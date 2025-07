Serie del Caribe Kids: Wilfredo el campeón de Chame

El receptor panameño Wilfredo Bonilla dejó huellas en la pasada Serie del Caribe Kids 2025, al ser el campeón bate, demostrando su calidad en Venezuela.

Bonilla, oriundo de Chame, Panamá Oeste, bateó .615, producto de ocho hits, tes dobles, dos jonrones, en 13 turnos en los cinco partidos, además anotó seis carreras y empujó seis.

“Le doy las gracias a Dios por este título, la bonita experiencia y a verdad no pudimos sacar lo que queríamos, pero estoy orgulloso de mis compañeros”, dijo después de recibir el premio.

Como capitán le tocó levantarle el ánimo a sus compañeros al ser eliminados en la semifinal, por Venezuela.

“Como soy el líder no me gustó ver al equipo triste, me entristeció, les dije que van a venir más oportunidades y no hay que desaprovecharla”, dijo de ese momento.

“Una bonita experiencia todo, muy bonito todo, como nos trataron muy amables todos”.