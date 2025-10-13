Presupuesto del Estado para el 2026 se mantiene en $34.901 millones; Gobierno refuerza inversión en educación, agro y salud

El Consejo de Gabinete aprobó este lunes las modificaciones al Proyecto de <b>Presupuesto General del Estado 2026</b>, pero manteniendo su monto original de <b>$34.901 millones</b>. Los ajustes estaban alineados a las recomendaciones de la Comisión de Presupuesto de la<b><a href="/tag/-/meta/an-asamblea-nacional"> Asamblea Nacional</a></b>, que solicitaba alinear más recursos a sectores como el agro, salud y educación.Por lo tanto, el programa de inversiones se reforzó en <b>$11.188 millones. </b>Se destinó <b>$57.5 millones</b> adicionales para el cumplimiento de la Ley de Medicamentos, ejecutada por el <b><a href="/tag/-/meta/minsa-ministerio-de-salud">Ministerio de Salud (Minsa).</a></b>Se asignaron <b>$30.5 millone</b>s extra al sector agropecuario, con el fin de respaldar a los productores y promover la seguridad alimentaria y fortalecer los programas de asistencia técnica y productividad rural.