Adiós al ‘Tigre de Colón’: fallece Ismael Laguna, pionero del boxeo nacional

El exboxeador panameño Ismael Laguna Meneses, reconocido por haber conquistado en dos ocasiones los títulos mundiales de la categoría ligera de la Asociación Mundial de Boxeo y del Consejo Mundial de Boxeo, falleció el pasado martes 8 de septiembre de 2026 a los 83 años de edad en la ciudad de Panamá a causa de complicaciones de salud que obligaron a su hospitalización previa en un centro médico de la capital.

En el plano estrictamente deportivo, el peleador conocido popularmente con el seudónimo de el “Tigre de Colón” completó un historial profesional integrado por 75 combates disputados entre los años 1960 y 1971, registrando un saldo global de 65 victorias, de las cuales 37 se resolvieron por la vía del nocaut, junto a nueve derrotas y un único empate sobre los cuadriláteros.

Dentro de su trayectoria destacan la obtención del campeonato mundial ligero el 10 de abril de 1965 tras vencer por decisión unánime al puertorriqueño Carlos Ortiz en territorio nacional, la reconquista de las fajas universales el 3 de marzo de 1970 al derrotar al estadounidense Mando Ramos en la ciudad de Los Ángeles y su retiro definitivo a los 28 años de edad tras su combate de septiembre de 1971 ante el británico Ken Buchanan.

A raíz de la confirmación de su fallecimiento, el presidente de la República, José Raúl Mulino, manifestó públicamente que la ciudadanía lamenta la pérdida del atleta al calificarlo como una “gran gloria” y “símbolo del boxeo patrio”, una postura acompañada por el Instituto Panameño de Deportes al señalar mediante nota oficial que el legado del expúgil “vivirá por siempre en la historia” del deporte nacional.

Por su parte, la Organización Mundial de Boxeo emitió un pronunciamiento institucional en el que exaltó la proyección internacional del deportista al definirlo como una “leyenda del boxeo panameño” y expresar sus condolencias a sus familiares, allegados y al pueblo panameño tras la partida de quien consideran un ícono de la disciplina.

Asimismo, la relevancia de sus ejecutorias le valió su inducción formal al Salón de la Fama del Boxeo Internacional con sede en Canastota, Nueva York, en la clase correspondiente al año 2001, razón por la cual los estamentos deportivos y sus familiares coordinan la logística para la celebración de las honras fúnebres en la capital.

Con el fallecimiento de Ismael Laguna se cierra un capítulo trascendental del deporte pugilístico en la nación, reafirmando su posición histórica como el segundo peleador en la cronología panameña en conquistar un cetro de alcance mundial tras el precedente fijado por Alfonso Teófilo “Panamá Al” Brown.