Veneno Delgado: ‘Coclé pudo ser bicampeón mayor de béisbol’

En tanto, veamos qué nos dijo Delgado, quien no solo obtuvo el primer título en 1987, sino dos subtítulos en 1988 y 1991, posiciones solo alcanzadas en 1974.

Sin embargo, aún hay un largo trecho por avanzar, así que con lo referente a la temporada mayor hace falta esperar su desenvolvimiento, porque los coclesanos no están solos en sus aspiraciones de alcanzar el soñado pendón.

“Si un equipo no invierte no gana”, señaló Dimas Veneno Delgado, responsable de dirigir al primer y único equipo al gallardete de la categoría mayor.

Las cosas no han sido fáciles y mientras otras provincias han logrado reforzarse en los últimos años, los coclesanos parecen que la vara se les puso muy alta, a pesar de los esfuerzos de los dirigentes.

La intención y los propósitos son totalmente comprensibles. Dueños de una camada envidiable en las categorías menores y un doble título en la juvenil, no han logrado en 38 años repetir en la máxima categoría.

El ansiado título

Doble campeón

A consideración de Veneno Delgado, la novena coclesana también debió conquistar el título de 1988 ante la selección herrerana, pero se dieron factores que riñeron en su contra.

“[Ese año] se registraron algunos hechos que amenazaron seriamente la conclusión del torneo, debido principalmente a la situación política que vivía el país”, señalamos en nuestra citada obra.

“[...] la Fedebeis decidió suspender la serie semifinal a falta de dos fechas por cumplirse, fundamentalmente porque los equipos de Herrera y Coclé estaban prácticamente clasificados para la siguiente ronda”, destacamos.

Los herreranos le ganaron la serie a los coclesanos 3-1, luego de que fuera silenciada la fuerte batería de los vigentes campeones, que solo lograron anotar ocho carreras en los cuatro partidos, mientras sus adversarios lo hicieron en veintitrés ocasiones.

“Coclé no reforzó más nunca el pitcheo, o sea no invirtió, si les hubieran puesto más cariño a las cosas, pero se conformaron con el título, no le pusieron el amor que debían ponerle”, destacó Delgado.

Pero, reflexionó que fue un año difícil por la situación que se vivió en Panamá en ese 1988 con el narcodictador Manuel Noriega, destacando que se dejó de recibir el apoyo de patrocinadores, de los militares y del gobierno.

“Coclé llegó a ser campeón por la mano que le dieron los militares y autoridades del Gobierno que invirtieron mucha plata, no así en el 88 que fue mucho menos”, puntualizó.