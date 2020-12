Canelo 'vs.' Smith, un combate entre dos robustos del boxeo

La pelea entre Saúl 'Canelo' Álvarez y Callum Smith se llevará a cabo este sábado 19 de diciembre de 2020 en el Alamodome de San Antonio, Texas, Estados Unidos.

Fotografía cedida por Matchroom donde aparecen el boxeador mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez y el británico Callum Smith, mientras se saludaban el pasado martes en el Grand Hyatt de San Antonio, Texas (EE.UU.). EFE

El combate se transmitirá en directo por DAZN en más de 200 países. En el caso de México será emitido por TV Azteca, ESPN y TUDN.

Este combate promete echar chispas por la pantalla. Agilidad y buena pegada son algunos de los aspectos que destacan periodistas deportivos que entrevistamos, con el propósito de que brindaran su perspectiva con relación a este encuentro.

Para el periodista deportivo Nicolás Espinosa, el factor tiempo influirá debido a que se programó con 30 días de anticipación, lo que podría traer ventajas y desventajas para ambos. “El detalle es que los dos boxeadores tienen el mismo tiempo de inactividad. Tienen un año que no pelean. Ambos combatieron en noviembre del año pasado. Todo se inclina a la posibilidad de que Canelo gane porque es un boxeador mucho más hecho”.

Tanto Smith como Álvarez tienen 30 años de edad; sin embargo, Saúl tiene el doble de peleas que Smith. En el caso del británico tiene un récord de (27-0, 19 ko) y Canelo suma (53-1-2, 36 ko). Lo que sitúa al mexicano con un historial de nocaut mucho más amplio que Smith.

“Recordemos que aquí se peleará por el título Súper Mediano. Tanto Saúl como Callum son campeones de la Asociación Mundial de Boxeo, lo único es que Smith es el súper campeón y Álvarez es el campeón regular”, explica.

Retomando el tema del tiempo, Espinosa indica que Callum debe pesar 168 libras, lo que se traduce en que posiblemente esta será una situación difícil que le dificultará rebajar debido a su año de inactividad. “Este hombre efectivamente es tres o cuatro pulgadas más alto que Canelo. Al momento de firmar la pelea estaba subido de peso, quizá unas 20 libras de más, y en 30 días no es fácil perder esa cantidad de peso”.

El boxeo es una disciplina que ha demostrado que la historia puede volver a repetirse. Espinosa coloca como ejemplo la segunda pelea que hubo entre Roberto 'Mano de Piedra' Durán y Sugar Ray Leonard, el 25 de noviembre de 1980. “Durán subió al ring disminuido porque tuvo que perder peso en muy poco tiempo. Este es el escenario al cual podría enfrentarse Callum Smith. Él debe lograr el peso 24 horas antes de la pelea”.

En cuanto al peso de Canelo, se ubica en el súper mediano junior con 154 libras. “Aunque ganó el título de 168 libras, ganó el de 178 libras. Pero la realidad es que es un boxeador de baja estatura. Este sábado se enfrentará a una división mucho más cómoda para él, o sea que no se le hará difícil llegar al peso. Además del hecho de que no se sabe si él estaba entrenando antes de concertarse el enfrentamiento”.

Otro factor que Espinosa considera que podría predominar en este encuentro es el tamaño, ya que Callum es más alto que Álvarez.

Con respecto al alcance de Smith, subraya que ronda entre las seis u ocho pulgadas. “El británico es un boxeador explosivo y que pega durísimo con la derecha tanto como con la izquierda. Tiene un volado de izquierda fenomenal y le pesa la mano”.

Pese a que cada oponente tiene sus fortalezas, todo parece apuntar a que el mexicano tiene la ventaja en este combate.

El periodista deportivo señala que en el pugilismo cualquier cosa puede suceder. Que un boxeador sea favorito no significa que no pueda haber una sorpresa y perder la batalla. “Prueba de ello fue la pelea entre Anthony Joshua y Andy Ruiz, que por confiarse no ganó en la primera; sin embargo, se repuso y lo hizo en el segundo combate ampliamente”.

Para Espinosa, Canelo ya tiene ventaja porque se ha enfrentado a contrincantes con mucho mayor alcance. Además, sabe moverse y cortar en el cuadrilátero. “Habría que ver si Callum puede enfrentar a un hombre tan ofensivo como es Canelo. Una cosa es verte superior y ganar como lo ha hecho el británico en sus 27 peleas, y la otra es estar cara a cara con un contrincante que se medirá de igual a igual. Álvarez tiene un caminar más amplio en el ring con 53 victorias y tiene mejor esquina que su oponente”.

Por su parte, el periodista deportivo y locutor Óscar Lasso manifiesta que Canelo, independientemente de su litigio legal con el promotor de Óscar de la Hoya, sigue siendo una figura bastante controvertida. “Muchas personas estaban esperando esta pelea, pese a que fue frustrada por la pandemia de la covid-19”.

“Este encuentro marca el regreso de Álvarez. Él tiene muchos detractores en su carrera por lo que sucedió con de la Hoya, pero se ha mantenido en entrenamiento. Esta pelea tiene altas expectativas contra Smith y se realizará con aficionados presentes. Aunque desconozco exactamente el aforo para esta pelea”, indica.

Lasso sostiene que el británico será el nivelador del antes y después de Álvarez. Asimismo, anota que ambos han estado fuera del ring por el mismo periodo; no obstante, considera que este aspecto no será uno de los atenuantes que defina quién ganará.

“Veo a Canelo sin complicaciones para esta pelea. Creo que Callum es un rival solo para que él se mantenga en óptimas condiciones para su próxima pelea con su siguiente contrincante, posiblemente Gennady Golovkin”, dice.

Fotografía donde aparece el boxeador británico Callum Smith durante un entrenamiento el 15 de diciembre de 2020, en el Gran Hyatt, en San Antonio, Texas (EE.UU.). EFE

De igual manera, remarca que no hay que subestimar al británico porque posee un buen récord. “Su invicto con 27 victorias y 19 nocauts lo respaldan. En el caso del Canelo, la única derrota que tuvo fue con Floyd Mayweather. Pese a que ambos peleadores son contemporáneos, Álvarez tiene el doble de encuentros”.

Canelo y Smith, ambos son fuertes dentro del cuadrilátero: ¿Quién ganará este sábado? ¿Será el mexicano o el británico? Todo parece apuntar a que Canelo; sin embargo, Smith buscará dar el todo por el todo para vencer.

“Álvarez se medirá ante un boxeador desconocido con trazos de peligro. Este británico fue campeón. Pero mi voto de confianza es para Saúl 'Canelo' Álvarez. No veo sorpresas, pero si las hay, sería algo extraordinario”.