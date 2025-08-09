La panameña Joselyne Edwards logra nocaut fulminante

La panameña Joselyne Edwards demostró una vez más su poder en el octágono al noquear a la brasileña Priscila Cachoeira a los 2:24 del primer asalto durante el evento UFC Vegas 109, celebrado en el UFC Apex de Las Vegas, Estados Unidos.

Con esta victoria, Edwards alcanza su tercer triunfo consecutivo, mientras que Cachoeira suma una nueva derrota, la tercera finalización sufrida en sus últimas cuatro apariciones.

El combate comenzó con intensidad, con ambas peleadoras intercambiando golpes desde los primeros segundos. No obstante, fue Edwards quien impuso condiciones al conectar una precisa combinación rematada con un gancho de derecha que envió a Cachoeira a la lona.

La panameña llegaba a este enfrentamiento con una racha positiva, tras someter a Tamires Vidal en el tercer asalto y lograr un nocaut técnico en el primero frente a Chelsea Chandler.

Al finalizar el combate, Edwards expresó su emoción por el resultado: “El trabajo duro vale la pena. Esta niña que salió de Panamá a los 21 años, persiguiendo sus sueños, lo ha logrado. El próximo paso es el título. Primero Dios, seguiré mejorando. ¡Panamá, estamos en lo alto!”, declaró.