittsburgh, organización que apostó por su talento y le otorgó un bono de 1,500 dólares.

Tras su firma profesional, inició su recorrido por el sistema de ligas menores, donde fue puliendo su juego gracias a su velocidad, contacto oportuno y versatilidad defensiva. Su constancia le permitió ascender rápidamente dentro de la organización hasta debutar en las Grandes Ligas el 10 de julio de 1971 a la edad de 20 años y 96 días. Aquel día alineó como primer bate y jugando en la segunda base y se fue en blanco en cuatro turnos. Aquel día marcó la carrera de Stennett, pues lograba integrar a uno de los equipos más competitivos de la época.

En esa Temporada de 1971 jugó apenas 50 juegos y tuvo un promedio de bateo de .353. Eso no le sirvió al joven pelotero para ser incluido en el roster de postemporada. Ese año, los Piratas ganaron la Serie Mundial al derrotar a los Orioles de Baltimore.

Aunque no formó parte de ese equipo que ganó el Clásico de Otoño, en su palmarés tiene dos anillos, el de 1971 y el de 1979, dejando su nombre inscrito en la historia del club.

Para la Temporada de 1972, Rennie ya se asentaba en las mayores, jugando en el campocorto, segunda base, inclusive, en los jardines.

El 16 de septiembre de 1975, Rennie Stennett escribió su nombre con letras doradas en los libros de récords de las Grandes Ligas. Aquel día registró una jornada perfecta, al batear 7 imparables en 7 turnos en un juego de nueve entradas; hazaña inédita hasta hoy. Aquella actuación no solo fue un logro individual extraordinario, sino también un símbolo del impacto que los peloteros panameños en el béisbol de élite.

Aquel días los Piratas derrotaron 22 a 0 a los los Cachorros de Chicago, pero también se dio otro dato curioso, ya que Stennett le conectó imparables a los hermanos Rick y Paul Reuschel. El primer imparable se lo conectó a Rick en el mismo primer episodio y el séptimo a Paul, en el noveno.

En la temporada de 1977, justo cuando estaba bateando para un promedio de .336, el 21 de agosto se fracturó la pierna derecha al deslizarse en la segunda base. A causa de esa lesión perdería el resto de la temporada y con ello la oportunidad de luchar por el título de bateo (no obtuvo los turnos necesarios) que ganaría su compañero de equipo, Dave Parker, con un promedio de .338.

Luego de ganar la Serie Mundial de 1979, se declaró agente libre el 1 de noviembre. El 12 de diciembre de aquel año, firmaba con los Gigantes de San Francisco, un contrato de cinco años y 5 millones de dólares.

Jugaría su último juego en las mayores el 24 de agosto de 1981 cuando entró como bateador emergente; se fue de 1-0. Fue dejado en libertad por los Gigantes el 2 de abril de 1982.

Luego de ser dejado en libertad, se fue a jugar a la Liga Mexicana de Béisbol con los Broncos de Reynosa, equipo con el que destacó con el madero, bateando para un promedio de .326; todo esto en 46 juegos.

En 1983 regresó a jugar a Estados Unidos con los Expos de Montreal, equipo con el que firmó un contrato de ligas menores. Vio acción en poco más de 50 juegos, pero no logró que los Expos lo subieran a las Grandes Ligas.

Falleció la mañana 18 de mayo de 2021 en Coconut Creek, Florida, Estados Unidos; luego de librar una larga batalla contra el cáncer, tenía 72 años. Fueron los Piratas de Pittsburgh, equipo en el que jugó por 9 temporadas, quienes dieron la triste noticia.

Estamos entristecidos por la pérdida de un miembro tan querido de la familia de los Piratas. Rennie fue un gran jugador, pero una mejor persona fuera del terreno. Rennie estaba orgulloso de ser parte de la primera alineación de minorías en la historia de Grandes Ligas cuando salió al terreno con sus compañeros hace 50 años, el 1 de septiembre de 1971. El legado de Rennie perdurará aquí con los Piratas y a través de su familia que tanto quería, dijo ese día en un comunicado el presidente de los Piratas, Travis Williams.

A destacar que en esos equipos de los Piratas de la década de los años 70, Stennett fue compañero de los también panameños, Manny Sanguillén y Omar Moreno.

Sus números en las Grandes Ligas

Temporadas: 11

Juegos: 1237

Promedio de bateo: .274

Hits conectados: 1239

Dobles: 177

Triples: 41

Jonrones: 41

Carreras anotadas: 500

Carreras empujadas: 432

Bases robadas: 75