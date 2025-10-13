  1. Inicio
Presupuesto del Estado para el 2026 se mantiene en $34.901 millones; Gobierno refuerza inversión en educación, agro y salud

Vista de la ciudad de Panamá.
Vista de la ciudad de Panamá. Archivo | La Estrella de Panamá
Por
Lourdes García Armuelles
  • 13/10/2025 18:44
El MEF subrayó que este plan económico está alineado con la Ley de Responsabilidad Social Fiscal

El Consejo de Gabinete aprobó este lunes las modificaciones al Proyecto de Presupuesto General del Estado 2026, pero manteniendo su monto original de $34.901 millones.

Los ajustes estaban alineados a las recomendaciones de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, que solicitaba alinear más recursos a sectores como el agro, salud y educación.

Por lo tanto, el programa de inversiones se reforzó en $11.188 millones.

Se destinó $57.5 millones adicionales para el cumplimiento de la Ley de Medicamentos, ejecutada por el Ministerio de Salud (Minsa).

Se asignaron $30.5 millones extra al sector agropecuario, con el fin de respaldar a los productores y promover la seguridad alimentaria y fortalecer los programas de asistencia técnica y productividad rural.

En general, el presupuesto 2026 queda así:

En educación se reasignan $104 millones para infraestructura y proyectos escolares.

En salud se destinó $319.5 millones para medicamentos, $95 millones para instrumental médico y $26 millones adicionales al Minsa, incluyendo $10 millones para el Instituto Oncológico Nacional.

En el sector agropecuario se suman $31.5 millones para fortalecer la producción nacional y la seguridad alimentaria.

El Ministerio de Economía y Finanzas subrayó que este plan económico está alineado con la Ley de Responsabilidad Social Fiscal, buscando activamente la reducción del déficit fiscal del 4.0% del producto interno bruto en 2025 al 3.5% en 2026.

Destacó que el Presupuesto 2026 refleja un ejercicio de transparencia, disciplina fiscal y visión de desarrollo sostenible, consolidando la confianza en la gestión pública y el crecimiento económico del país.

