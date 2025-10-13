Presupuesto del Estado para el 2026 se mantiene en $34.901 millones; Gobierno refuerza inversión en educación, agro y salud

El Consejo de Gabinete aprobó este lunes las modificaciones al Proyecto de Presupuesto General del Estado 2026, pero manteniendo su monto original de $34.901 millones.

Los ajustes estaban alineados a las recomendaciones de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, que solicitaba alinear más recursos a sectores como el agro, salud y educación.

Por lo tanto, el programa de inversiones se reforzó en $11.188 millones.

Se destinó $57.5 millones adicionales para el cumplimiento de la Ley de Medicamentos, ejecutada por el Ministerio de Salud (Minsa).

Se asignaron $30.5 millones extra al sector agropecuario, con el fin de respaldar a los productores y promover la seguridad alimentaria y fortalecer los programas de asistencia técnica y productividad rural.